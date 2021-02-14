Вне зависимости от того, сколько лет вашему ребенку ‒ годик, пять или все десять, вам стоит задуматься о его будущем благосостоянии. Чем быстрее вы примете решение в пользу создания накоплений для ребенка, тем больше удастся скопить. Возможно, сейчас это кажется дополнительным бременем. Но потом, когда вы спокойно сможете оплатить образование, курсы вождения или просто подарите круглую сумму на 18 лет. вы скажете себе "спасибо". Так это работает в теории. А что с практикой?

Finhack обобщил информацию о том, какие варианты доступны в Латвии тем родителям, которые хотят делать накопления для ребенка и использовать для этого не стеклянную банку, а надежные финансовые инструменты. Среди них можно найти следующие:

срочный банковский депозит; cберегательный счет на совершеннолетие ребенка; накопление на будущее ребенка со страхованием жизни; инвестиции в фонды; инвестиции в золото.

Эти финансовые инструменты предлагают латвийские банки и другие финансовые учреждения. У каждого варианта есть свои преимущества и недостатки, поэтому на этапе выбора нужно обратить внимание на такие аспекты, как комиссия за обслуживание, на чье имя создается накопление, условия расторжения договора и получения доступа к деньгам. Другой важный вопрос ‒ это возможность получения прибыли, потому что любому накоплению угрожает инфляция, которая способна "съесть" стоимость накоплений.