Я все время что-то продаю через интернет. Продала тысячи вещей: вот как это работает

Рижанка Ирина за последние десять лет сумела продать через форумы и доски объявлений не меньше тысячи подержанных вещей: одежду и обувь, телефоны и компьютеры, старую мебель и многое другое. Что она узнала о торговле в интернете за эти годы? Finhack поговорил с Ириной - дальше будет ее прямая речь.

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Есть три типа продавцов в интернете. Первый - те, кто продает нерегулярно и по настроению. Ненужная вещь, изменился размер, выросли дети, ремонт или переезд: эти люди просто выставляют свои товары на ss.com или в группах на фейсбуке, и дальше - как повезет.

Второй - те, кто, уже при покупке новой вещи держит в уме то, что потом ее можно продать. Такие люди, например, могли бы купить детские сапожки за 30 евро на базаре, но предпочитают переплатить вдвое и приобрести популярный бренд вроде Ecco или Viking. А затем, когда ребенок подрастет, продают эту обувь за полцены. Получается, что расходы те же, но ты можешь себе позволить более дорогую и качественную вещь.

Третий - профессионалы. Они целенаправленно ищут вещи, которые можно почистить, привести в порядок, красиво сфотографировать и продать в два-три раза дороже. Как правило, они стараются выкупать потенциально интересные товары в "секонд-хендах" (именно поэтому бывает, что там трудно найти приличную одежду или брендовую обувь). Лично я прошла через все стадии, сейчас продаю по настроению.

Никто точно не скажет, какой там бывает заработок, но лет пять-семь назад можно было зарабатывать до 1000 евро в месяц. Если заниматься всерьез. Конечно, это только в "горячие сезоны" (октябрь, ноябрь - время, когда у всех внезапно вырастают дети, а зимней одежды нет). Но с каждым годом торговля идет все хуже, потому что конкуренция очень большая. Сильно ударили магазины дешевой одежды типа Pepco, Sinsay или SportsDirect, плюс многие делают совместные заказы из заграничных интернет-магазинов. Другим родственники присылают кучу копеечных вещей из Primark, с ними точно невозможно бороться. Есть проблемы с площадками для торговли. Ss.com стала слишком дорогой, в фейсбучных группах продавать не всегда удобно из-за их алгоритмов, а "женские" форумы, которые раньше приносили больше всего покупателей (kkm.lv или Calis, например) уже не так популярны. Есть еще сервисы типа Atverskapi и Andelemandele, но там тоже есть свои особенности.

В последний год, по понятным причинам, ситуация снова поменялась. Во-первых, мощно развернулись сети пакоматов. С одной стороны, это прямо очень упрощает продажу - раньше посылки по Латвии рассылали не очень охотно. С другой - все всё продают и покупают в интернете, то есть теперь уже точно покупатель всегда прав. Вариантов у него очень много. В третьих, насколько я понимаю, схема с "секонд-хендами" закрылась, поскольку сами "секонды" не работают.

Но если у вас есть хороший товар по приятной цене, покупатель на него так или иначе найдется.

Что можно продать?

В Латвии, как и везде в мире, люди ценят бренды. Но поскольку брендовые вещи стоят дорого, универсальное правило такое: легко продать товар хорошего бренда в неплохом состоянии за полцены по сравнению с новым. Бывают и экстремальные ситуации: я как-то нашла для себя в "секонд-хенде" сапоги Ecco в отличном состоянии за шесть евро. Размер не подошел, такая же новая модель стоила около 200 евро. В итоге продала за 120. Но такое бывает очень редко.

По моему опыту, всегда есть спрос на:

детскую зимнюю одежду и обувь скандинавских брендов. Ботинки Ecco или Viking, финские валенки Kuoma, куртки и комбинезоны Reima или Helly Hansen и так далее. В Латвии такая одежда всегда будет актуальной.

Ботинки Ecco или Viking, финские валенки Kuoma, куртки и комбинезоны Reima или Helly Hansen и так далее. В Латвии такая одежда всегда будет актуальной. игрушки. Лучше если это Lego (особенно серия для малышей Duplo - они дорогие) или какие-то развивающие наборы. Если не исключаете возможности перепродажи, не выбрасывайте упаковку и инструкции к конструкторам. Многие покупают такие игрушки в подарок. Кстати, просто машинки или кукол продать сложно.

Лучше если это Lego (особенно серия для малышей Duplo - они дорогие) или какие-то развивающие наборы. Если не исключаете возможности перепродажи, не выбрасывайте упаковку и инструкции к конструкторам. Многие покупают такие игрушки в подарок. Кстати, просто машинки или кукол продать сложно. брендовые вещи в целом. Проще с вещами, которые не нужно мерить (сумки, очки, кошельки), но можно продать и одежду. Пожалуй, больше всего покупателей и продавцов таких товаров сейчас на Andelemandele. Там есть и рейтинг продавца - считаю, что это большой плюс по сравнению с той же "эсэской".

Проще с вещами, которые не нужно мерить (сумки, очки, кошельки), но можно продать и одежду. Пожалуй, больше всего покупателей и продавцов таких товаров сейчас на Andelemandele. Там есть и рейтинг продавца - считаю, что это большой плюс по сравнению с той же "эсэской". велосипеды и самокаты (весной). Тут то же самое правило: популярные производители - дороже, ноунеймы дешевле. Детские велосипеды Specialized или ZZK из-за своей неубиваемости перепродаются по несколько раз. Конечно, многое зависит от состояния.

Тут то же самое правило: популярные производители - дороже, ноунеймы дешевле. Детские велосипеды Specialized или ZZK из-за своей неубиваемости перепродаются по несколько раз. Конечно, многое зависит от состояния. зимой хорошо продаются лыжные куртки, комбинезоны или штаны. Раньше их было много в секонд-хендах.

Раньше их было много в секонд-хендах. дешевую мебель. Я продала двуспальную кровать с матрасом, на котором спали 15 лет. Покупатель, скорее всего, собирал мебель для квартиры под сдачу в аренду. Единственное условие: мебель должна более-менее прилично выглядеть и стоит действительно недорого. Полную рухлядь вы вряд ли продадите.

Я продала двуспальную кровать с матрасом, на котором спали 15 лет. Покупатель, скорее всего, собирал мебель для квартиры под сдачу в аренду. Единственное условие: мебель должна более-менее прилично выглядеть и стоит действительно недорого. Полную рухлядь вы вряд ли продадите. телефоны Apple. Каким бы он ни был, вы все равно его продадите - вопрос только в цене. Я покупаю себе новый телефон, через два года продаю за 30-50% от цены. Потом цикл повторяется.

Каким бы он ни был, вы все равно его продадите - вопрос только в цене. Я покупаю себе новый телефон, через два года продаю за 30-50% от цены. Потом цикл повторяется. компьютерную технику. Главное правило - не ждать, пока компьютер превратится в тыкву. Когда стало ясно, что "удаленка" с нами надолго, я продала пятилетний ноутбук за 150 евро. Он был вполне пригоден для учебы, без скрытых дефектов. Мы им просто не пользовались - зачем ему занимать место на полке?

Это, конечно, очень неполный список вещей, на которые есть спрос. Бывает, что вы уверены, что легко продадите какой-то предмет, но он годами никому не нужен. Но бывает и так, что какая-то вещь "улетит" за день. Вот вам пример: у меня купили деревянную песочницу (по сути, бортики из досок) вместе с песком - приехали и вывезли ее. Да, за 20 евро. Но мне не пришлось убирать ее самостоятельно и решать, что делать с кучей песка в саду.

В общем, мое правило такое: как только я понимаю, что вещь не понадобится ни мне, ни моей семье, я выставляю ее на продажу. Кроме всего прочего, это еще и помогает бороться с ненужным хламом.

Что трудно продать?

Ответ очевиден: товар, который не вызывает желания его купить. Многие пытаются продать детские автокресла - и часто они ужасно грязные. Это понятно, дети не всегда ведут себя аккуратно. Но продать такое кресло дороже чем за 20 евро будет сложно. Я всегда стираю чехлы кресел, чищу и мою обувь, привожу в порядок одежду. Телефон у меня всегда в чехле и с защитным стеклом. Мне самой приятно, когда вещи чистые и аккуратные, и нет проблем с покупателями. Негативных отзывов почти не получала.

Есть товары, которые очень трудно продать, даже если они в упаковке. Например, нижнее белье. Не понимаю тех, кто продает и тем более покупает трусы - а такие люди есть, особенно если речь идет брендовых вещах (например, белье Victoria Secret). С другой стороны, поскольку у меня покупали песочницу и старый матрас, вряд ли этому стоит удивляться. Вероятно, если продавать достаточно долго и по низкой цене, покупатель найдется. Вопрос только, хватит ли у вас терпения.

А как продавать? Есть секреты?

У каждого своя тактика. Мой подход прост:

сначала посмотреть на цены. Отталкиваться можно от цены нового товара (и, например, продавать за 50%) или от других продавцов (и анализировать состояние и цену их товара).

не жадничать. лучше продать вещь чуть дешевле, чем ждать, пока она превратится в хлам. Скидка 10% - это нормально.

фотография очень важна. Дождитесь солнца и сфотографируйте свой товар - он сразу будет выглядеть дороже.

описание на двух языках, латышском и русском. Не надо отсекать часть покупателей.

продавать товары, в которых ты уверен: не врать насчет дефектов, не прятаться от покупателей. Ссориться вредно для кармы, да и Латвия маленькая, нет смысла портить репутацию. Поэтому я без проблем возвращала деньги, если кто-то недоволен.

ловить нужный момент. Осенний или весенний сезон, закрытые из-за ковида магазины - причин, почему это нужно продавать именно сейчас, может быть сколько угодно.

Что насчет подводных камней?

Первое, что нужно понимать - если хотите продавать регулярно, на это нужно время. Для меня это хобби, мне приятно, когда происходит удачная сделка. Но если вам некомфортно общаться с людьми, торговаться, проводить время в соцсетях и на сайтах объявлений - подумайте два раза.

Тем более что люди, с которыми вам доведется общаться, рано или поздно вас удивят. Скорее всего, неприятно. Меня, например, выводит из себя то, что многие не воспринимают текст. Даже три строчки - они будут переспрашивать у вас ровно то, что написано в описании товара. Они будут задавать вопрос, потом пропадать, а потом писать поздно вечером и обижаться, что вы не отвечаете. Будут предлагать безумные варианты обмена. Для меня стало сюрпризом, что многие с ходу просят скидку в полцены. Если на базаре у нас не торгуются, то в интернете - легко. Классика последнего времени - объявления покупателей вроде "куплю товар икс в упаковке, цену как в магазинах не предлагать". А какую предлагать? Как если бы продавал ворованное? В общем, вам будет интересно, но не всегда весело.

Кроме того, есть привычные риски с мошенниками. Я, например, не высылаю товар, пока не получу оплату.

Комментарий Finhack: это вообще законно?

Могут ли у вас возникнуть проблемы с "налоговой", если вы будете торговать так же активно, как Ирина? Теоретически - да. Если активная торговля будет признана хозяйственной деятельностью, то физическое лицо могут попросить уплатить подоходный налог. Как это работает?

Признаки хозяйственной деятельности физических лиц - регулярность и систематичность (три и более сделок за год или пять в течение трех лет). Но если человек продает вещи, приобретенные для личных нужд (например, одежду, мебель, другое движимое имущество), то никаких налоговых обязательств возникнуть не должно. Другое дело, что подозрительно большое количество сделок может вызвать интерес VID, и в этом случае продавца могут попросить объяснить свои действия. Есть вероятность, что СГД заинтересуется продавцом, если тот в течение года продаст вещей более чем на 14 тысяч евро. Эта сумма является порогом, за которым в общем случае физические лица должны зарегистрировать хозяйственную деятельность. Подробнее о том, как латвийское государство смотри на торговлю в интернете - в статье "Не заплатил налоги, но сплю спокойно? Что нужно знать, продавая вещи через интернет".