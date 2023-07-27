Правда ли, что в Германии сняли ролик о помощи Киеву со слоганом "Хайль, Зеленский!"?

В июле 2023 года распространился ролик, который якобы записали немецкие активисты. На видео показано, как чиновники забирают у семьи все имущество на нужды Украины. Фактчекеры из проекта "Проверено.Медиа" разобрались, достоверны ли подобные сообщения.

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Длящийся около минуты ролик российские СМИ и Telegram-каналы опубликовали 26 июля. В начале видео показана сидящая дома на диване супружеская пара, рядом с ними ребенок играет с плюшевым леопардом. Затем мальчик открывает дверь, и в дом входят четыре человека в военизированной форме. Они начинают собирать у жильцов все их имущество, в том числе телевизор, по которому транслируется речь канцлера ФРГ Олафа Шольца с обещанием и дальше помогать Киеву, и мягкую игрушку (судя по всему, это отсылка к танкам Leopard, которые ФРГ поставляет ВСУ). Руководительница пришедшей в дом группы вешает на стену портрет президента Украины и произносит: "Хайль, Зеленский!" Когда семья остается стоять посреди голых стен, в видео появляется надпись на немецком языке: "Ваш дом в НАТО? Смиритесь с НАТО в вашем доме. Больше 22 млрд евро из бюджета Германии уже было отдано Украине с начала 2022 [года]".

Ролик, сопровождающийся русскими субтитрами, опубликовали RT, РИА "Новости", "ИноСМИ", "Аргументы и факты", "Царьград", Pravda.ru, "Блокнот", "Репортер" и другие медиа. В Telegram видео распространили, в частности, каналы "Прямой эфир" (577 000 просмотров на момент написания этого разбора), "Ne.Сахар" (238 000), "Поздняков 3.0" (201 000), "Россия сейчас" (171 000), "СМИ Россия не Москва" (151 000), "Наблюдатель🇷🇺🇺🇦" (135 000), "Шейх Тамир" (115 000) и "Первый народный" (103 000), а также "военкор" Александр Коц (164 000), ведущий "Первого канала" Руслан Осташко (92 000) и публицист Армен Гаспарян (70 000). Всего, по данным сервиса TGStat, посты с этим видео посмотрели более 4,5 млн пользователей платформы.

В большинстве публикаций утверждалось, что ролик создала немецкая праворадикальная партия "Альтернатива для Германии" (AfD), другие авторы, говоря о первоисточнике видео, ограничивались общими формулировками вроде "политическая реклама". При этом ни на сайте, ни на YouTube-канале, ни в соцсетях AfD это видео опубликовано не было. "Проверено" также не удалось обнаружить сообщений о ролике на ресурсах крупных немецких телеканалов и других СМИ.

Начальная заставка видео действительно была снята в Германии, но еще шесть лет назад. В фотобанке Alamy есть та же фотография, сделанная Хансом-Петером Мертеном в 2017 году. В подписи сообщается, что на снимке запечатлена одна из улиц в городке Родт-унтер-Ритбург недалеко от границы с Францией.

Как выяснил журналист "Радио Свобода" Марк Крутов, как минимум несколько ролей в "немецком" видео исполнили российские актеры: семейную пару сыграли Валентин Воробьев и Юлия Конюхова, руководительницу группы людей в форме — Юлия Мандрико, одного из ее подчиненных — Игорь Алексеев.

And the 'mother' is the Russian actress Julia Konyukhova https://t.co/twWKNZPaUO pic.twitter.com/B5OpijIh9t — Mark Krutov (@kromark) July 26, 2023

The main role of the woman who confiscates all the property from the ordinary German family in favor of Vladimir Zelensky is plaid by Russian actress Julia Mandriko (https://t.co/ps6j9YKqTQ) pic.twitter.com/5xHOQXP5Du — Mark Krutov (@kromark) July 26, 2023

Журналисты издания "Агентство" связались с артистами. Мандрико проигнорировала сообщения корреспондента, отправленные в соцсетях, а Конюхова ответила, что общаться со СМИ ей "запрещают условия договора". При этом в своем профиле в Instagram она публиковала "немецкий" ролик, уточнив в подписи, что он был снят RT (сам телеканал, поделившийся видео в Telegram, соответствующей оговорки не делал), а роль мальчика с плюшевым леопардом исполнил сын актрисы. Сейчас пост Конюховой удален.

Самая ранняя публикация с видео, которую удалось обнаружить "Проверено", появилась 26 июля в 0:29 по московскому времени в твиттере пользователя @EllyB53292373. На момент написания этого разбора ролик набрал всего около 300 просмотров и получил семь лайков. В своих публикациях (большинство из них — ретвиты) блогер критикует вакцинацию от COVID-19, высмеивает президентов США от Демократической партии, призывает запретить иммиграцию в ЕС и делится фрагментами эфиров российского федерального телевидения о войне в Украине. Судя по всему, живет @EllyB53292373 в Нидерландах — многие его собственные посты, а также сообщение в описании профиля написаны на нидерландском языке и/или посвящены вопросам местной политики. Однако достоверно подтвердить это невозможно — о собственной жизни владелец профиля не пишет, а на его аватарке размещен портрет философа Ханны Арендт.

Таким образом, якобы снятое в Германии видео, судя по всему, в действительности было создано в России. В нем сыграли российские актеры и актрисы, одна из которых даже сообщила, что видео было произведено телеканалом RT. Распространение ролика началось с анонимного аккаунта в Twitter, владелец которого во многих своих публикациях повторяет тезисы российской пропаганды.