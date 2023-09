Правда ли, что к приезду Зеленского в Нью-Йорке на большом экране показали лозунг "Слава Урине"?

В сентябре 2023 года в Сети завирусилось видео, якобы снятое в США, — на экране приветствовали украинского президента. Сообщается, что из-за технической ошибки вместо названия страны на медиафасаде появилось слово Urine ("урина", или "моча"). Фактчекеры из проекта "Проверено.Медиа" разобрались, подлинный ли этот ролик.

Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк вечером 18 сентября 2023 года. "Дальше — важные и насыщенные дни. Генеральная ассамблея ООН, саммит целей устойчивого развития, Совет безопасности. Уже намечены весомые двусторонние встречи", — написал президент Украины в своем Telegram-канале. Ролик, где на фоне украинского флага написана фраза Glory to Urine ("Слава моче"), распространился 21 сентября. Наиболее частое описание видео гласит: "В Нью-Йорке на украинском флаге написали "Слава моче". В городе появилось приветствие на большом экране, но вместо Glory to Ukraine ("Слава Украине") на флаге было написано Glory to Urine. Компания — владелец экрана объяснила, что ошибка произошла из-за программы, которая сопоставила желтый цвет с надписью "Украина" (Ukraine) и автоматически исправила на ближайшее созвучное слово — urine ("моча)". Нередко встречается дополнение: "Монтажер не заметил изменений, и видео со словом "моча" попало на огромный экран".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале (333 000 просмотров на момент написания этого разбора) написала: ""Слава Урине" — таким видео приветствовали президента Украины в Нью-Йорке. Не фейк. Причем все это на желтом фоне и с фотографией Зеленского. Видимо, что-то знают". Слова чиновницы процитировали издания "Известия", "Царьград", "Аргументы и факты", "Взгляд" и "Регнум". Среди других СМИ и новостных сайтов, написавших о предполагаемой ошибке на медиафасаде в Нью-Йорке, — телеканалы НТВ, "Москва 24" и "360", "Московский комсомолец", "Российская газета", "Украина.ру", "ТВ Центр", EADaily, "Глас народа", "Блокнот" и "Zov Херсон".

По данным сервиса TGStat, к моменту написания этого текста посты о вирусном ролике в Telegram в общей сложности набрали более 5 млн просмотров — о видео рассказали, в частности, каналы "Прямой эфир" (625 000 просмотров), "Ne.Сахар" (253 000), "Дядя Слава" (189 000), "Путин в Telegram" (155 000), "Наблюдатель" (152 000), "Гаспарян" (137 000), Voblya (121 000), "Осташко! Важное" (102 000) и "Первый народный" (99 000). Широко видео распространилось и в X (бывший Twitter). Например, лишь один англоязычный твит пророссийского блогера Sprinter набрал 1,4 млн просмотров. Также посты о видео встречаются во "ВКонтакте" и LiveJournal, на YouTube и "Пикабу".

Наиболее ранняя публикация из тех, что удалось отследить "Проверено", появилась в Telegram-канале "Почему женщины убивают *охлов" (4200 просмотров) 21 сентября в 14:04 по московскому времени. При этом в конце поста стоит хештег #предложка, который означает, что материал якобы прислал подписчик (это популярный метод распространения фейков). Менее часа спустя, в 15:01, в канале "Шейх Тамир" (111 000 просмотров) в дополнение к видео появился скриншот Instagram-сториз с извинениями компании Clear Channel Outdoor, которая якобы отвечает за экран, где было показано предполагаемое приветствие с ошибкой.

Компания Clear Channel Outdoor приносит глубокие извинения за техническую ошибку, возникшую во время демонстрации видео на одном из экранов компании в Нью-Йорке. Ошибка произошла из-за обновления программного обеспечения, включающего интеллектуальную систему различения графического материала (цвета) и текста.

Поскольку "Проверено" регулярно отслеживает публикации Telegram-каналов, ранее не раз пойманных на распространении дезинформации (а "Шейх Тамир" — один из них), мы проверили наличие сториз в инстаграме Clear Channel Outdoor уже через пять минут после появления скриншота 21 сентября. Однако в профиле компании такой публикации не было, хотя сториз якобы была размещена 14 часов назад и должна была отображаться еще около 10 часов.

"Проверено" не нашло ни одного англоязычного авторитетного новостного СМИ, которое бы написало о предполагаемой ошибке на экране, что странно, учитывая виральность ролика и спровоцированный им резонанс. При этом в правом верхнем углу вирусной записи находится логотип платформы Fox News Digital, который ранее использовался в поддельном видео о Зеленском из Нью-Йорка. Наши коллеги из Snopes связались с представителем телеканала Fox News, который сообщил, что они такой ролик не публиковали. Кроме того, по Сети распространяют одну и ту же видеозапись и скриншот сториз, то есть никаких иных фото- и/или видеодоказательств происшествия нет, хотя ролик был снят в оживленном месте и вряд ли остался бы без внимания прохожих. Все эти факторы, как и факт, что изначально запись появилась в русскоязычных Telegram-каналах, уже указывают на то, что она могла быть сфабрикована.

Что касается места, запечатленного на видео, то это, действительно, Нью-Йорк. "Проверено" выяснило, что интересующий нас экран находится на здании, расположенном на пересечении Восьмой авеню и Сорок второй улицы. Однако, согласно логотипу под экраном, оператор этого медиафасада — не Clear Channel Outdoor, а компания Big Outdoor, что также указано на ее сайте. Мы написали в пресс-службу Big Outdoor, отправив вирусное видео и его скриншот, и получили ответ от главного юрисконсульта компании Эрин Уоткинс: "Мы подтверждаем, что копия, показанная на фото и видео, не размещалась на наших вывесках. Изображения являются 100-процентным фейком".

Фото: скриншот и коллаж "Проверено" / Google Maps

После того как ролик разошелся на английском языке, некоторые пользователи соцсети X в тот же день отправились к интересующему нас медиафасаду и опубликовали свои снимки и видео того места за 21 сентября. Например, Маркиан Кузьмович, занимающийся анализом цифровых угроз в Microsoft, выложил пару фото и один ролик, при этом указав, что перекресток отличается от того, как он показан на виральной записи. Например, на разошедшемся видео на здании слева нет никаких логотипов, хотя сейчас там ресторан McDonald's. Также на вирусной записи под экраном видны строительные конструкции, которых нет на фото Кузьмовича. Тот же перекресток посетил и старший репортер NBC News Бен Коллинз, освещающий распространение фейков. Журналист записал оттуда видео, где иронично похвалил американских строителей и предпринимателей, сумевших за несколько часов изменить локацию и открыть там несколько новых предприятий.

Судя по тому, как перекресток с фейкового видео (скриншот слева) выглядит в сентябре 2023 года (снимок справа), в основе подделки лежит старый ролик, в который вмонтировали фальшивое приветствие. Фото: коллаж "Проверено" / соцсети / @markiank

Таким образом, видео с фразой Glory to Urine на медиафасаде — подделка. По словам пресс-службы Fox News, канал не публиковал такой ролик, а представительница фирмы-оператора экрана назвала вирусную запись 100-процентным фейком. При этом авторы фальшивки подделали сториз не той компании. Ранее "Проверено" уже разбирало аналогичные фальшивки о других видео с Зеленским из Нью-Йорка и Токио.

