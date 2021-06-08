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Поколение Z
ОТ ВЫРАЩИВАНИЯ ЛЯГУШЕК ДО КРИПТОВАЛЮТЫ
Gen Z: что у них в телефонах?
Для поколения Z жизнь не делится на онлайн и офлайн: она просто такая – с телефоном в руке. Причем уже с дошкольного возраста. Подсчитано, что в среднем зумеры проводят в интернете около семи часов в день. Звучит устрашающе, но это вовсе не обязательно сказка о потерянном времени. Специально для проекта Delfi Gen Z восемь рижских зумеров показали свои экраны и рассказали, как и что они используют.

Чем представители поколения Z занимается в телефонах? Считают, сколько километров намотали по лесу в Nike Run Club, скупают акции и следят за ними в Investfolio, делают домашку и ругаются с одноклассниками в Whatsapp, а еще радуют себя любимых – тут уж, кто как: выращивают лягушек в Telegram, играют в MyLittlePony, чтобы не грустить, заказывают одежду из Китая на Aliexpress, общаются с друзьями в Discord во время игры в Minecraft...

Мы попросили студентку Академии художеств Алису Милюхину, представительницу поколения Z, изобразить виртуальный облик каждого нашего героя с учетом его индивидуальных особенностей и характера.
Всегда поднимает настроение и всегда уместно
Meduza – для новостей на русском и забавных тестов
My Rimi – чтобы не носить с собой Rimi-карту
Pinterest – предложит самые вдохновляющие картинки, заставит пересмотреть свой стиль седьмой раз за сегодня, а также выявит все твои одержимости
Ева, 17 лет. Любит природу и не любит школу, козерог по знаку зодиака.

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Узнать о том, что Ева думает о политике, деньгах, любви, боге, работе и Латвии можно здесь.
Netflix – жуткое разочарование, но "Друзей" посмотреть можно
Forest – приложение для концентрации внимания и выращивания деревьев, использую, когда хочется почитать книжку, но мысли не покидает тикток
Gmail – для важных переговоров
  • Telegram – тут я подписана на самые хаотичные каналы, но если честно, использую его только ради классных стикеров и чата, где мы с друзьями выращиваем жаб
WhatsApp – здесь ругаются мои одноклассники
Instagram – тут можно сталкерить людей и постить фотографии, а также болтать с друзьями в директе
Teams – сюда нужно заходить каждое утро и потом делать вид, что учишься и вообще заинтересован в происходящем
e-klase – тут тебя найдут, если утром не зайдешь в Teams, и оценку за проект по биологии поставят
Photomath – спасает людей которые не дружат с цифрами
Google Translate – Ich spreche kein Deutsch
Yandex Go – использую, если слишком увлеклась составлением аутфита, а зубной через семь минут
NY Times – для новостей на английском
Notes – заменяет мне психолога, составляю тут гениальные планы, списки дел и внезапные идеи
Nike Run Club – показывает, насколько непродуманный был мой маршрут во время прогулки в лесу
Apple Books – тут читаю электронные книги, если не удалось найти бумажную в нашем шкафу, последнее – «Леди Макбет Мценского уезда» для урока литературы
Pasts – здесь можно занять виртуальную очередь на почту, чтобы забрать посылку с алиэкспресса
Clubhouse – уведомления можно отключить только на неделю, а удалять не хочется, я пожалуй, все таки останусь в тиктоке
Discord – встречаемся с друзьями в голосовом чате, чтобы играть в майнкрафт
Google Docs – чтобы тексты, написанные на компьютере, всегда можно было взять с собой
Spotify – для all kind of music and moods
С новым обновлением я поменяла фон почти у всех приложений. Сначала хотела добавить всех моих любимых актеров и персонажей, но в итоге несколько страниц превратились в тематику отдельного аниме.
E-klase. Самое страшное и нервирующее меня приложение, где я могу посмотреть на свои оценочки (по привычке могу заходить туда даже летом)
Instagram. Пользуюсь исключительно ради просмотра того, чем занимаются мои друзья и иногда смотрю на мемы
Арина, 16 лет. Занимается фехтованием и собирается стать юристом.

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Узнать о том, что Арина думает о политике, деньгах, любви, боге, работе и Латвии можно здесь.
TikTok – захожу туда раз в год, чтобы посмотреть на то, как люди занимаются спортом, пока я лежу на диване с едой
Snapchat – приложение, которое помогает мне общаться с людьми из разных стран и с моими друзьями, мне кажется, что оно даже немного сближает
Twitter – если вы не можете меня найти, то я скорее всего здесь. 24/7 пишу твиты и делюсь своими мыслями
Pinterest – сижу здесь ради мемов и красивых картинок, иногда нахожу здесь челленджи для себя
Так выглядит второй экран Арины.
Translate – пользуюсь довольно часто, чаще всего, когда не могу вспомнить самые обычные слова
WhatsApp – для связи с учителями, классом и другими важными людьми
Аудиокниги: Хотел слушать книги, но пока ни одной не нашел, в этом приложении книги не по мне
Instagram. Пользуюсь исключительно ради просмотра того, чем занимаются мои друзья и иногда смотрю на мемы
Михаил, 17 лет. Участвует в молодежном Сейме и собирается стать политиком, зимой купается в проруби.

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Узнать о том, что Михаил думает о политике, деньгах, любви, боге, работе и Латвии можно здесь.
Гороскоп: Раньше часто читал ради интереса, а сейчас редко, но все равно интересно
Диктофон: Записываю интересные и важные звуки и мелодии, чтобы не забыть
Заметки: Это мой секретарь
Сообщения: смс пишу, когда у меня или у другого человека нет интернета, или когда так удобнее
Bolt: Быстрая отправка из гостей домой, используется по необходимости
Brawl Stars: чтобы по-быстрому потратить время
Здоровье: Мой карманный терапевт, связан с наручными часами
Так выглядит второй экран Михаила.
Inbox.lv моя главная почта
Whatsapp: громкие переговоры и переписки по всем фронтам без остановки, походу, эти люди даже не спят
Gismeteo: все жду, когда лето будет круглый год
Waze: прокладываю маршруты, но иногда Waze живёт своей жизнью
Spotify - использую, потому что не могу представить свой день без музыки и песен
Messenger - использую, чтобы покупать вещи в Facebook Marketplace
Лелде, 17 лет. Хочет работать в медицине, скорее всего – акушеркой.

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Узнать о том, что Лелде думает о политике, деньгах, любви, боге, работе и Латвии можно здесь.
WhatsApp - здесь происходит почти все общение
Voice recorder - использую, когда учительница на уроке рассказывает новый материал так быстро, что я не успеваю записать
Passes - использую, чтобы накопить печатки для бесплатного кофе в CoffeStop.
LifeSum – слежу здесь за количеством выпитой воды и полученных калорий, здоровый образ жизни важен.
Pinterest - ищу здесь новые идеи
Bolt - для спонтанных или запланированных поездок
Instagram - уже не могу без него, потому что все пользуются
Photomath - использую, чтобы проверить домашнее задание или посмотреть ход решения
E-klase - он должен быть у каждого, кто учится в школе
Ютуб: захожу туда редко, только когда выходят новые видео моих любимых блогеров.
Снапчат: очень много времени там провожу, но никогда не открываю снапы, и часто теряю стрики. В основном общаюсь с 3-4 людьми. 24/7 с одним человеком только
Мессенджер: пользуюсь крайне редко, но иногда кто то пишет
Тикток: там у меня 2.5к подписчиков, но желание снимать частенько пропадает. В основном смотрю рекомендации, снимаю всякий бред и выставляю в приватные. Особенно жалко когда тратишь много времени на видео, а оно не залетает
Яна, 16 лет. Занимается танцами и хочет открыть свою клинику косметологии

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Узнать о том, что Яна думает о политике, деньгах, любви, боге, работе и Латвии можно здесь.
Фейсбук: состою в разных группах, слежу за новостями, смотрю на посты друзей своих родителей
Вайбер: не знаю, зачем он мне нужен, совсем не пользуюсь, но папа заставил установить
Переводчик: помогает мне, когда впадаю в жесткий ступор и не знаю какое то слово (предложение) на другом язык
Инстаграм: ужасное приложение. Раньше мне нравилось, но теперь я даже не могу нормально выставить историю, постоянно баги (а у меня samsung s2). Часто пользуюсь директом
Ebay: мама часто покупает всякий бред там, поэтому и я иногда кидаю что-то в "корзину"
Next - приложение для тренировок, в котором можно расписывать цели на будущее
Photomath - бесценная помощь в школе
Иван, 15 лет. Играет на гитаре и занимается экстремальным видом спорта, собирается работать на себя

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Узнать о том, что Иван думает о политике, деньгах, любви, боге, работе и Латвии можно здесь.
Google Classroom - образовательная платформа, в которой мы работаем на удаленке. Бесит, что после обновления не очень удобно загружать фотографии
Monefy - учёт финансов, я делаю это уже 4 месяца, потому что хочу понять, куда утекают мои драгоценные деньги
Investfolio - инвестиционное приложение, в нем ничего нельзя покупать или продавать, это просто отслеживание своего портфеля - вносишь туда ценные бумаги и контролируешь их цену, видишь, что у тебя происходит. О своем будущем нужно думать уже сейчас, а я начал очень рано и это очень классно, я на шаг впереди тех, кто этим ее не занимается.
Samsung health - отслеживание тренировок, здоровья
Aliexpress - вещи из Китая, заказываю довольно часто там - последняя покупка специальный ключ для велосипеда
Instagram - новости, общение, полезный контент. Удалял его как-то на шесть месяцев, это был бесценный опыт, который никогда не забуду и скоро снова повторю. В данный момент он мне нужен для общения с людьми, которых нигде кроме инстаграма нет, но как только общение закончится – удалю приложение.
bolt - because i am a late bitch, like i can get everywhere on time, but sometimes i get so depressed i can' t leave the room on time, so bolt comes in handy
Алекс, 20 лет. Музыкант, Тиктокер и ЛГБТ+ активист. Предпочел отвечать на английском, текст публикуется без редактуры и перевода.

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Узнать о том, что Алекс думает о политике, деньгах, любви, боге, работе и Латвии можно здесь.
gmail - obviously, because I am a professional ass bitch, I get a lot of gmails and as you can see i have 657 that i have not replied to or not read.
the game on the bottom is not that important, but there is the game genshin that i play whis i absolutely fucking love, it is so amazing, it is about theese characters I ve invested so much in it and i feel like i might be having a gambling addiction on it, because it is so good
instagram is fine, but it is dying and it is boring, i kinda use it for socials, to like text people and meet them, that's what i use it for
Так выглядит папка "Развлечения" в телефоне Алекса.
pinterest because i really wanna be an artsy hoe but I am really not, so I try my best
discord because my friends use it
youtube is dying but i use youtube videos to fall asleep because i really need a white noise
telegram because - ahaha - i don't know if i can say that - but drugs. drugs as weed, thats that far as it goes obviously
lightroom because you can edit your pictures very well there
snapchat because literally few of my friends use it it not an important app


Над проектом работали: Кристина Худенко, Алиса Илена (текст), Алиса Милюхина (художник), Анатолий Голубов (редактор), Марис Морканс (фото), Оскарс Дрегис (дизайн), Кришьянис Бушс (разработка).

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