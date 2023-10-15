Правда ли, что Елена Зеленская во время визита в Нью-Йорк потратила более 1 млн долларов на драгоценности?

В октябре 2023 года в российских СМИ и Telegram-каналах разошлись сообщения о том, что первая леди Украины во время поездки в США купила дорогие украшения от Cartier, пока её супруг просил оказать помощь Киеву. Фактчекеры из проекта "Проверено.Медиа" разобрались, правдива ли эта история.

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С 4 октября в российском сегменте интернета стали массово появляться публикации о том, что во время поездки в Нью-Йорк Елена Зеленская потратила более 1 млн долларов на ювелирные изделия в бутике Cartier. Авторы многих подобных заметок нашли в этом предполагаемом поступке первой леди противоречие с заявленной целью визита — ее муж тогда же выступал с обращением к Генеральной Ассамблее ООН, прося помощи для Украины и дополнительных поставок вооружения. "Визит в магазин Cartier не мог остаться незамеченным, поскольку после него одна из сотрудниц была уволена. Она и обнародовала чек покупки Елены Зеленской на сумму в миллион долларов", — отмечает Telegram-канал "Иван Утенков" (109 000 просмотров на момент написания этого разбора). В том же посте указано, что о покупках Зеленской якобы написал американский журнал The Nation.

Аналогичные публикации появились в других Telegram-каналах: например, "Прямой эфир" (681 000 просмотров), "Саня во Флориде" (373 000), "Ne.Сахар" (304 000), "Россия сейчас" (291 000), "Поздняков 3.0" (253 000), "КБ" (250 000), "Правдивости" (203 000), "Путин в Telegram" (184 000), Voblya (144 000), "Милитарист" (120 000, самая ранняя из обнаруженных публикаций в Telegram), "Осташко! Важное" (114 000) и "Захар Прилепин" (102 000). Среди СМИ и новостных сайтов о роскошных покупках Зеленской рассказали "Российская газета", "Московский комсомолец", "Комсомольская правда" (в середине текста заявляется: "Правда сия история или нет — на данный момент неизвестно"), "Аргументы и факты", "Москва 24", "Рен-ТВ", НТВ, "Царьград", RT, Mash, Life и многие другие. Подобные посты встречаются также во "ВКонтакте", в соцсети X (бывший Twitter; например, в профиле посольства РФ в Великобритании) и на "Пикабу".

Фото: скриншот из соцсетей

Для начала разберемся с первоисточником новости о покупке украшений. В большинстве вышеупомянутых публикаций говорится, что изначально новость появилась в американском издании The Nation. Например, в заметке "Российской газеты" написано: "Скандал вокруг миллионного шопинга Елены Зеленской в Нью-Йорке привлек внимание американских СМИ". Официальный печатный орган правительства РФ уточнил, что речь идет о The Nation — "старейшем политическом журнале США, голосе либертарианского крыла Демократической партии, оплоте Берни Сандерса и лаборатории самых прогрессивных мыслей". Однако на сайте thenation.com нет ни слова о покупках первой леди Украины в Cartier.

На самом деле The Nation, где 2 октября появился материал о предполагаемых миллионных тратах Зеленской на драгоценности, — это сайт одноименной нигерийской газеты (thenationonlineng.net), которая не имеет никакого отношения к указанному американскому журналу. Немногочисленные российские СМИ все же уточнили, что речь идет о нигерийском сайте. Среди них "Московский комсомолец" (выпустил отдельную заметку) и "Газета.ru" (исходный материал почти полностью переписали).

Теперь внимательнее изучим оригинальную заметку в нигерийском The Nation. Газета заявляет, что во время своего пребывания в Нью-Йорке, пока Владимир Зеленский обсуждал поддержку Украины, его жена потратила более 1,1 млн долларов в ювелирном бутике Cartier на Пятой авеню. Издание сообщает, что некий Уэдраого Букари (при этом автором заметки указан не он, а "наш репортер") получил информацию от бывшей сотрудницы магазина, которую якобы уволили из-за Зеленской. Девушка, как сообщается, вместе с личными вещами смогла унести копию чека, а затем рассказала свою историю у себя в инстаграме*. Фото чека можно также найти во многих русскоязычных постах.

Снимок чека. Фото: соцсети

Примечательно, что в самом конце статьи The Nation после вопроса о том, кто же оплатил покупки Зеленской, стоит пометка Advertisement ("Реклама"). Фактчекер Дэвид Пуэнте из проекта Open изучил HTML-код страницы с материалом о предполагаемом шопинге первой леди Украины и нашел там отметку Sponsored Post ("Спонсорский пост"). Действительно, заметка о Зеленской размещена в соответствующем разделе на сайте нигерийского издания. Кто стал заказчиком этого материала, не указано. Фактчекеры проекта Checknews французской газеты Libération связались с редактором The Nation Сандеем Огунтолой, который подтвердил платный характер публикации: "Мы не писали эту статью. Ее размещение заказал клиент". Он отказался раскрыть личность заказчика.

Фото: скриншоты сайта thenationonlineng.net / Open

В статье приводят видео, опубликованное на YouTube еще 1 октября 2023 года пользователем Маршаллом Леонардом (это его единственная публикация на момент написания разбора). Этот же ролик распространяют и некоторые Telegram-каналы. Видео длительностью чуть более минуты представляет собой запись экрана смартфона, на котором демонстрируются Instagram-сториз некой девушки. Ниже приводим перевод ее слов.

Как все вы знаете, где-то два года назад я переехала из Бенина в Нью-Йорк, чтобы жить с дядей и его семьей. Долгое время не могла найти работу, поэтому, когда дядя устроил меня в Cartier, это было словно чудо. Можете в это поверить? Конечно, это стажировка и все такое. Но это Cartier! Работать в таком великолепном месте было невероятно. Это была просто работа моей мечты. В течение двух недель. А потом…

Примерно неделю назад в магазин зашла жена президента Украины Елена Зеленская. Это было во время их визита в Нью-Йорк. Она казалась расстроенной. Нет, не просто расстроенной. Она была разозленной! Если честно, она была моей первой VIP-клиенткой. Я пыталась устроить ей краткий тур по магазину, но она не захотела.

Когда я показала ей несколько наших товаров, она наорала прямо мне в лицо: "Кто сказал, что мне нужно твое мнение?!" Я подумала, что мне стоит применить другой подход, но она просто позвала менеджера. Не знаю, что она ему сказала, но на следующий день меня уволили. WTF (что за х***я? — Прим. ред.)?

Получила копию ее чека. Мне удалось сделать это, когда я собирала свои е**ные вещи. Меня уволили из-за нее, так что я всем покажу ее истинное лицо. Она потратила более 1 млн долларов в Cartier, пока ее страна воюет? Я сейчас такая злая! Почему она не могла потратить свои украденные деньги и просто пойти в соседний бутик? Зачем рушить мою жизнь?!

В вирусном ролике показано, что все сториз были опубликованы аккаунтом @gorgeous.bb.jeanette. Издание Lenta.ru утверждает, будто девушка уже удалила свою страницу, однако на момент написания этого разбора профиль все еще существует: он закрыт для сторонних пользователей, у него не отображается аватар и стоят нулевые показатели публикаций, подписок и подписчиков. Согласно Instagram, страница была создана в августе 2023 года и уже не раз меняла название.

Фото: скриншоты Instagram

В квитанции перечислены три позиции: браслет, серьги и ожерелье — все они имеются в каталоге на сайте Cartier с теми же указанными стоимостями. Но на снимке чека можно найти и другую информацию. Например, там указано имя продавщицы: Лиза Янг. В Telegram-канале "Россия сейчас", где множество раз публиковали недостоверную информацию, провели "краткую проверку фактов" и установили, что Лиза Янг существует и что это именно та стажерка, которую уволили из-за Зеленской. "Проверено" подтверждает, что Янг — реальный человек, однако она не стажерка и ее не увольняли: согласно ее профилю в LinkedIn, Янг работает в Cartier более двух лет. Кроме того, она выглядит совершенно не так, как девушка из сториз. Конечно, можно предположить, что Янг заменила стажерку после конфликта с Зеленской, но такого сказано не было.

Фото: скриншот страницы сайта LinkedIn

Поскольку никнейм предполагаемой стажерки — @gorgeous.bb.jeanette (Великолепная Детка Джанетт), можно было бы предположить, что в жизни девушку зовут Джанетт. Однако, вероятнее всего, это поддельное имя. Журналист BBC Шаян Сардаризаде и фактчекер Дэвид Пуэнте выяснили, что девушке из вирусного видео принадлежит страница во "ВКонтакте", где ее зовут Gabrielle Yogo (Габриэль Його). Согласно профилю в этой соцсети, она живет и работает в Санкт-Петербурге. "Проверено" изучило паблики, на которые подписана девушка, и нашло среди них множество сообществ по поиску моделей в Санкт-Петербурге, а также группы медицинской тематики. В описании ВК-профиля указаны ее аккаунты в Instagram (уже закрыт для сторонних пользователей) и TikTok, где Габриэль назвала себя врачом родом из Камеруна. Издание Open приводит множество других доказательств связи девушки с Россией: один из альбомов ее Instagram-сториз называется по-русски "Учеба", на одном из видео в TikTok она находится в московском аэропорту Домодедово, а во "ВКонтакте" есть фото из расположенного в РФ кафе. Кроме того, ее рабочий WhatsApp зарегистрирован на российский номер.

У девушек из вирусного видео (справа) и найденной фактчекерами (слева) совпадает пирсинг носа, а также форма губ и зубов. Голос также идентичен. Фото: соцсети / коллаж Open

Что касается распространившегося в соцсетях чека, то там указана дата 22 сентября 2023 года и способ оплаты (Visa Offline, то есть покупку на 1,1 млн долларов оплатили картой на месте). Одни пользователи Сети предполагают, что 22 сентября — это дата покупки украшений, другие — что это дата распечатки копии квитанции (в таком случае покупка состоялась за день до этого). Однако оба варианта на поверку оказываются несостоятельными. С утра 21 сентября Владимир и Елена Зеленские находились на публичных мероприятиях в Вашингтоне, что подтверждается множеством фото и видео, а бутик Cartier расположен в Нью-Йорке. Согласно данным Associated Press и мониторинговым службам с информацией о рейсах самолета украинской делегации, поздним вечером того же дня президент с супругой прилетели в Канаду. Как сообщает фактчекинговый проект Lead Stories, все появления Зеленской в Нью-Йорке, Вашингтоне и канадских городах хорошо задокументированы, поэтому первая леди Украины не могла совершить покупки в Cartier, не привлекая внимание СМИ и папарацци. Не могла она это сделать и ночью, поскольку магазин на Пятой авеню работает до 19:00.

Фото: скриншот страницы сайта flightaware.com / StopFake

Украинский Центр по борьбе с дезинформацией со ссылкой на Офис президента опроверг сообщения о покупках драгоценностей в Нью-Йорке. В сообщении нашим коллегам из CheckNews представитель Cartier также опроверг новость, заявив, что это "ложная информация".

Таким образом, нет никаких доказательств того, что Зеленская потратила на украшения более 1 млн долларов. Об этом случае не написали никакие авторитетные американские СМИ или известные таблоиды, а первоисточником оказалась заказная статья на нигерийском сайте. Девушка, которую якобы уволили из магазина Cartier в США, живет и работает в России, а иногда, судя по всему, подрабатывает моделью. Новость опровергли представители как Офиса президента Украины, так и бренда Cartier. Кроме того, дата, указанная на распространяемом фото чека, противоречит реальному расписанию передвижений Зеленской.

В связи с выдуманной историей о шопинге в Нью-Йорке многие российские издания напомнили об аналогичных сообщениях, распространившихся в декабре 2022 года. Тогда СМИ писали, что во время визита в Париж Зеленская якобы потратила 40 000 евро на люксовую одежду в местных магазинах. "Проверено" также разбирало тот случай и пришло к выводу, что подобные утверждения, судя по всему, не соответствуют действительности.

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