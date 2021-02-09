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Глубоко вдохнуть: простые упражнения для уменьшения стресса
упражнения

В условиях чрезвычайной ситуации и ограничений наши дома стали не только офисами, школами, детскими игровыми площадками и ресторанами, но и спортивными залами. Пока одни спешили оборудовать спортивные зоны под свои нужды, требования и возможности в частном доме или в квартире, другие ищут новые способы размяться без дополнительных вложений или перемен в интерьере.
В рамках исследования IKEA "Жизнь дома" 17% опрошенных сообщили, что занимались спортом дома во время ограничений и планируют продолжать это делать. 25% отметили, что во время ограничений спортивные занятия дома им понравились даже больше, чем в спортзале. С учетом опыта нахождения дома в 2020 году, 37% жителей Латвии хотят обустроить или улучшить место для занятий своим хобби.
занимались спортом
В Латвии прогулки на природе и походы еще никогда не были так популярны, но мы не всегда можем найти место и возможности для того, чтобы отправиться гулять. Своими идеями, как можно размяться дома, основательно продышаться, уменьшить стресс и восстановить энергию, делится тренер по йоге Кристине Брице из Jogas elpa.
Самый эффективный и самый простой способ уменьшения стресса – это дыхание. Оно всегда доступно, всегда вместе с тобой и – что самое хорошее – оно бесплатно. В стрессовой ситуации мы начинаем слишком часто или неглубоко дышать, а кто-то из нас вообще забывает дышать. Для того чтобы уменьшить стресс, нужно дышать глубже, медленнее, а также фокусироваться на выдохах.
Кристине Брице
Тренер по йоге демонстрирует разные упражнения, которые помогут освободить скованные стрессом межреберные мышцы, диафрагму и грудную клетку. Все, что необходимо для выполнения этих упражнений, это спокойный уголок, коврик для упражнений, блок для йоги или толстая книга, валик или скрученные полотенца. После напряженного рабочего дня, в свободный момент на излете неделе или в обеденный перерыв после долгого онлайн-собрания вы сможете расслабиться и перевести дыхание. Поехали!
А у вас в доме всё так, как вы хотите?
Пройти тест
* Исследование IKEA "Жизнь дома" – это международный опрос, который проводится один раз в год, чтобы выяснить, как люди живут в домах и с какими проблемами они сталкиваются в повседневной жизни. Исследование "Жизнь дома 2020" было проведено в июле и августе 2020 года. В нем приняли участие 1000 жителей Латвии в возрасте от 18 до 55 лет.

Улучшите свою жизнь дома

Над проектом “Вся жизнь дома”работали: IKEA (содержание), Инга Чуевска (дизайн), Патрикс Паулс Брикис (видео), Эмилс Цинитис (разработка), Кристине Мелне (редактор), Eрикс Раджелис (руководитель проекта).
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