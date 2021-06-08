Флексим в свое удовольствие! Что думает поколение Z о сексе, деньгах, религии, политике и Латвии?

Поколение Z мечтает о другом мире. Не о том, о котором сейчас можно прочитать в новостях. Алиса Илена (23) взялась расспросить, что думают ее сверстники про темы о вечном – те, на которые их недигитальные родственники ломают копья в комментариях Delfi. Будут ли вопросы патриотизма, родины, LGBTQ-сообщества, сексуального образования, политики, 9 мая, 16 марта, религии, экологии и вакцинации также болезненны для тех, кто сегодня вступает во взрослую жизнь?