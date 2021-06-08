Чем представители поколения Z занимается в телефонах? Считают, сколько километров намотали по лесу в Nike Run Club, скупают акции и следят за ними в Investfolio, делают домашку и ругаются с одноклассниками в Whatsapp, а еще радуют себя любимых – тут уж, кто как: выращивают лягушек в Telegram, играют в MyLittlePony, чтобы не грустить, заказывают одежду из Китая на Aliexpress, общаются с друзьями в Discord во время игры в Minecraft...
Мы попросили студентку Академии художеств Алису Милюхину, представительницу поколения Z, изобразить виртуальный облик каждого нашего героя с учетом его индивидуальных особенностей и характера.
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- Telegram – тут я подписана на самые хаотичные каналы, но если честно, использую его только ради классных стикеров и чата, где мы с друзьями выращиваем жаб
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