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Когда лес приходит в город
Новый акцент в облике Риги - Дом парящих деревьев
Внутренний двор HOFT, вид на фасад нового здания
Текст: Кристине Мелне
Пресс-фото R.evolution
В статье использованы пресс-фото Vida Press и R.evolution
Жизнь в городе диктует свой ритм, зачастую напряженный и торопливый. В таких условиях людям важно поддерживать контакт с природой. Это дает возможность остановиться, передохнуть, расслабить взгляд в созерцании зеленого пейзажа. Требовательный горожанин ждет, чтобы уже существующие зеленые зоны были хорошо организованными и ухоженными, чтобы возвращались к жизни исторические островки природы и появлялись новые - в разных местах и форматах.
Значение зеленых зон в городской среде трудно переоценить. От них зависит очень многое - от устойчивого развития городского ландшафта до психологического благополучия самого города и его гостей. Зеленые оазисы в городской среде - парки, скверы, насаждения - успокаивают, снимают стресс и вдохновляют. В спешке будней у нас не всегда есть время и возможность «проветриться» за городом, поэтому существование зеленых элементов важно для каждого горожанина, пусть даже неосознанно. Именно природа и доступ к зеленым городским зонам могут стать эффективным способом подзарядить батарейки, упорядочить мысли, снять напряжение и стресс, улучшить общее психологическое состояние.

Озеленение стоит на повестке дня не только у планировщиков города. Это очень важный аспект и для частных застройщиков. Иногда — ключевой. Так в конце прошлого года в Риге был сдан в эксплуатацию уникальный и особо зеленый проект - HOFT (House Of The Flying Trees) или "Дом парящих деревьев".
Фасад исторического здания HOFT
Встреча истории и современности города
Прохожие, которые, не поднимая глаз, прогуливаются мимо дома на улице Стрелниеку, вряд ли догадываются о существовании скрытого во дворе от посторонних глаз зеленого оазиса — поднятого на разные уровни воздушного сада, в котором растут кедры, горные сосны и деревца бонсай. Специальные крепежные конструкции позволили создать для жителей дома настоящий частный лес. Самые внимательные прохожие, бросив взгляд наверх, могут оценить и уникальное решение фасада со стороны ул. Стрелниеку — на балконах двух верхних этажей тоже поселились деревья: благодаря такому решению, любой рижанин становится свидетелем необычного явления "лес приходит в город".

Проект HOFT - самый новый из концептов, реализованных в Риге девелопером стиля жизни и недвижимости "R.evolution". В этом году он удостоился 1-го места в конкурсе "Приз года латвийского строительства" в категории «Новое жилое здание». Идея "Дома парящих деревьев" принадлежит председателю правления R.evolution Алексею Загребельному. Архитектором проекта стала Дита Лапиня, совместно с проектно-исследовательским бюро Kroks. Над фасадами внутреннего двора, интерьерными решениями и благоустройством работали архитекторы Зане Тетере-Шулце и Кристапс Шулцc из "OPEN AD", разработку инженерных решений и руководство строительным проектом осуществляло инженерное бюро "Būve un forma".

Этот проект символизирует не только ценности зеленого образа жизни - он объединяет уважение к истории города, его оригинальной архитектуре и современным градостроительным тенденциям. Как рассказала архитектор проекта Дита Лапиня, реконструкция исторического здания, спроектированного архитектором Карлом Фелско с типичными тому времени эклектичными формами, и создание надстройки позволили композиционно гармонизировать и уравновесить силуэт застройки улицы Стрелниеку, где преобладают пяти- и шестиэтажные дома.
Изначально рассматривались разные варианты "надстроек" - в современных и классических формах - однако, взвесив все "за" и "против", остановились на застекленном, воздушном варианте, который отражает ритмический фон зданий вокруг и напротив.
Дита Лапиня, aрхитектор
Решение фасадной надстройки на улице Стрелниеку задумано как продолжение "фоновой застройки" стоящих рядом зданий, в свою очередь, во внутреннем дворе оставлено место для игривости, разнообразия ритма, дифференцированности материалов и организации фасадных плоскостей.

Удачное решение нашлось и для внутреннего двора, который пространственно и функционально связан с фасадным зданием, а его квартиры максимально удачно ориентированы в отношении сторон света. Выбранная при проектировании двора линейная структура не только обеспечивает инсоляцию квартир, то есть доступ солнечного света в помещения, но и "открывает" их в сторону незастроенного соседнего участка на улице Стрелниеку 3, визуально расширяя пространство двора в три раза. Красивые деревья, растущие на границе соседнего земельного участка, удачно дополняют выбранную создателями проекта зеленую концепцию.
Внутренний двор HOFT, вид на фасад нового здания и деревья бонсай
Квартира со своим деревом – тотемом
Использование зеленых элементов в архитектуре - это не только тенденция последних лет, когда общество выдвинуло на передний план и сделало витально важными вопросы, связанные с изменением климата, окружающей средой и будущим планеты. По словам архитектора визуального решения проекта HOFT Зане Тетере-Шулце, эти идеи были популярны с давних времен и не потеряют актуальности в будущем - архитекторам, девелоперам и городским планировщикам надо вместе заботиться о создании в городе доступных зеленых зон.
В ответ на перенаселенность горизонтальных пространств крупных мегаполисов, зеленые зоны все чаще выстраиваются по вертикали - их размещают на фасадах или крышах домов, создавая специальные зеленые платформы. Зане Тетере-Шулце предлагает рассматривать уникальное для наших широт зеленое решение фасада в проекте HOFT, как прекрасную альтернативу уже существующим в городской среде зеленым зонам и начало новой тенденции.

Задача девелопера проекта заключалась в том, чтобы у каждой квартиры было свое открытое пространство с деревом, и общими усилиями этого удалось достичь. «В "Доме парящих деревьев" жители каждой квартиры могут обрести ощущение единения с природой, вместо того, чтобы смотреть на брандмауэр дома напротив, что, конечно, нормально в историческом центре города, но мы предлагаем другое возможное решение".
Установка деревьев HOFT
Подготовка к посадке деревьев на фасаде дома заняла несколько лет. Деревца прибыли к нам из питомника на севере Германии, где климат очень похож на латвийский. Для акклиматизации саженцы прожили год в Латвии — в питомнике партнера HOFT. В свою очередь, другой проект "R.evolution" – "Tal Residence" – позволил получить подтверждение тому, насколько такие деревья способны перезимовать, выжить и продолжить рост. "Мы не сомневались, что добьемся успеха, и это произошло", - Зане Тетере-Шулце не скрывает удовлетворения тем, как зеленая магия из визуализаций проекта HOFT воплотилась в реальность.

Жителям HOFT не придется беспокоиться о жизнеспособности деревьев: уход за ними - автоматизированный процесс. И при правильном уходе дерево может жить в изолированных и орошаемых кадках дольше ста лет. По замыслу автора идеи проекта, дерево также выполняет функцию тотема квартиры, который станет хранителем очага, заряженным на удачу амулетом для жильцов, символом мира и гармонии в семье.
Вид на внутренний двор из окна исторического здания
С любовью к Риге
Важным качеством горожан, которые могли бы назвать "Дом парящих деревьев" своим домом, архитектор HOFT Дита Лапиня называет искреннюю любовь к Риге. "Это люди, которые умеют ценить культурно-исторические ценности. Они получают наслаждение не только от эстетики реконструированного и недавно построенного здания, но и от ежедневного пути домой по застроенным историческими домами улицам Элизабетес, Альберта и другим. На мой взгляд, проекту HOFT удалось создать место, где можно оставаться в гармонии с самим собой и найти островок покоя в суете повседневной жизни. С учетом насыщенного парковой инфраструктурой окружения, квартира в этом проекте может стать идеальным жильем для небольшой семьи".
Интерьеры холлов и лестничных клеток HOFT, которые дополняют реставрированная лепнина и картины художника Клавса Лориса
Архитектор Дита Лапиня делится своим представлением о том, какой она видит Ригу через 20 лет: "Я считаю, что плотность населения города не снизится, но улучшится среда обитания рижан – будет упорядочена транспортная инфраструктура, часть транспортного потока, возможно, перенаправят в подземные тоннели, что позволит раскинуть через весь город "зеленые артерии", предназначенные для пешеходов и велосипедистов. Благоустроенная набережная станет доступной для всех, исторические здания приведут в порядок и органично дополнят выразительной современной архитектурой. Надеюсь, что концерты можно будет посещать в новом большом концертном зале или даже двух, а наслаждаться искусством — соответственно, в новом музее современного искусства.

Крупномасштабные жилые районы Риги, доставшиеся нам от советского наследия и достигшие рубежа необратимого технического износа, изменятся до неузнаваемости - это будет зеленая, очень гуманная и безопасная среда со своими районными культурными центрами. Но, прежде всего, я очень, очень надеюсь, что Рига не утратит своего особого очарования, а каждый последующий год, благодаря мыслящим на перспективу застройщикам и разумному управлению городом, пойдет лишь на пользу развитию Риги".

Архитектор Зане Тетере-Шулце, размышляя о будущем городской среды Риги, и о том, насколько зеленым город будет через десять, двадцать или более лет, подчеркивает, что очень важно уже сейчас начинать идти в это направлении.
Кто-то должен быть первым - пионером, который делает первые шаги и на своем примере показывает, как все это работает. Мы, архитекторы, в своих проектах всегда уделяли особое внимание зеленой теме, новым предложениям и новаторским решениям. Озеленение было и будет суперактуальными во всех направлениях – горизонтальных и вертикальных. Чем больше будет таких примеров, тем больше разработчиков и клиентов увидят, что это работает, а жители этим наслаждаются, охотно селятся в таких проектах и высоко ценят их. Бенефициарами таких проектов становятся все, но в первую очередь это человек, который хочет жить в комфортных условиях.
Зане Тетере-Шулце, aрхитектор
Про HOFT

HOFT находится на улице Стрелниеку 5 - это комплекс зданий, состоящий из реконструированного исторического фасадного здания с современной надстройкой и 7-этажной новостройки во внутреннем дворе, под которой спроектирована просторная двухуровневая автостоянка. В проекте 42 квартиры, площадь квартир - от 76 м² до 232 м² с возможностью объединения. Средняя высота потолков - 2,9 м. Во всех квартирах есть авономные балконы шириной не менее 1,80 м, а также большие интегрированные застекленные панели, которые открывают роскошные виды как на оживленную улицу Стрелниеку, так и на зеленое пространство внутреннего двора.
Про HOFT :
HOFT находится на улице Стрелниеку 5 - это комплекс зданий, состоящий из реконструированного исторического фасадного здания с современной надстройкой и 7-этажной новостройки во внутреннем дворе, под которой спроектирована просторная двухуровневая автостоянка. В проекте 42 квартиры, площадь квартир - от 76 м² до 232 м² с возможностью объединения. Средняя высота потолков - 2,9 м. Во всех квартирах есть авономные балконы шириной не менее 1,80 м, а также большие интегрированные застекленные панели, которые открывают роскошные виды как на оживленную улицу Стрелниеку, так и на зеленое пространство внутреннего двора.
В рамках проекта "Город эмоций и ощущений" мы вместе с R. evolution, архитекторами и дизайнерами изучим самые разные проекты: ближе познакомимся с необычным "Домом парящих деревьев" (HOFT); проектом Lofts&Rosegold, который создан, чтобы воплотить в жизнь философию "хюгге"; с историей шахматной легенды Михаила Таля и Tal Residence. Мы узнаем о тех, кто идет своим путем и выбирает для жизни Philosophers Residence, а также расскажем, почему Villa Milia – глубоко личный проект. Интересные истории пробуждают чувства – давайте исследовать их вместе!
В начало
Над проектом "Город эмоций и ощущений" работали: содержание – Кристине Мелне и Сабине Кошелева, фото – Карлис Дамбранс и пресс-фото, предоставленные R.Evolution, дизайн – Наталия Шиндикова, Оскарс Дрегис, разработка – Улдис Олекшс, редактор – Кристине Мелне, руководитель проекта – Марта Цируле, эксперт по медиакоммуникациям – Илона Тесъюле-Линмейере.

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