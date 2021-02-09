Глубоко вдохнуть: простые упражнения для уменьшения стресса

* Исследование IKEA "Жизнь дома" – это международный опрос, который проводится один раз в год, чтобы выяснить, как люди живут в домах и с какими проблемами они сталкиваются в повседневной жизни. Исследование "Жизнь дома 2020" было проведено в июле и августе 2020 года. В нем приняли участие 1000 жителей Латвии в возрасте от 18 до 55 лет.

