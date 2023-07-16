Правда ли, что в Нью-Йорке разместили баннер со словами "Нет Зеленского — нет войны"?

В конце июня 2023 года по соцсетям разошлась видеозапись, на которой якобы запечатлен большой плакат на Пятой авеню, где утверждается: без украинского президента не будет войны. Фактчекеры из проекта "Проверено.Медиа" выяснили, подлинный ли это ролик.
Восьмисекундная запись завирусилась 29 июня. На ней запечатлены люди, переходящие перекресток, как утверждается, в Нью-Йорке. На фасаде одного из близлежащих домов заметен большой рекламный баннер, на котором дважды написана фраза "No Zelensky no war" ("Нет [Владимира] Зеленского — нет войны").
Это видео разместили прокремлевские Telegram-каналы "Саня во Флориде" (378 000 просмотров на момент написания этого разбора), "Ne.Сахар" (308 000), "Путин в Telegram" (232 000), "Дядя Слава" (186 000), "Пуля" (158 000), "Скотт Риттер в Telegram" (158 000), "Что произошло?" (127 000), "Осташко! Важное" (115 000), "Иван Утенков" (110 000), "Бочарик (ага, тот самый)" (108 000), "Захаревич" (107 000), "С места событий" (94 000) и другие. Аналогичные посты встречаются на иных платформах — во "ВКонтакте", Twitter и "Одноклассниках", а также на Rutube и некоторых новостных сайтах.
Место съемки видео — действительно Нью-Йорк, а именно перекресток у флагманского магазина ювелирного бренда Tiffany & Co., находящегося на пересечении 57-й улицы и Пятой авеню. При этом в разошедшемся ролике видны строительные леса, которые убрали как минимум несколько месяцев назад. В конце апреля 2023 года состоялась торжественная церемония открытия магазина после почти четырехлетнего ремонта.
Сравнение скриншота вирального видео (сверху) с панорамой улицы из Google Maps за июнь 2022 года (снизу). Фото: коллаж "Проверено" / соцсети / Google
Как заметили наши коллеги из проекта "Детектор мифов", по совпадению утром 29 июня, то есть в день начала распространения видео с баннером, рядом с этим магазином случился пожар. По сообщению пожарной службы Нью-Йорка, загорелся подземный трансформатор, однако внутрь здания огонь не распространился. Тушение возгорания запечатлели многочисленные местные жители в соцсетях и показали американские СМИ, среди которых CBS New York, ABC News, The Wall Street Journal и Fox Business — на всех опубликованных ими фото- и видеоматериалах на фасаде здания Tiffany & Co. нет ни строительных лесов, ни баннера о войне и Зеленском.
Фото: скриншоты "Проверено" / WSJ / ABC News / Insider Corner
Проанализировав вирусный ролик, фактчекеры из агентства dpa установили, что в его основе — фрагмент 43-минутного видео под названием "Прогулка по Нью-Йорку [в качестве] 4К. Пятая авеню. Люди, автомобили и звуки улицы". Оригинал был опубликован на YouTube-канале CoolVision еще 15 июля 2021 года. Интересующий нас отрывок начинается на отметке 01:06, при этом на здании виден баннер с изображением девушки, а не со словами "Нет Зеленского — нет войны". По всей видимости, неизвестные авторы изменили подлинные кадры с помощью видеоредактора.
Отредактированный (сверху) и оригинальный кадр (снизу). Фото: коллаж "Проверено" / соцсети / CoolVision
Наиболее раннюю запись из тех, что отследило "Проверено", мы нашли в Telegram-канале "ТалипоV 𝐎𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 🅉" (59 000 просмотров), где видео опубликовали 29 июня 2023 года в 11:12 по московскому времени.
Это далеко не первый фейковый ролик, связанный с размещением баннеров о Зеленском в Нью-Йорке. Например, ранее мы опровергали сообщения о видео, якобы появившихся на медиафасадах на площади Таймс-сквер, где президента Украины назвали "черной дырой" и "пис дюком".
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