Кто сказал, что теплицы можно использовать только для того, чтобы выращивать помидоры с огурцами? Большинство теплиц, особенно сделанных из стекла, могут быть переделаны практически во что угодно: в место встречи гостей, в рабочий кабинет или даже в павильон для занятий йогой или написания мемуаров.

Каждому саду нужна теплица. Как ее выбрать? Как купить или построить самостоятельно? Что посадить и как ухаживать? Проект "Моя теплица" – о том, что нужно знать каждому дачнику или садоводу. Все статьи проекта можно найти здесь.

Самый простой способ установить такую теплицу у себя на участке – это заказать у одной из представленных на рынке стран Балтии фирм уже готовый вариант. Но важно понимать, что, во-первых, этот вариант не будет дешевым, а, во-вторых, возможно вам придется ждать несколько месяцев.

По словам Андриса Янсонса, члена правления SIA Cerise (компания продает садовую мебель, теплицы и профессиональные инструменты для садоводов), наибольшей популярностью у них пользуется теплица Grieta (9,7 кв.м.), базовая цена которой достигает 5300 евро.

Высокую стоимость таких теплиц подтверждает и Эдвинс Силовс, представитель компании Janssens Baltica. По его словам, минимальная стоимость предлагаемых ими теплиц составляет 2000 евро (при площади строения в 3,7 кв.м.), а все остальные модели стоят еще дороже. Так, например, теплица Master Victorian, площадью 23,3 кв.м. (алюминиевый каркас + стекло) обойдется вам в 5794,69 евро без учета доставки и монтажа строения (это еще 556 евро).

Некоторые владельцы подобных теплиц и оранжерей в поисках более дешевых и интересных вариантов обращаются к действующим в Литве и Эстонии фирмам, но, на наш взгляд, такой подход редко себя оправдывает.