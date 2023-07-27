Правда ли, что в Германии сняли ролик о помощи Киеву со слоганом "Хайль, Зеленский!"?
Foto: Screenshot / YouTube

В июле 2023 года распространился ролик, который якобы записали немецкие активисты. На видео показано, как чиновники забирают у семьи все имущество на нужды Украины. Фактчекеры из проекта "Проверено.Медиа" разобрались, достоверны ли подобные сообщения.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Длящийся около минуты ролик российские СМИ и Telegram-каналы опубликовали 26 июля. В начале видео показана сидящая дома на диване супружеская пара, рядом с ними ребенок играет с плюшевым леопардом. Затем мальчик открывает дверь, и в дом входят четыре человека в военизированной форме. Они начинают собирать у жильцов все их имущество, в том числе телевизор, по которому транслируется речь канцлера ФРГ Олафа Шольца с обещанием и дальше помогать Киеву, и мягкую игрушку (судя по всему, это отсылка к танкам Leopard, которые ФРГ поставляет ВСУ). Руководительница пришедшей в дом группы вешает на стену портрет президента Украины и произносит: "Хайль, Зеленский!" Когда семья остается стоять посреди голых стен, в видео появляется надпись на немецком языке: "Ваш дом в НАТО? Смиритесь с НАТО в вашем доме. Больше 22 млрд евро из бюджета Германии уже было отдано Украине с начала 2022 [года]".

Ролик, сопровождающийся русскими субтитрами, опубликовали RT, РИА "Новости", "ИноСМИ", "Аргументы и факты", "Царьград", Pravda.ru, "Блокнот", "Репортер" и другие медиа. В Telegram видео распространили, в частности, каналы "Прямой эфир" (577 000 просмотров на момент написания этого разбора), "Ne.Сахар" (238 000), "Поздняков 3.0" (201 000), "Россия сейчас" (171 000), "СМИ Россия не Москва" (151 000), "Наблюдатель🇷🇺🇺🇦" (135 000), "Шейх Тамир" (115 000) и "Первый народный" (103 000), а также "военкор" Александр Коц (164 000), ведущий "Первого канала" Руслан Осташко (92 000) и публицист Армен Гаспарян (70 000). Всего, по данным сервиса TGStat, посты с этим видео посмотрели более 4,5 млн пользователей платформы.

В большинстве публикаций утверждалось, что ролик создала немецкая праворадикальная партия "Альтернатива для Германии" (AfD), другие авторы, говоря о первоисточнике видео, ограничивались общими формулировками вроде "политическая реклама". При этом ни на сайте, ни на YouTube-канале, ни в соцсетях AfD это видео опубликовано не было. "Проверено" также не удалось обнаружить сообщений о ролике на ресурсах крупных немецких телеканалов и других СМИ.

Начальная заставка видео действительно была снята в Германии, но еще шесть лет назад. В фотобанке Alamy есть та же фотография, сделанная Хансом-Петером Мертеном в 2017 году. В подписи сообщается, что на снимке запечатлена одна из улиц в городке Родт-унтер-Ритбург недалеко от границы с Францией.

Как выяснил журналист "Радио Свобода" Марк Крутов, как минимум несколько ролей в "немецком" видео исполнили российские актеры: семейную пару сыграли Валентин Воробьев и Юлия Конюхова, руководительницу группы людей в форме — Юлия Мандрико, одного из ее подчиненных — Игорь Алексеев.

Журналисты издания "Агентство" связались с артистами. Мандрико проигнорировала сообщения корреспондента, отправленные в соцсетях, а Конюхова ответила, что общаться со СМИ ей "запрещают условия договора". При этом в своем профиле в Instagram она публиковала "немецкий" ролик, уточнив в подписи, что он был снят RT (сам телеканал, поделившийся видео в Telegram, соответствующей оговорки не делал), а роль мальчика с плюшевым леопардом исполнил сын актрисы. Сейчас пост Конюховой удален.

Самая ранняя публикация с видео, которую удалось обнаружить "Проверено", появилась 26 июля в 0:29 по московскому времени в твиттере пользователя @EllyB53292373. На момент написания этого разбора ролик набрал всего около 300 просмотров и получил семь лайков. В своих публикациях (большинство из них — ретвиты) блогер критикует вакцинацию от COVID-19, высмеивает президентов США от Демократической партии, призывает запретить иммиграцию в ЕС и делится фрагментами эфиров российского федерального телевидения о войне в Украине. Судя по всему, живет @EllyB53292373 в Нидерландах — многие его собственные посты, а также сообщение в описании профиля написаны на нидерландском языке и/или посвящены вопросам местной политики. Однако достоверно подтвердить это невозможно — о собственной жизни владелец профиля не пишет, а на его аватарке размещен портрет философа Ханны Арендт.

Таким образом, якобы снятое в Германии видео, судя по всему, в действительности было создано в России. В нем сыграли российские актеры и актрисы, одна из которых даже сообщила, что видео было произведено телеканалом RT. Распространение ролика началось с анонимного аккаунта в Twitter, владелец которого во многих своих публикациях повторяет тезисы российской пропаганды.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения (9) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.