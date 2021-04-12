В покупке теплицы нет ничего сложного, но вещи, которые мы делаем или строим сами, имеют совершенно другую ценность. Мы уже рассказывали о том, как правильно выбрать размер и место для теплицы. Теперь же пришел черед конструктивных решений, выбора формы крыши и двери, размера форточки и прочих нюансов, о которых пока еще неопытные садоводы могут и не знать.

Каждому саду нужна теплица. Как ее выбрать? Как купить или построить самостоятельно? Что посадить и как ухаживать? Проект "Моя теплица" – о том, что нужно знать каждому дачнику или садоводу. Все статьи проекта можно найти здесь.

Сколько стоит самодельная теплица?

Это зависит от нескольких факторов – выбранной конструкции, материалов и привлеченной рабочей силы, которой придется заплатить, если вам, конечно, не помогают родственники. Конечно, сумма сразу уменьшается, если вы возводите теплицу самостоятельно, а также если вам не нужно покупать строительные материалы.

"Теплица площадью 35 кв.м., которую мы построили своими руками, обошлась нам менее чем в 300 евро, – рассказывает специалист по садоводству Марите Гайлите. – Но поскольку в этом году я не смогла самостоятельно расчистить снег, об этом позаботился мой сосед, и мне придется заплатить ему за работу".