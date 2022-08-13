Фактчек: Роджер Уотерс из Pink Floyd говорит неправду об угрозе от НАТО для России

Когда речь идет о войне России в Украине, мировое информационное пространство практически делится на две части. В одной из них люди активно обмениваются мифами, распространяемыми российской пропагандой. На минувшей неделе было опубликовано интервью одного из основателей группы Pink Floyd Роджера Уотерса телеканалу CNN В нем Уотерс оправдывает начатую Россией войну в Украине тем, что это "результат расширения НАТО вопреки своим обещаниям". В рамках проверки фактов портал Delfi сделал вывод, что это неправда.

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Уотерс в интервью поясняет, что НАТО когда-то пообещало последнему лидеру СССР Михаилу Горбачеву не расширяться на восток. Якобы обещание было дано во время Холодной войны, в конце 80-х годов. Это утверждение часто используется в российской пропаганде и в основном именно им объясняется вторжение в Украину. Впервые президент России Владимир Путин озвучил такой упрек в 2007 году на Мюнхенской конференции, обвинив Запад в нарушении своего обещания. Путин повторил это и в речи перед масштабным вторжением в Украину 24 февраля.

Несколько человек, присутствовавших на дискуссиях об окончании холодной войны, публично высказались по этому поводу. Один из них — Хорст Тельчик, который в то время был советником канцлера Германии Гельмута Коля. В интервью немецкой телекомпании Deutsche Welle он пояснил, что таких обещаний никогда не давал. Единственным условием со стороны СССР было то, что после объединения Германии на бывшей советской территории солдаты и базы НАТО не будут размещаться внутри страны. Позже это подтвердил в интервью той же телекомпании тогдашний посол США в Украине Стивен Пайфер, который также сидел в то время за столом переговоров. Тот факт, что обещания НАТО не расширяться не было, подтвердил и Михаил Горбачев.

В конце 80-х в состав НАТО входило 15 стран. Затем, в 1999 году, в альянс были приняты еще три государства — Чехия, Венгрия и Польша. В 2004 году к нему присоединились еще семь стран, включая Латвию. С тех пор в НАТО вступили еще четыре страны, в результате чего альянс увеличился до 30 государств-членов.

Российские пропагандисты часто утверждают, что расширение НАТО в регионе угрожает их стране. Однако на самом деле лишь небольшая часть России граничит с членами альянса. Из 20 000 км границы только 1 215 км являются общими с НАТО. Кроме того, из 14 стран-соседей России только пять на данный момент входят в состав альянса.

Кроме того, целью Североатлантического альянса никогда не было нападение на какую-либо страну, в задачи НАТО входит защита членов альянса от возможной агрессии со стороны других стран. За пределами территории НАТО военное присутствие альянса есть только в двух странах — Косово и Ираке, куда также отправляются с миротворческими миссиями солдаты из Латвии. Эти миссии поддерживаются ООН. В свою очередь, российские войска незаконно находятся в трех странах — Грузии, Молдове и Украине, где идет жестокая война. Поэтому Путин, критикуя НАТО за невыполнение своих обещаний, сам регулярно нарушает международные соглашения, например Минский протокол, в котором Украина и Россия договорились в 2014 году о прекращении войны на Донбассе.

Заявление о расширении НАТО используется многими распространителями дезинформации для оправдания войны России в Украине. Начав войну, Путин только ускорил это расширение. Историческое решение о вступлении в НАТО приняли две сильные в экономическом и военном аспектах страны — Швеция и Финляндия. Процесс вступления в альянс уже запущен — в июле латвийский Сейм поддержал их присоединение к НАТО. Две недели назад это сделали и США.