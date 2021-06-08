Investfolio - инвестиционное приложение, в нем ничего нельзя покупать или продавать, это просто отслеживание своего портфеля - вносишь туда ценные бумаги и контролируешь их цену, видишь, что у тебя происходит. О своем будущем нужно думать уже сейчас, а я начал очень рано и это очень классно, я на шаг впереди тех, кто этим ее не занимается.

