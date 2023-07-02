Правда ли, что в результате удара по ресторану в Краматорске были ранены три наемника из Колумбии?

После ракетного удара российских войск по центру Краматорска 27 июня 2023 года некоторые источники сообщили, что пострадавшие колумбийцы — не случайные гражданские. Фактчекеры из проекта "Проверено.Медиа" выяснили, так ли это на самом деле.

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Вечером 27 июня российские войска нанесли ракетный удар по центру Краматорска в Донецкой области. По сообщению главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, ракет было две: одна попала в здание, где находился ресторан, заполненный посетителями, вторая упала на пригородный поселок Беленькое. МВД Украины сообщило о гибели 12 человек (в том числе троих детей) и ранении 65 мирных жителей. В свою очередь, Минобороны РФ заявило, что российские военные нанесли удар по "пункту временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ".

Вскоре после того, как стало известно о многочисленных жертвах и разрушениях в Краматорске в результате удара, российские федеральные телеканалы сообщили, что среди убитых были "опытные западные головорезы", которые скрывались "под маской гражданских". Особенное внимание в сообщениях с места происшествия было уделено трем гражданам Колумбии, получившим ранения в результате прилета. Некоторые Telegram-каналы выразили сомнение в том, что эти люди — гражданские лица (например, Readovka, где соответствующий пост на момент написания разбора набрал 868 000 просмотров). А такие каналы, как Zergulio (88 000 просмотров) и "Военное обозрение" (16 000), прямым текстом написали, что "на самом деле это были два штурмовика и снайперша".

В ночь с 27 на 28 июня "Русская служба BBC" со ссылкой на группу поддержки Украины в Латинской Америке Aguanta Ucrania сообщила, что ранения в Краматорске получили трое граждан Колумбии. Как утверждалось, это основатель организации, депутат Серхио Харамильо, писатель Эктор Абад и журналистка Каталина Гомес.

В опубликованном в соцсетях открытом письме Харамильо и Абад рассказали, что вечером 27 июня ужинали в пиццерии RAI (на самом деле, RIA) в Краматорске с украинской писательницей Викторией Амелиной, когда здание подверглось ракетной атаке. По их словам, ресторан был популярным местом для встреч международных корреспондентов и общественности Краматорска. В этом и других городах Донбасса колумбийцы собирали материалы для своего общественного движения Aguanta Ucrania. Трое латиноамериканцев отделались легкими травмами, а вот Амелина попала в больницу с травмой головы и находилась в тяжелом состоянии.

Могли ли эти колумбийцы на самом деле быть "опытными головорезами", приехавшими на Донбасс для участия в боевых действиях?

Это несложно проверить. Самый известный из троих — Серхио Харамильо Каро, советник министров иностранных дел и обороны Колумбии (2000–2003), исполнительный директор фонда "Идеи для мира" в Боготе (2004–2006), заместитель министра обороны Колумбии по политическим и международным делам (2006–2009), советник по национальной безопасности президента страны (2010–2012) и верховный комиссар по вопросам мира (2012–2016). Его талант переговорщика сыграл важную роль в подписании мирных соглашений с повстанческой группировкой ФАРК, положивших конец полувековому противостоянию в стране.

Серхио Харамильо после ракетной атаки и в мирной жизни. Фото: @JoseMAcevedo / EIP

В начале 2023 года Харамильо основал организацию Aguanta Ucrania ("Держись, Украина"), цель которой — рассказать мировой общественности о гуманитарной катастрофе в Украине. К инициативе присоединились многие латиноамериканские знаменитости, например чилийская писательница Исабель Альенде. Был среди активистов движения и ее коллега, колумбиец Эктор Абад. Его роман "Забвение, которым мы будем" стал культовым в испаноязычных странах (выпущено более 250 000 экземпляров), а экранизация книги в 2021 году получила премию "Гойя" за лучший иберо-американский фильм. Целью приезда в Украину, по словам писателя, было участие в книжной ярмарке в Киеве, после чего он вместе с соотечественниками решил посетить прифронтовые регионы страны.

Эктор Абад после ракетной атаки и в мирной жизни. Фото: @JoseMAcevedo / Wikimedia Commons

Отметим, что Абаду 64 года, в то время как Харамильо — 56, и в обоих случаях это, мягко говоря, нехарактерный возраст для членов штурмовых отрядов.

Третьей иностранкой в этой компании была Каталина Гомес. Эта журналистка с 2007 года посвятила свою деятельность Ближнему Востоку, а в последний год активно освещала российское вторжение в Украину. Она работает в испаноязычной службе телеканала France 24 и Radio France Internationale. В личном твиттере Гомес также делилась своими впечатлениями от Украины до и после атаки на Краматорск.

Каталина Гомес после ракетной атаки и в мирной жизни. Фото: RFI / Bienestar Colsanitas

Таким образом, все трое граждан Колумбии, пострадавших в результате российской ракетной атаки в Краматорске, — известные представители своих профессий, далеких от военной сферы. Нет никаких сомнений в том, что на месте удара оказались именно они, а не подставные люди — это видно из реакции всех троих в социальных сетях и в интервью для СМИ. Когда президент Колумбии Густаво Петро в своем твиттере заявил, что Россия, напав на трех беззащитных граждан Колумбии, нарушила протоколы войны, российское посольство в Колумбии назвало саму идею поездки в прифронтовой город "безрассудной", но никак не ставило под сомнение личность этих граждан.

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