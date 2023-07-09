Правда ли, что протестующие во Франции использовали винтовки из Украины?

В начале июля 2023 года распространилась информация о том, что оружие, поставленное США в Украину, оказалось в руках французских протестующих, которые стреляли из него по полицейским. Фактчекеры из проекта "Проверено.Медиа" выяснили, так ли это.

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27 июня полицейский застрелил 17-летнего юношу североафриканского происхождения при задержании в пригороде Парижа. Вскоре по всей Франции начались массовые протесты, продолжавшиеся несколько дней. Они сопровождались поджогом автомобилей и зданий, битьем витрин и столкновениями с полицией. По меньшей мере несколько сотен человек были задержаны, десятки правоохранителей и протестующих получили ранения.

Об оружии, поставленном США и другими странами в Украину, а затем оказавшемся в руках французских протестующих, в начале июля написал ряд русскоязычных СМИ. Телеканал "Царьград" утверждал, что "в крупных городах Украины действуют нелегальные группы, которые выкупают поставленное оружие и переправляют его в Европу", белорусское "Общенациональное телевидение" и российский сайт EADaily написали об изъятии двух таких винтовок, а "Аргументы и факты" выпустили статью под заголовком "Дружественный огонь. Киев снабжает винтовками французских погромщиков". 6 июля о том, что оружие, поставленное Киеву, оказывается в руках у протестующих и применяется против полиции, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Новость широко разошлась и в Telegram. В частности, постом канала "Специально для RT" (291 000 просмотров на момент написания этого разбора) на эту тему поделился телеведущий Владимир Соловьев (231 000), а канал "Осташко! Важное" (123 000) опубликовал фото якобы конфискованных у протестующих крупнокалиберных винтовок производства Accuracy International. По данным сервиса TGStat, подобные посты совокупно собрали не менее 10 млн просмотров. Некоторые блогеры связали эти сообщения с недавним сюжетом о поставленном в Украину оружии, которое затем якобы обнаружили в Мексике.

В ходе протестов были зафиксированы случаи мародерства, в том числе взлом оружейного магазина в Марселе и кража боеприпасов в Бордо. Однако никаких сообщений об украинском армейском оружии и конкретно о попавших в руки протестующих винтовках не сообщала ни французская полиция, ни авторитетные местные СМИ. Российские издания, например "Аргументы и факты", упоминают, что об этом писала Le Figaro, но на сайте французской газеты вообще не обнаруживается упоминание в связи с протестами каких-либо винтовок или компании Accuracy International в период с 27 июня и до дня публикации этого разбора. Есть лишь новости об ограблении магазина оружия в Марселе с упоминанием стрельбы из помпового ружья (fusil à pompe).

Сообщения об использовании протестующими оружия из Украины появились не ранее 1 июля, на пятый день беспорядков. Все публикации сопровождаются однотипным скриншотом, как утверждается, некоего англоязычного новостного сайта. Заголовок на скриншоте сообщает, что "французская полиция была обстреляна из американских винтовок, которые могли попасть во Францию из Украины", в подписях на русском при этом нередко опускается слово "могли" и утверждается, что оружие было изъято полицией. При этом каких-либо ссылок на англоязычный источник не приводится, а на скриншоте отсутствует информация, позволяющая идентифицировать ресурс, на котором такой материал мог бы появиться.

Судя по данным поиска в Google, однообразные сообщения с прикрепленным скриншотом не имеют отношения к СМИ и первоначально начали распространяться в русско- и англоязычном сегменте Telegram. Предположительно, первый такой пост был опубликован в канале "Сигнал" (566 000 просмотров) 1 июля в 13:39 по московскому времени, там же впервые появилось указание на компанию Accuracy International, отсутствующее на скриншоте. К полуночи эта информация оказалась не менее чем в 270 других каналах, собрав за неполные 10 с половиной часов свыше 5 млн просмотров. К вечеру того же дня пост попал в англоязычный сегмент Twitter (причем в одном из первых твитов на английском языке указан русскоязычный источник), а днем позже — на сайт-агрегатор мемов 9gag.

С помощью инструмента обратного поиска по картинке в сервисе TinEye "Проверено" выяснило, что фотография винтовок, которой проиллюстрированы вирусные посты, сделана еще в 2012 году фотографом Виталием Кузьминым и доступна на "Викискладе". Кроме того, винтовки эти не американские, их производит британская компания Accuracy International. Различные модели ее продукции доступны на открытом рынке — и не только военным, но и полицейским и охотникам, они используются во всем мире и регулярно входят в рейтинги лучшего снайперского оружия на специализированных сайтах. По всей видимости, снимок этих винтовок был взят для создания дезинформационного сюжета исключительно из-за известности компании-производителя и прошлогодних публикаций о том, что определенные модели Accuracy International могут поступить на вооружение украинских снайперов.

Таким образом, данные открытых источников не подтверждают наличие или конфискацию у французских протестующих винтовок производства Accuracy International или каких-либо других. Ни одно авторитетное французское СМИ не публиковало статей, посвященных "украинским винтовкам" и стрельбе из них по полицейским, а распространение этих утверждений началось с русскоязычного сегмента интернета. Скриншот неизвестного сайта, используемый в качестве доказательства, сфабрикован, причем на нем использован снимок, сделанный более десяти лет назад.

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