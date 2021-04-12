Согласитесь, что жить в чистоте гораздо приятнее, чем среди грязной одежды, немытых тарелок и гор пыли. То же самое относится и к помещению, в котором "живут" овощи – теплице, за порядок и чистоту в которой несем ответственность именно мы. Если хотите, чтобы ваши помидоры, огурцы, баклажаны и другие культуры приносили урожай, необходимо обеспечить соответствующие условия для роста. Это означает, что от приложенных летом усилий не будет большой отдачи, если после сезоны не освободить теплицу от остатков растений и хорошенько не отмыть.

Каждому саду нужна теплица. Как ее выбрать? Как купить или построить самостоятельно? Что посадить и как ухаживать? Проект "Моя теплица" – о том, что нужно знать каждому дачнику или садоводу. Все статьи проекта можно найти здесь.

Если не уделять дезинфекции теплицы и поддержанию порядка в ней должного внимания, то увеличиваются риски появления болезней и вредителей. "Нужно понимать, что большая часть возбудителей болезней зимуют в остатках овощей и на конструкциях теплицы", – поясняет Марис Нарвилс, старший эксперт по садоводству Латвийского центра сельских консультаций и образования (LLKC). Учитель овощеводства Булдурской садоводческой средней школы (BDV) Лайма Лусе добавляет, что возбудители болезней и вредители могут жить на покрытии, конструкциях теплицы, на инструментах, колышках, лесках, клипсах, а также в том, что осталось от растений и сорняков.

Нарвилс указывает, что основное внимание уборке теплицы нужно уделить осенью, а весной позволить себе сосредоточиться на других аспектах. Надо добавить, что своего рода уборка, дезинфекция и поддержание порядка в теплице необходимы в любое время года. Вот несколько советов от специалиста по садоводству Марите Гайлите, которые пригодятся уже в этом сезоне!