Теплица - как ребенок, за которым нужно ухаживать каждый день: регулировать температуру, влажность почвы и воздуха, подкармливать удобрениями и следить за освещением. Если распланировать расположение грядок и дорожек и оборудовать удобную систему полива, даже в самые жаркие дни со спокойным сердцем можно на пару дней уехать куда-нибудь отдохнуть. Честное слово!

Каждому саду нужна теплица. Как ее выбрать? Как купить или построить самостоятельно? Что посадить и как ухаживать? Проект "Моя теплица" – о том, что нужно знать каждому дачнику или садоводу. Все статьи проекта можно найти здесь.

Качественная почва очень важна для хорошего урожая, поэтому экономить на ней не нужно. Садовод Марута Каминска рассказывает, что одного чернозема не хватит: "Я советую брать 50% чернозема, 30% торфа и 20% хорошего компоста, чтобы почва была рыхлой. Кто-то использует чистый торф, так тоже можно сделать. Если нет своей компостной кучи, вермикомпост можно купить в магазине, там же - гранулированный куриный помет или навоз с водорослями.

Помидоры и огурцы всеядны, им нужно много питательных веществ. К растениям Марута советует добавить какой-нибудь биологический препарат, к примеру, "Биомикс", который поможет бороться с грибковыми болезнями и переработать микроэлементы. Смело можно добавлять и лошадиный навоз, который при гниении выделяет тепло, только покупать его нужно прямиком с конных ферм, иначе можно занести медведок", - предупреждение дендролог Национального ботанического сада Андрей Свиланс. Медведки могут завестись и сами по себе, почувствовать запах любого навоза, добавляет специалист по овощеводству Марите Гайлите.