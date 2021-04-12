Почва подготовлена, вот-вот пойдут всходы, кажется, впереди – богатый урожай и полные кладовые! Все было бы хорошо, если бы в почве жили только организмы, идущие на пользу урожаю. Но помешать воплотиться в жизнь мечтам о богатом урожае могут различные вредители и болезни. Хозяева теплиц должны проявлять бдительность, чтобы вовремя заметить незваных гостей, опознать их и выбрать мощное оружие для борьбы с вредителями. Предлагаем вам небольшой список врагов теплиц, которые доставляют больше всего головной боли, а также представляем советы экспертов, как с ними бороться.

Каждому саду нужна теплица. Как ее выбрать? Как купить или построить самостоятельно? Что посадить и как ухаживать? Проект "Моя теплица" – о том, что нужно знать каждому дачнику или садоводу. Все статьи проекта можно найти здесь.

Полностью изолировать теплицу от вредителей невозможно и это надо иметь ввиду. "Проблема не в количестве возбудителей болезней или вредителей, а в том, что почве не хватает полезных микроорганизмов", - открыла секрет специалист по овощеводству Марите Гайлите: "Винить в том, что растения менее устойчивы к болезням, нужно несбалансированное удобрение". Иными словами – чем более сильными и крепкими будут растения, тем они будут менее уязвимы.

Важно пересмотреть запасы семян и приобрести что-то новое: "В наши дни новые сорта более устойчивы, поэтому читайте описания гибридов на домашних страницах торговцев и селекционных предприятий. Не нужно сажать те же самые огурцы, что и тридцать лет назад", - утверждает Марите.