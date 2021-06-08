Поколение Z
Флексим в свое удовольствие! Что думает поколение Z о сексе, деньгах, религии, политике и Латвии?
Алиса Илена
Gen-Z
Война – однозначно плохо. Мир – хорошо. Планета – на грани экологической катастрофы. Забота о ментальном здоровье – лучшее, что может сделать для себя человек. Так думают представители поколения Z. Но, судя по тому, что они видят в новостях, мир сошел с ума и живет по каким-то другим, неведомо кем и по какой логике установленным правилам.
Водоемы покрываются нефтяными пятнами, Евросоюз проваливает защиту мигрантов. Медики говорят о росте самоубийств среди подростков, а сами подростки признаются, что причиной прогулов бывает желание школьников умереть. Вместо того, чтобы говорить с новым поколением о мире и о ментальном здоровье, мы открываем военные школы и устраиваем свары возле памятников. Вместо того, чтобы наводить порядок на своей планете, развиваем космический туризм. А если на кого и переводим стрелки народного гнева и недовольства, так это, конечно же, на национальные и сексуальные меньшинства.
Поколение Z мечтает о другом мире. Не о том, о котором сейчас можно прочитать в новостях. Алиса Илена (23) взялась расспросить, что думают ее сверстники про темы о вечном – те, на которые их недигитальные родственники ломают копья в комментариях Delfi. Будут ли вопросы патриотизма, родины, LGBTQ-сообщества, сексуального образования, политики, 9 мая, 16 марта, религии, экологии и вакцинации также болезненны для тех, кто сегодня вступает во взрослую жизнь?
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Начнем с простого: кто такие джензи?
Да!
Кажется, вы имели в виду Jay-Z
Нет, это вряд ли
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TikTok – самая популярная соцсеть среди Gen Z. Что там можно делать?
Это больше похоже на фейсбук
Когда-то это делали в Скайпе, теперь - где угодно
Да! Это соцсеть со случайными короткими видео, которые подбирает алгоритм, учитывающий интересы пользователя
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