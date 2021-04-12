Не у всех есть время и талант, чтобы своими руками сделать теплицу, поэтому не остается ничего другого, как приобрести готовую. Это только кажется, что весной они растут, как грибы после дождя! Так много предложений для садоводов на форумах, реклама в СМИ и в других местах...

Каждому саду нужна теплица. Как ее выбрать? Как купить или построить самостоятельно? Что посадить и как ухаживать? Проект "Моя теплица" – о том, что нужно знать каждому дачнику или садоводу. Все статьи проекта можно найти здесь.

Предложений много, диапазон цен очень широк – как не растеряться и сделать правильный выбор? Не все сразу понимают – тут что-то не в порядке, мне это не годится! В этой статье мы расскажем, по каким критериям выбирать теплицу и на что обращать внимание. Есть ли гарантия? И когда лучше всего делать покупку? А на десерт несколько реальных историй про покупные теплицы.

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