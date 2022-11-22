Писал ли Олег Газманов в Twitter, что ему пришлось отменить концерт в Херсоне из-за нераскупленных билетов?

В Сети разошелся скриншот из твиттера Олега Газманова, где тот извиняется за отмену концерта в оккупированном Херсоне 13 ноября 2022 года по причине нераспроданных билетов. Фактчекеры из проекта "Проверено.Медиа" выяснили, писал ли певец что-либо подобное.

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Новость о том, что Газманов отменил запланированный концерт в Херсоне, со скриншотом из его твиттера опубликовали многие украинские СМИ, например "ТСН", "Унiан" и "Херсон online", а также литовское подразделение Delfi. Разлетелся он и по соцсетям. Так, блогеры включают этот твит в свои видео на YouTube (18 000 просмотров), активно распространяют в Twitter (под некоторыми твитами по 100+ ретвитов и несколько тысяч лайков). Пишут об этом и пользователи Facebook, популярна эта история и в Telegram-каналах (например, в канале "Телеграмна служба новин — Новини Україна" было больше 300 000 просмотров, а в "Ищи своих" — почти 200 000). Известный блогер Алекс Экслер также поделился этой новостью.





Фото и ник на скриншоте соответствуют аккаунту Олега Газманова в Twitter, однако такого твита в его микроблоге найти не удалось. Если пролистать страницу певца, можно заметить, что он вообще почти ничего не пишет о своих концертах и в основном только ретвитит и комментирует чужие посты.

Кроме того, в Сети гуляет один и тот же скриншот предполагаемого твита Газманова — опубликованный "26 минут назад". Если бы такой твит действительно когда-либо существовал, скорее всего, кто-то еще из 153 000 подписчиков певца сделал бы аналогичный скриншот, где время бы отличалось. Судя по картинке, под твитом было более 11 000 комментариев, 8000 ретвитов и 47 000 лайков — учитывая среднее количество реакций под постами в твиттере Газманова, сомнительно, что он мог получить такой отклик всего за 26 минут.

Самый главный аргумент против подлинности этого скриншота состоит в том, что максимальное количество символов в твите — 280, сообщение же на скриншоте несколько длиннее. Мы посчитали — в нем оказалось 18 лишних знаков, так что такой твит в принципе не мог быть опубликован.

Предположительно, первоисточником скриншота стал твит пользователя соцсети под ником Nablyudatel14Tm, опубликованный 12 ноября в 17:19. На скриншоте под сообщением об отмене концерта виден предыдущий твит певца, опубликованный "43 минуты назад", а именно 12 ноября в 16:30. То есть скриншот, скорее всего, был сделан в 17:13. Нам не удалось найти какие бы то ни было публикации этого скриншота, датированные в этом временном промежутке — за эти шесть минут от вероятного создания изображения до его публикации в упомянутом выше аккаунте. Там он собрал всего около 300 лайков и 50 ретвитов, однако затем широко разлетелся. У самого пользователя, его выложившего, в описании профиля говорится следующее: "Люблю небольшие провокации, так что не сильно верьте". Это также косвенно намекает, что он мог подделать скриншот.

Кроме того, нам вообще не удалось найти каких-либо новостей с анонсами концерта Газманова в Херсоне 13 ноября, кроме заметок о его отмене все с тем же скриншотом из Twitter. Возможно, путаница возникла из-за выступления в Херсоне Родиона Газманова, сына певца, однако оно состоялось еще в августе. В сентябре в интернете также разошлась новость о том, что Газманов отменил концерт в Изюме, который якобы должен был состояться 11 сентября. Однако и в этом случае нам не удалось найти подтверждение того, что этот концерт вообще когда-либо планировался — ни афиш, ни анонсов в СМИ или соцсетях. Даже если бы певец удалил информацию о концерте со своей страницы, где-то все равно должны были сохраниться хоть какие-то упоминания о том, что он был запланирован.

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