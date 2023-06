Правда ли, что на Таймс-сквер в Нью-Йорке появилась реклама с фразой Zelensky is peace duke?

В мае 2023 года Сеть заполонили сообщения о рекламном ролике, который якобы показали в центре Нью-Йорка. На видео появлялись фразы о том, что Путин — это военачальник, а Зеленский — герцог мира (peace duke), что на английском языке звучит как русское ругательство. Фактчекеры из проекта "Проверено.Медиа" выяснили, достоверные ли подобные публикации.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

19 мая 2023 года в российских Telegram-каналах и государственных СМИ рассказали, что пользователей соцсетей насмешила реклама, якобы появившаяся на медиафасаде на Таймс-сквер. Вирусное видео, разошедшееся в Рунете, представляет собой склейку трех роликов, снятых с разных ракурсов. На первом фрагменте (снят слева от здания) показано, что на экране демонстрируется фраза Putin is war lord ("Путин — военачальник" или, как переводят некоторые авторы, "Путин — повелитель войны"), на втором (снят вертикально под экраном) видно, как первую надпись сменяет фраза Zelensky is peace duke ("Зеленский — герцог мира"), а в конце (снято справа от здания) показана фраза "Конституционалистская партия Ирана поддерживает Украину". Впрочем, объектом насмешек стало лишь прозвище украинского президента, поскольку фонетически словосочетание peace duke звучит как русское оскорбление (в некоторых публикациях даже прикрепляют запись произношения из переводчика Google). При этом где-то пишут, что рассчитанную на русскоговорящих людей рекламу заказал "какой-то гражданин" или "какой-то шутник", а в других источниках заказчиком указана упомянутая иранская оппозиционная партия.

В Telegram о видео сообщили каналы "Россия сейчас" (387 000 просмотров на момент написания этого текста), "Путин в Telegram" (247 000), "Наблюдатель" (238 000), "Шейх Тамир" (188 000), Voblya (175 000), "Дядя Слава" (167 000), "Собственный корреспондент" (131 000), Zergulio (125 000), "Осташко! Важное" (120 000), "Срочные новости" (108 000), "Сплетница" (102 000), "Яков Кедми" (100 000), "Россия 2.0" (86 000), "Выпускайте Кракена!" (84 000), "Кипяточек" (62 000), "Правда России" (61 000), Rogandar News (53 000), "Карнаухов" (27 000) и "Раньше всех. Ну почти. Спецоперация" (12 000). Среди СМИ на своих сайтах о рекламе рассказали телеканал "Царьград", РИА ФАН (упомянуто, что подлинность видео "официально не подтверждена"), газета "Взгляд", а также новостные ресурсы Podolyaka.ru, Newsland, "Политикус", "ZOV Запорожье" и др. Среди иных платформ, где появились подобные сообщения: "ВКонтакте", Twitter, TikTok, LiveJournal, YouTube, "Одноклассники" и "Дзен".

На разошедшемся видео, действительно, показана Таймс-сквер — интересующий нас экран находится на фасаде отеля New York Marriott Marquis. В конце 2022 года в Рунете сообщали, что это медиаполотно было якобы использовано для демонстрации другого ролика о Зеленском: на нем президента Украины сравнили с черной дырой. "Проверено" разбирало тот случай и выяснило, что видеозапись была подделана. Однако, если в прошлый раз вирусный ролик был снят с одного ракурса, то в случае с "пис дюком" мы имеем дело с нарезкой из трех записей.

При этом к новому видео можно задать те же довольно очевидные вопросы, например: почему никакие авторитетные зарубежные СМИ не написали об этом резонансном инциденте? По крайней мере "Проверено" таких новостных заметок не нашло. Почему распространение видео началось с русскоязычного сегмента интернета, а на английском языке даже в соцсетях публикаций об этой рекламе почти нет? Почему все три ролика изначально распространяются в качестве единого видео? Так, у нас не получилось найти какие-либо профили в соцсетях, где разные пользователи выложили либо свои фото или видео с виральной рекламой, либо те же три ролика по отдельности. Это кажется крайне маловероятным, учитывая, что Таймс-сквер — одно из самых многолюдных и популярных среди туристов мест в Нью-Йорке.

По просьбе "Проверено" наши коллеги из проекта Les Observateurs телеканала France 24 обратились за комментарием в компанию Silvercast Media, которая отвечает за наружную рекламу на медиафасаде New York Marriott Marquis. Представитель фирмы, который пожелал остаться неизвестным (переписка имеется в распоряжении редакции), назвал виральный ролик однозначной подделкой, созданной с помощью компьютерной графики, поскольку в реальности такое видео на их экране никогда не демонстрировалось.

Кроме того, фальшивку выдает еще несколько незначительных деталей, удалить которые авторы фейка, по всей видимости, забыли. Во-первых, на экране справа от надписи Zelensky is peace duke видна реклама мультфильма "Братья Супер Марио в кино". Под логотипом проекта заметна часть слова April, а точнее, даты 5 апреля, поскольку широкий прокат картины в США начался именно в тот день. При этом ролик завирусился в конце мая, то есть на тот момент с премьеры мультфильма прошло полтора месяца.

Видна часть фразы Only in theatres April 5 ("Только в кинотеатрах с 5 апреля"). Фото: скриншот "Проверено" / соцсети / The Super Mario Bros. Movie Archive

Во-вторых, прямо над центральной частью экрана расположен дугообразный выступ с логотипом Marriott Marquis — низ этой конструкции имеет зеркальную поверхность, то есть на ней отражается фрагмент демонстрируемых на медиафасаде роликов. Однако если внимательно посмотреть виральную запись, то в отражении на выступе можно заметить цвета, которые в тот момент отсутствуют на экране.

На выступе виден красный цвет, хотя он отсутствует на экране. Фото: скриншот "Проверено" / соцсети

По запросу "The Super Mario Bros Movie Times Square" "Проверено" нашло несколько видеозаписей, на которых то же медиаполотно снято с разных ракурсов в разное время суток. Эти видео (1, 2, 3, 4) были опубликованы несколько месяцев назад разными пользователями. Однако у всех роликов была одна общая черта: когда на правой части медиафасада показывали логотип "Братьев Супер Марио в кино", на основной части экрана демонстрировался короткий трейлер мультфильма. Мы сравнили отражения на выступе, которые видны на вирусном ролике и на ролике с трейлером мультика, — цветовые гаммы и некоторые силуэты полностью совпали.

Сравнение отражений на выступах. Фото: скриншот "Проверено" / соцсети / The Super Mario Bros. Movie Archive / Meme Lord

Из-за множества формулировок подписей к видео однозначно определить первоисточник подделки достаточно сложно. Наиболее ранний пост, который обнаружило "Проверено", появился в Telegram-канале "Вечерний Омаров" (58 000 просмотров) 19 мая 2023 года в 14:54 по московскому времени. По нашим данным, с этого же канала началось распространение другого фейкового ролика с Зеленским, якобы снятого в Милане. Однако в прошлый раз на видео стояла вотермарка с названием канала, которая в этот раз отсутствует, поэтому есть вероятность, что существуют и более ранние публикации.

Таким образом, на Таймс-сквер никогда не показывали рекламу с фразой Zelensky is peace duke, что подтверждается комментарием оператора медиафасада и визуальным анализом самой видеозаписи. Неизвестные цифровым способом наложили изображение поверх оригинальных роликов, на одном из которых демонстрировался трейлер мультфильма.

Читайте другие тексты "Проверено.Медиа":