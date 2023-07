Правда ли, что в Нью-Йорке разместили баннер со словами "Нет Зеленского — нет войны"?

В конце июня 2023 года по соцсетям разошлась видеозапись, на которой якобы запечатлен большой плакат на Пятой авеню, где утверждается: без украинского президента не будет войны. Фактчекеры из проекта "Проверено.Медиа" выяснили, подлинный ли это ролик.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Восьмисекундная запись завирусилась 29 июня. На ней запечатлены люди, переходящие перекресток, как утверждается, в Нью-Йорке. На фасаде одного из близлежащих домов заметен большой рекламный баннер, на котором дважды написана фраза "No Zelensky no war" ("Нет [Владимира] Зеленского — нет войны").

Это видео разместили прокремлевские Telegram-каналы "Саня во Флориде" (378 000 просмотров на момент написания этого разбора), "Ne.Сахар" (308 000), "Путин в Telegram" (232 000), "Дядя Слава" (186 000), "Пуля" (158 000), "Скотт Риттер в Telegram" (158 000), "Что произошло?" (127 000), "Осташко! Важное" (115 000), "Иван Утенков" (110 000), "Бочарик (ага, тот самый)" (108 000), "Захаревич" (107 000), "С места событий" (94 000) и другие. Аналогичные посты встречаются на иных платформах — во "ВКонтакте", Twitter и "Одноклассниках", а также на Rutube и некоторых новостных сайтах.

Место съемки видео — действительно Нью-Йорк, а именно перекресток у флагманского магазина ювелирного бренда Tiffany & Co., находящегося на пересечении 57-й улицы и Пятой авеню. При этом в разошедшемся ролике видны строительные леса, которые убрали как минимум несколько месяцев назад. В конце апреля 2023 года состоялась торжественная церемония открытия магазина после почти четырехлетнего ремонта.

Сравнение скриншота вирального видео (сверху) с панорамой улицы из Google Maps за июнь 2022 года (снизу). Фото: коллаж "Проверено" / соцсети / Google

Как заметили наши коллеги из проекта "Детектор мифов", по совпадению утром 29 июня, то есть в день начала распространения видео с баннером, рядом с этим магазином случился пожар. По сообщению пожарной службы Нью-Йорка, загорелся подземный трансформатор, однако внутрь здания огонь не распространился. Тушение возгорания запечатлели многочисленные местные жители в соцсетях и показали американские СМИ, среди которых CBS New York, ABC News, The Wall Street Journal и Fox Business — на всех опубликованных ими фото- и видеоматериалах на фасаде здания Tiffany & Co. нет ни строительных лесов, ни баннера о войне и Зеленском.

Фото: скриншоты "Проверено" / WSJ / ABC News / Insider Corner

Проанализировав вирусный ролик, фактчекеры из агентства dpa установили, что в его основе — фрагмент 43-минутного видео под названием "Прогулка по Нью-Йорку [в качестве] 4К. Пятая авеню. Люди, автомобили и звуки улицы". Оригинал был опубликован на YouTube-канале CoolVision еще 15 июля 2021 года. Интересующий нас отрывок начинается на отметке 01:06, при этом на здании виден баннер с изображением девушки, а не со словами "Нет Зеленского — нет войны". По всей видимости, неизвестные авторы изменили подлинные кадры с помощью видеоредактора.

Отредактированный (сверху) и оригинальный кадр (снизу). Фото: коллаж "Проверено" / соцсети / CoolVision

Наиболее раннюю запись из тех, что отследило "Проверено", мы нашли в Telegram-канале "ТалипоV 𝐎𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 🅉" (59 000 просмотров), где видео опубликовали 29 июня 2023 года в 11:12 по московскому времени.

Это далеко не первый фейковый ролик, связанный с размещением баннеров о Зеленском в Нью-Йорке. Например, ранее мы опровергали сообщения о видео, якобы появившихся на медиафасадах на площади Таймс-сквер, где президента Украины назвали "черной дырой" и "пис дюком".

Читайте другие тексты "Проверено.Медиа":