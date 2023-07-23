Правда ли, что актер Элайджа Вуд записал видео, в котором предложил Зеленскому лечиться от наркозависимости?

20 июля 2023 года в СМИ и соцсетях сообщили, что звезда кинотрилогии "Властелин колец" хочет помочь украинскому президенту преодолеть алкогольную и наркотическую зависимости. После этого аккаунт актера якобы даже заблокировали. Фактчекеры из проекта "Проверено.Медиа" выяснили, подлинный ли это ролик.

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44-секундное видео представляет собой запись экрана смартфона, на котором транслировалась сториз якобы из Instagram-аккаунта Вуда. В Telegram-канале российского телеведущего Руслана Осташко (117 000 просмотров на момент написания этого разбора) сообщается, что в ролике актер произносит: "Привет, Владимир. У тебя серьезные проблемы с алкоголем и наркотиками. Надеюсь, что ты заботишься о себе. У нас тут есть люди, которые могут тебе помочь". Кроме того, актер якобы предложил Зеленскому обратиться за помощью в одну из клиник элитной американской сети "Бетти Форд". Владимир Соловьев в своем Telegram-канале (178 000 просмотров, пост удален) отметил, что проукраински настроенные пользователи пожаловались на актера, из-за чего его аккаунт в соцсети был заблокирован. Во многих публикациях удаление страницы Вуда прокомментировали так: "Свобода слова по-американски".



О вирусном видео также рассказали Telegram-каналы "Прямой эфир" (662 000 просмотров), "Небожена" (209 000), "Дядя Слава" (177 000), "Путин в Telegram" (177 000), Voblya (144 000), "Сериаломан Z️" (108 000), "Скотт Риттер в Telegram" (102 000), "Скабеева" (80 000), "Яков Кедми" (70 000), "Такер Карлсон" (58 000) и "Кучера" (31 000). Среди СМИ о предполагаемом обращении Вуда написали телеканалы "Царьград-ТВ", "360" и "Общенациональное телевидение", газета "Аргументы и факты", а также онлайн-издания "Правда.ру", Life, "Украина.ру", "Блокнот Россия", TVcenter.ru, "Абзац" и "Эксперт". Подобные посты встречаются также во "ВКонтакте" и Twitter (причем и на английском языке).

Если внимательно прослушать разошедшееся по СМИ и соцсетям видео, то можно удостовериться, что актер действительно произносит примерно ту же речь, что представлена на русском языке на вышеупомянутых ресурсах. Однако в ролике заметны несколько монтажных склеек, из-за которых некоторые предложения не имеют смысла. Отметим, что Вуд ни разу не произносит фамилию упоминаемого им Владимира, а также ничего не говорит про Украину. При этом украинский флаг и тег официального Instagram-аккаунта украинского президента указаны на самом видеоряде. Ниже приводим полный перевод слов Вуда с указанием мест склеек.

Владимир, привет! Это Элайджа. Надеюсь, когда ты это увидишь, ты счастлив, здоров и с тобой все хорошо. [Склейка.] Ты… [Склейка.] Просто вроде как большая зависимость от наркотиков и алкоголя, поэтому я лишь хочу убедиться, что ты получаешь помощь… [Склейка.] Хотя, конечно, мы все от этого страдаем. Поэтому я просто надеюсь, что ты следишь за собой, заботишься о своем здоровье и знаешь, что… [Склейка.] Как только ты почувствуешь, что тебе нужна помощь, знай, что есть люди, которые хотят тебе помочь. [Склейка.] Тебе нужна помощь, и я надеюсь, ты эту помощь получишь. Всего хорошего, Владимир. Береги себя!

В левом верхнем углу ролика находится логотип американского онлайн-таблоида TMZ, однако ни на сайте этого издания, ни в его соцсетях нет никаких упоминаний вирального видео Вуда. Об обращении актера к Зеленскому и последующей блокировке инстаграма звезды вообще не написало ни одно авторитетное англоязычное издание. Более того, по Сети разошлась единственная запись сториз — и это притом, что на инстаграм Вуда, как видно в ролике, якобы было подписано 1,5 млн человек.

Допустим, что публикации об удалении страницы Вуда и о жалобах на него от украинцев верны. У актера также есть профили в других соцсетях, а именно на Facebook (1,9 млн подписчиков) и в Twitter (1 млн), однако и там нет никаких следов обращения к Зеленскому. Хотя было бы ожидаемым, что Вуд возмутится блокировке одной из своих страниц или оправдается перед проукраински настроенными фанатами, но ничего это не последовало.

В действительности у Вуда нет публичного аккаунта в Instagram, о чем он рассказал еще в конце марта 2023 года изданию The Wall Street Journal. В беседе актер объяснил, почему предпочитает не привлекать внимания к своей семье, в частности не раскрывает имя своей годовалой дочки и держит Instagram-страницу в приватном режиме. "Я хотел иметь возможность делиться фотографиями, которые я не хотел бы выкладывать на весь мир, — сказал Вуд изданию. — Аккаунт, открытый для публики, сильно изменил бы то, чем я делюсь. Не то чтобы я делился чем-то, что не хотел бы выкладывать, но я относительно скрытный человек".

Кроме того, актер еще 24 февраля 2022 года у себя в твиттере написал: "Мое сердце с Украиной и ее народом". С тех пор Вуд не демонстрировал публично, что изменил свою позицию, а нарратив о том, что Зеленский наркозависим, поддерживается в основном прокремлевскими ресурсами. "Проверено" уже разбирало несколько поддельных роликов, связывающих украинского президента с употреблением наркотических средств и разошедшихся в Рунете.

Остается вопрос, откуда тогда вообще появилось видео, выданное за сториз звезды. Поскольку у "Проверено" нет сомнений, что на видео запечатлен настоящий Элайджа Вуд, мы предполагаем, что создатели фальшивого ролика воспользовались сервисом Cameo — актер присоединился к нему еще три года назад. На этой платформе знаменитости за вознаграждение записывают персональные видео для своих фанатов. Так, ролик от Вуда можно заказать за $340. Заказчику требуется лишь уточнить, кому предназначено обращение и с какой целью оно должно быть записано (дать совет, поздравить с юбилеем, ответить на вопрос и т. д.).

Судя по всему, после получения видео от актера авторы подделки создали Instagram-аккаунт elijah.wood.kingring (несмотря на то, что никнейм скрыт на протяжении большей части видео, его можно рассмотреть в конце), на основе которого и смонтировали фейковую сториз. По данным соцсети, эту страницу завели в июле 2023 года (причем один раз имя сменили), а среди трех подписок имеется и аккаунт Зеленского. Аватар и описание профиля, показанные на видео, были скопированы из твиттера Вуда.

Наиболее раннюю публикацию с поддельным роликом "Проверено" обнаружило по ключевым словам в Telegram-канале "ДНР 🅉 Info 🇷🇺" (38 000 просмотров), где пост опубликовали 20 июля 2023 года в 10:37 и удалили в 20:40 по московскому времени. В наших разборах этот канал в связи с распространением дезинформации упоминался более десяти раз. Кроме того, сама идея создания поддельной сториз знаменитости, дискредитирующей Украину, не нова: например, мы уже разбирали подобные публикации о певице Мадонне.

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