Правда ли, что в Польше формируют интернациональный корпус для войны в Украине?

21 июля 2023 года на совещании президента РФ с постоянными членами Совета безопасности говорилось о литовско-польско-украинском воинском соединении, численность которого было решено увеличить для участия в боевых действиях в Украине. Фактчекеры из проекта "Проверено.Медиа" разобрались, так ли это.

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21 июля Владимир Путин в режиме видеоконференции встретился с постоянными членами Совбеза РФ. Первым взял слово директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Его выступление было посвящено Польше — а именно, как утверждал Нарышкин, планам Варшавы напрямую вмешаться в войну в Украине. По словам главы СВР, для этих целей планируется "существенно увеличить численность общевойсковой литовско-польско-украинской бригады". Путин ответил, что эта информация уже появлялась в европейской прессе. Действительно, еще в апреле 2023 года "Российская газета" писала со ссылкой на польское издание Dziennik Polityczny, что Польша "формирует международный корпус из польских, украинских и литовских добровольцев, который будет предназначен для боевых действий на Украине". Официальное печатное издание правительства РФ отмечало, что численность корпуса составит 20-25 тысяч человек, а само формирование разделят на три национальные бригады: польская и литовская будут базироваться в Люблине (Польша), украинская — в Яворове (Львовская область Украины).

Переговоры о создании совместного литовско-польско-украинского подразделения начались еще в 2008 году. 16 ноября 2009 года представители министерств обороны трех стран подписали протокол о намерениях. Но к конкретным шагам стороны перешли только в 2014 году, после аннексии Россией Крыма. 19 сентября министр обороны Украины Валерий Гелетей подписал соглашение о создании литовско-польско-украинской бригады под названием "ЛитПолУкрбриг". Запланированная численность подразделения составляла 3-3,8 тысяч польских военных, 150-300 литовских и 545 украинских.

20 февраля 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал принятый Верховной радой закон о создании международной бригады. В 2016 году она приняла участие в учениях НАТО "Анаконда-2016".

Бригада за все время своего существования никогда не участвовала в боевых действиях, ее цель — совместные тренировки и учения, а также операции под эгидой Совета безопасности ООН. Штаб располагается в польском Люблине, но сами военнослужащие большую часть времени находятся в своих странах, собираясь вместе только для торжественных мероприятий и учений.

Единственный источник информации о расширении бригады до корпуса и увеличения численности личного состава до 20-25 тысяч человек — это сайт издания Dziennik Polityczny (полное название — Niezależny Dziennik Polityczny), выходящего на польском языке.

В статье в качестве доказательства приводятся фотографии с некоей презентации, где якобы рассказывалось о формировании нового корпуса на базе "ЛитПолУкрбриг". На первой из них, как утверждается, описана структура корпуса:

Изображение на сайте польского издания не самого лучшего качества, однако многое можно разобрать. Верхний зеленый прямоугольник с тремя косыми крестами над ним — это условный тактический знак, обозначающий корпус, в том числе и по стандартам НАТО.

По всей видимости, авторы фотографии хотели проиллюстрировать трехчастную структуру литовско-польско-украинского корпуса. В левом столбце можно различить названия польских городов — Люблин и Хелм. Этот столбец полностью совпадает с размещенным в Wikipedia графическим изображением структуры 19-й Люблинской механизированной бригады, входящей в состав 18-й механизированной дивизии польских сухопутных войск.

Точно такое же происхождение и у правого столбца: там различимы названия городов Паневежис и Рукла, это изображение авторы статьи позаимствовали из статьи в "Википедии" про сухопутные силы Литвы.

Наконец, средний столбец взят из статьи в англоязычной "Википедии", посвященной сухопутным войскам Украины. Это 24-я механизированная бригада из Яворова, входящая в состав 13-го армейского корпуса ВСУ.

Таким образом, определенно можно сказать, что все три столбца скопированы из "Википедии". Вызывает вопросы и сама структура корпуса, состоящего всего из трех бригад, минуя уровень дивизии.

Вторая размещенная в Dziennik Polityczny фотография должна, по всей видимости, изображать передвижения корпуса, но она полностью размыта, и установить, о какой именно территории идет речь, не представляется возможным.

Еще одна фотография — это эмблема корпуса.

Оригинальное фото нетрудно найти на сайте самой литовско-польско-украинской бригады. На опубликованном в Dziennik Polityczny изображении на щите с эмблемой вместо LITPOLUKRBRIG написано LITPOLUKRCORPS, точно так же в нижней части баннера слово "бригада" заменено на "корпус". Причем буква С в начале слова не соответствует остальному шрифту.

Наконец, сомнителен и источник публикации. Издание Dziennik Polityczny не раз было поймано на распространении фейков. Например, в ноябре 2022 года оно сообщало, что в Украине якобы погибли 1200 польских наемников. Причем автор статьи был то же — Якуб Можняк. Еще в 2019 году издание Rzeczpospolita обратило внимание на недостоверную информацию, которую размещали в Dziennik Polityczny: часть статей сайта просто копировалась из других СМИ, а оригинальный контент неизменно повторял тезисы российской пропаганды. Главной целью атак Dziennik Polityczny, как правило, становилась польская армия — например, как выяснили журналисты Oko.press, на сайте публиковались поддельные интервью высокопоставленных военных. Кроме того, польские СМИ обнаружили, что Якуб Можняк, равно как и главный редактор Dziennik Polityczny Адам Каминский, используют поддельные фотографии в соцсетях, и их личности установить невозможно.

Никаких официальных сведений о формировании литовско-польско-украинского корпуса на базе существующей бригады, найти не удалось. На сайте самой бригады еще в апреле было опубликовано опровержение информации о формировании корпуса. Тогда же министерство обороны Литвы сообщило, что злоумышленники рассылают письма о якобы наборе в новый корпус и заявило, что это намеренный фейк, как и статьи о создании нового соединения.

Таким образом, можно сделать вывод, что данные, которыми оперировали на совещании Владимир Путин и Сергей Нарышкин, не соответствуют действительности. Первоисточник этой информации — издание, которое в течение многих лет распространяет недостоверные сведения о польской армии и публикует поддельные интервью.