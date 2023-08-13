Правда ли, что в американском университете студентов-должников вербуют на войну в Украине?

В начале августа 2023 года в Сети появилась фотография объявления о наборе студентов из США в украинский Интернациональный легион. Фактчекеры из проекта "Проверно.Медиа" выяснили, правда ли это.

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Фотография с доской объявлений из американского университета, на которой якобы висел постер с призывом записываться в Интернациональный легион, стала распространяться в соцсетях 1 августа. На этом снимке изображен опустивший голову молодой человек, а текст ниже гласит: "Как оплатить студенческие долги? Присоединяйся к Интернациональному легиону обороны Украины. Международный статус добровольца, медицинская страховка, ежемесячные выплаты". В самом низу постера — номер телефона. Об этом объявлении написали многие популярные Telegram-каналы, в том числе канал корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного "Поддубный |Z|О|V| edition" (283 000 просмотров на момент написания этого разбора), а также "Что произошло?" (104 000) и "Украина.ру" (89 000). Через два дня, 3 августа, о постах рассказали в программе "Вести" в сюжете об украинских потерях на фронте.







Фон, на котором висит объявление, и правда похож на студенческую доску объявлений. На двух постерах различима эмблема Университета округа Колумбия в Вашингтоне. Но все эти объявления довольно давние и датируются разными периодами. Левый верхний постер появился в Twitter-аккаунте университета в сентябре 2022 года, верхний правый — в феврале 2023-го, нижний левый — в октябре 2022-го, нижний правый — в марте 2023-го. Возможно, это настоящая доска объявлений, но подобную доску может создать любой желающий, распечатав изображения из Twitter. Никаких данных, однозначно свидетельствующих о том, что она висит именно в помещении американского вуза, на фотографии нет.

В самом постере, который якобы зазывает студентов записываться в интернациональный легион, есть явные несоответствия. Во-первых, обращает на себя внимание написание слова "оборона". На постере оно выглядит как defence, в то время как американская норма — defense.

Сверху — скриншот официального сайта минобороны Великобритании, снизу — минобороны США

Кроме того, сомнительно выглядит и номер телефона в самом низу постера. В старых официальных документах он действительно обозначен как номер, принадлежащий посольству Украины в Вашингтоне, но на официальном сайте диппредставительства он не указан. Также есть и распространенная в подобных фейках неточность: в номере телефона, написанном на плакате, якобы висящем в Вашингтоне, в самом начале добавлены цифры, необходимые для звонков из-за границы, причем со стационарного телефона.

Иностранный легион, о котором говорится в объявлении, действительно существует. 27 февраля 2022 года, через три дня после начала полномасштабного российского вторжения, президент Украины Владимир Зеленский обратился за помощью к иностранным гражданам, желающим оказать поддержку его стране. Он призвал их вступать в Интернациональный легион территориальной обороны Украины.

У легиона есть свой сайт, где подробно описаны условия вступления: возраст кандидатов должен быть от 18 до 60 лет, требуется отсутствие криминального прошлого и хронических болезней. На сайте нет ни слова про международный статус добровольца, также там указаны контактные телефоны — не вашингтонские, а киевские.

Наконец, дизайн плаката, равно как и текст на нем (включая номер телефона), полностью повторяет постер, который был якобы размещен в Нью-Йорке в апреле 2023 года. Тогда информацию о вербовке американских бездомных опровергали и МИД Украины, и сам легион, и украинский Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Таким образом, анализ технических деталей и отсутствие официального подтверждения со стороны украинских властей и американского университета позволяют сделать вывод, что плакат — фейк.

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