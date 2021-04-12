Размышляете о том, как обустроить теплицу для выращивания помидоров и огурцов, но готовые варианты, которые предлагают в магазинах, вас не устраивают? А что, если попробовать построить ее самостоятельно? Только сначала необходимо определиться – для чего конкретно она нужна, каких размеров, из какого материала и будете ли вы использовать ее круглый год или ограничитесь "высоким сезоном".

Каждому саду нужна теплица. Как ее выбрать? Как купить или построить самостоятельно? Что посадить и как ухаживать? Проект "Моя теплица"  о том, что нужно знать каждому дачнику или садоводу. Все статьи проекта можно найти здесь.

А сейчас мы коснемся не менее важных вопросов: какой (из трех основных) укрывной материал выбрать для теплицы и стоит ли делать ее отапливаемой. Итак – пленка, стекло или поликарбонат? И – котлы, "отапливаемые полы" или печка-буржуйка?

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