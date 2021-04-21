Архитектор Дита Лапиня делится своим представлением о том, какой она видит Ригу через 20 лет: "Я считаю, что плотность населения города не снизится, но улучшится среда обитания рижан – будет упорядочена транспортная инфраструктура, часть транспортного потока, возможно, перенаправят в подземные тоннели, что позволит раскинуть через весь город "зеленые артерии", предназначенные для пешеходов и велосипедистов. Благоустроенная набережная станет доступной для всех, исторические здания приведут в порядок и органично дополнят выразительной современной архитектурой. Надеюсь, что концерты можно будет посещать в новом большом концертном зале или даже двух, а наслаждаться искусством — соответственно, в новом музее современного искусства.



Крупномасштабные жилые районы Риги, доставшиеся нам от советского наследия и достигшие рубежа необратимого технического износа, изменятся до неузнаваемости - это будет зеленая, очень гуманная и безопасная среда со своими районными культурными центрами. Но, прежде всего, я очень, очень надеюсь, что Рига не утратит своего особого очарования, а каждый последующий год, благодаря мыслящим на перспективу застройщикам и разумному управлению городом, пойдет лишь на пользу развитию Риги".



Архитектор Зане Тетере-Шулце, размышляя о будущем городской среды Риги, и о том, насколько зеленым город будет через десять, двадцать или более лет, подчеркивает, что очень важно уже сейчас начинать идти в это направлении.

