Правда ли, что во Франции разместили такое "фотопоздравление Украины с наступающим Днем независимости"?

Накануне 24 августа в Сети разошлись сообщения, что во Франции якобы поздравили Украину с наступающим Днем независимости, установив рекламный стенд с неправильными картой и флагом, поверх которых написано оскорбительное слово. Фактчекеры из проекта "Проверено.Медиа" выяснили, подлинное ли это изображение.
Фото рекламного щита, якобы расположенного на остановке общественного транспорта, начали распространять в соцсетях 21 августа 2023 года. Сообщается, что снимок сделан где-то во Франции, а стенд установили по распоряжению властей. На плакате заметна надпись на французском языке: "С Днем независимости, Украина! Вся Европа с вами". Кроме того, на изображении размещена карта страны без территории Крыма в неверно расположенных цветах национального флага (синий должен быть сверху, а желтый — снизу), а поверх карты кто-то нанес английское ругательное слово fuck.
Подобные публикации появились, в частности, в Telegram-каналах "Кот Костян — официальный канал" (104 000 просмотров на момент написания этого разбора), "Яков Кедми" (73 000), "Русский формат" (54 000) и "Военный обозреватель" (51 000). Фото предполагаемого французского поздравления можно встретить в пабликах и на личных страницах пользователей "ВКонтакте", а также на некоторых новостных сайтах.
"Проверено" не обнаружило упоминаний такого плаката ни в одном авторитетном русско-, англо- или франкоязычном издании. Наиболее ранняя публикация из тех, что мы отследили, появилась 21 августа 2023 года в 11:45 по московскому времени в Telegram-канале "Юг Live💤" и набрала всего 1800 просмотров. Описание канала гласит, что это "Южное бюро "Соловьев Live"", и указывает на связь с телеведущим Дмитрием Баженовым. При этом в исходном посте имеется тег #пишетподписчик. Найти фото, где французское поздравление было бы заснято с другого ракурса, при этом не получилось, хотя подобный плакат вряд ли остался бы без внимания других пользователей соцсетей.
В нижней части стенда заметно буквосочетание JCDecaux — это название транснациональной корпорации, штаб-квартира которой находится в пригороде Парижа. Компания занимается размещением наружной рекламы, в том числе на автобусных остановках. "Проверено" изучило Facebook-аккаунт JCDecaux и нашло там похожий снимок, опубликованный еще 30 июля 2023 года. На этом фото рекламный щит запечатлен с того же ракурса, что и на вирусной фотографии, а на фоне видны те же тени, здание, автомобиль и люди. Однако на оригинальном плакате не было ни слова об Украине — на самом деле там изображено произведение трансгендерной художницы Пиппы Гарнер под названием "Образец под стеклом".
Вирусный (слева) и подлинный снимок (справа). Фото: коллаж "Проверено" / соцсети / JCDecaux
Более того, подлинный снимок даже не был сделан во Франции. Это можно понять как минимум по буквам AFA в полном названии компании, указанном на стенде, — такие имеются, например, у исландского и датского подразделений JCDecaux. В соцсетях компании уточняется: "Улицы Копенгагена заполнены произведениями искусства с биеннале Kunsthal Rotterdam". На сайте мероприятия говорится, что смысл выставки, проходящей на улицах, вокзалах и автобусных остановках в разных регионах Дании, заключается в исследовании рекламного пространства и его потенциального использования для художников с целью популяризировать современное искусство по всей стране. "Проверено" подтверждает, что снимок сделан в столице Дании, поскольку на заднем плане заметен универмаг Magasin du Nord, находящийся в центре Копенгагена.
Таким образом, авторы недостоверных публикаций распространяют отредактированный снимок, сделанный не во Франции и в действительности не имеющий отношения к Украине.
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