Правда ли, что в нидерландском телешоу детям в качестве подарков вручили секс-игрушки?

В августе 2023 года по русскоязычным Telegram-каналам разошлось видео, на котором маленькие девочки достают из коробок товары для взрослых и начинают вертеть их в руках. Фактчекеры из проекта "Проверено.Медиа" разобрались, корректны ли описания под такими публикациями.

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На 32-секундном видео, прикрепленном к постам, девочки в масках поочередно извлекают из коробок различные секс-игрушки и пытаются угадать, для чего нужны эти предметы (на нидерландском языке звучат версии "скалка", "открывалка" и "мухобойка"). Как гласит описание, такие подарки детям вручили в эфире телешоу.

С подобным комментарием видео распространилось через такие ресурсы, как "Мрiя", "Дзен", "ВКонтакте", "Главный региональный" и "ЯПлакалъ". Особенную популярность новость обрела благодаря Telegram-каналам Topor Live (418 000 просмотров на момент написания этого разбора), "Труха жесть 18+" (340 000), "Вероника Степанова" (319 000), "Наблюдатель" (206 000), Voblya (146 000) и "Бутылка" (126 000).

Вопросы полового просвещения несовершеннолетних на Западе и связанных с этим рисков часто привлекают внимание российских СМИ. Действительно, во многих европейских странах в школах существуют программы сексуального образования, главная цель которых — дать несовершеннолетним всю необходимую информацию, чтобы начало их половой жизни было осознанным и безопасным. В частности, в Нидерландах уроки о сексуальном и репродуктивном здоровье появились еще несколько десятилетий назад, школьники посещают их в обязательном порядке уже в начальных классах (то есть с четырех лет). Как утверждает статистика, в среднем такая практика не снижает возраст начала половой жизни, а у подростков из Нидерландов сексуальный дебют происходит даже позже, чем у многих их европейских или американских ровесников. Однако телешоу — не школа, телеведущие — не педагоги, а секс-игрушки — не анатомический атлас, так что возмущенная реакция пользователей на посты с достаточно противоречивыми кадрами вполне объяснима.

Найти первоисточник видео можно через сервис обратного поиска изображений Google. Как выяснилось, видео выпустила нидерландская общественная организация Free A Girl, которая борется с сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних девочек. На сайте организации сказано, что ее усилиями было спасено более 7000 детей по всему миру. Для этого применяются различные методы — от организации горячей линии до размещения социальной рекламы. Ролик, распространившийся летом 2023 года, вышел еще в 2017 году, в преддверии Недели борьбы с детской проституцией.

В оригинале видео длится не 32 секунды, а более минуты и состоит из двух частей. В первой половине записи, которая и разошлась по Рунету, нидерландские дети распаковывают предметы, о сексуальном подтексте которых не догадываются. "Невинные фантазии для этих девочек", — сообщают титры. Внезапно на смену этим кадрам приходят куда более страшные: скрытая видеозапись сексуальной эксплуатации девочки в азиатском детском борделе. "Ужасающая реальность для миллионов других людей", — сообщает голос за кадром. Таким образом, замысел создателей ролика состоял в том, чтобы показать контраст между двумя мирами и призвать общество уделять больше внимания проблемам неблагополучных стран, в том числе куда меньшей защищенности несовершеннолетних там. Согласно оценке 2013 года, в детскую проституцию были вовлечены более 10 млн человек по всему миру.

Тем не менее социальная реклама еще шесть лет назад вызвала на Западе полемику, ведь кадры с пусть и анонимизированными девочками, держащими в руках секс-игрушки, не были смонтированы. На это представители Free A Girl ответили, что со всеми детьми, участвовавшими в съемках, работали детские психологи, а сценарий был тщательно продуман. И все же вопрос допустимости подобного хода, пусть даже и в благих целях, остается открытым, и на YouTube-канале организации ролик уже не найти.

Так или иначе, но подписи, с которыми укороченное видео с девочками распространялось в 2023 году в русскоязычном сегменте интернета (и не только в нем), некорректны. В оригинале это было не телешоу, а социальная реклама, и в ее полной версии акцент делался на том, что недопустимо игнорировать сексуальную эксплуатацию детей в одних странах, пока их ровесники благополучно живут в других.

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