В июне 2023 года в Интернете появились сообщения о том, что первая леди Украины получила паспорт гражданки Израиля во время визита в эту страну. В качестве подтверждения приводится фото страницы документа. Фактчекеры из проекта "Проверено.Медиа" выяснили, достоверен ли этот снимок.

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Елена Зеленская прилетела в Израиль 19 июня 2023 года, начав свою рабочую поездку со встречи с президентом страны Ицхаком Герцогом и его супругой Михаль. На следующий день, 20 июня, российские Telegram-каналы и СМИ растиражировали новость о том, что жена украинского президента якобы получила израильский паспорт. Доказательством послужило фото главной страницы документа с данными Зеленской. В одних постах утверждается, что паспорт выдан 19 июня, в других — 18-го.

Авторы части сообщений о получении Зеленской израильского гражданства не сомневаются в достоверности информации — например, в Telegram-канале "Саня во Флориде" (370 000 просмотров на момент написания этого разбора), где также сказано: "Значит, такой же есть или будет у клоуна [Зеленского]. Вот такие они, украинские патриоты". Канал "Рита Эбзеева" (72 000) на основании вирусного снимка утверждает, что "вопрос с отставкой Зеленского уже решен, [а] отходные пути проработаны". Похожие посты появились в каналах "Срочно и точно" (18 000), "Лев Щаранский | Официальный канал" (14 000), "Раньше всех. Ну почти. Спецоперация" (12 000) и "Одесское общественное телевидение Z" (6000). Другие авторы указали, что новость может быть недостоверной, добавив в текст своих публикаций слова вроде "вероятно" и "возможно". Например, так поступили в каналах "Шейх Тамир" (148 000 просмотров), "Осташко! Важное" (120 000) и "Россия" (17 000). Есть и посты, в которых снимок иронично называют фейком и фотошопом, — они размещены, например, в каналах "Александр Семченко" (93 000), "Русский формат" (51 000), "Илья Кива — ZOV крови" (31 000) и "Михалков в Telegram" (13 000). Подобные сообщения встречаются во "ВКонтакте", Twitter, "Дзене", на некоторых новостных сайтах и в СМИ, среди которых "Правда.ру".

Первое, что бросается в глаза при внимательном рассмотрении вирусной фотографии, — несоответствие дат выдачи (19/06/2023) и окончания действия (18/06/2023) паспорта. Получается, что этот документ уже был недействителен, поскольку срок действия завершился за день до того, как его якобы выдали Зеленской.

Журналисты фактчекингового проекта StopFake отмечают, что многие графы паспорта заполнены с ошибками, поскольку слова написаны слева направо, хотя на иврите пишут и читают справа налево. Так, неправильно указаны фамилия (הקסנלז вместо זלנסקה), имя (הנלוא вместо אולנה), национальность (ילארשי вместо ישראלית) и место рождения (תוצעומה תירב вместо ברית המועצות). Кроме того, при написании национальности в слове пропущена одна буква.

Ко всему прочему на распространяемой странице документа в некоторых графах используются разные шрифты, хотя они должны совпадать. Это один из традиционных признаков фейка, поскольку авторы фальшивок часто берут за основу, например, шаблон настоящего документа, а затем не могут подобрать верные шрифты для надписей, которые хотят добавить. Различия наиболее заметны по буквам A и S, а также цифрам 1 и 9.

Такой шаблон израильского паспорта, оформление которого очень похоже на "паспорт Зеленской", в открытых источниках нашли наши коллеги из VoxUkraine: совпадают тип, место выдачи, расположение печатей и год рождения (это объясняет различие в написании цифр на подделке). Это же изображение выдается одним из первых при запросе "израильский паспорт" в Google. Более того, это шаблон паспорта устаревшего образца.

В качестве фото на паспорт создатели фейка использовали часть снимка Зеленской, которое еще 9 апреля 2023 года появилось в Telegram-канале первой леди Украины. Это был стоп-кадр ее видеообращения на открытии выставки "Футуромарення. Украина и авангард" в эстонском художественном музее KUMU.

Наиболее ранняя публикация с вирусным снимком, которую удалось найти "Проверено", появилась 20 июня 2023 года в 14:06 по московскому времени в Telegram-канале "Шаман Раху" (3400 просмотров). Этот канал не раз фигурировал в наших разборах в качестве первоисточника и распространителя фейков, причем также не самого высокого качества. Например, там выкладывали фальшивое фото обезьянки по имени Зеленский из США, поддельный снимок учебника истории Украины с Зеленским на обложке, фейковые эскизы "более молодежной" одежды священников ПЦУ и сфабрикованную фотографию стены с портретом Байдена в кабинете директора запорожской школы.

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