Пресс-фото R.evolution
В статье использованы пресс-фото Vida Press и R.evolution
Озеленение стоит на повестке дня не только у планировщиков города. Это очень важный аспект и для частных застройщиков. Иногда — ключевой. Так в конце прошлого года в Риге был сдан в эксплуатацию уникальный и особо зеленый проект - HOFT (House Of The Flying Trees) или "Дом парящих деревьев".
Проект HOFT - самый новый из концептов, реализованных в Риге девелопером стиля жизни и недвижимости "R.evolution". В этом году он удостоился 1-го места в конкурсе "Приз года латвийского строительства" в категории «Новое жилое здание». Идея "Дома парящих деревьев" принадлежит председателю правления R.evolution Алексею Загребельному. Архитектором проекта стала Дита Лапиня, совместно с проектно-исследовательским бюро Kroks. Над фасадами внутреннего двора, интерьерными решениями и благоустройством работали архитекторы Зане Тетере-Шулце и Кристапс Шулцc из "OPEN AD", разработку инженерных решений и руководство строительным проектом осуществляло инженерное бюро "Būve un forma".
Этот проект символизирует не только ценности зеленого образа жизни - он объединяет уважение к истории города, его оригинальной архитектуре и современным градостроительным тенденциям. Как рассказала архитектор проекта Дита Лапиня, реконструкция исторического здания, спроектированного архитектором Карлом Фелско с типичными тому времени эклектичными формами, и создание надстройки позволили композиционно гармонизировать и уравновесить силуэт застройки улицы Стрелниеку, где преобладают пяти- и шестиэтажные дома.
Удачное решение нашлось и для внутреннего двора, который пространственно и функционально связан с фасадным зданием, а его квартиры максимально удачно ориентированы в отношении сторон света. Выбранная при проектировании двора линейная структура не только обеспечивает инсоляцию квартир, то есть доступ солнечного света в помещения, но и "открывает" их в сторону незастроенного соседнего участка на улице Стрелниеку 3, визуально расширяя пространство двора в три раза. Красивые деревья, растущие на границе соседнего земельного участка, удачно дополняют выбранную создателями проекта зеленую концепцию.
Задача девелопера проекта заключалась в том, чтобы у каждой квартиры было свое открытое пространство с деревом, и общими усилиями этого удалось достичь. «В "Доме парящих деревьев" жители каждой квартиры могут обрести ощущение единения с природой, вместо того, чтобы смотреть на брандмауэр дома напротив, что, конечно, нормально в историческом центре города, но мы предлагаем другое возможное решение".
Жителям HOFT не придется беспокоиться о жизнеспособности деревьев: уход за ними - автоматизированный процесс. И при правильном уходе дерево может жить в изолированных и орошаемых кадках дольше ста лет. По замыслу автора идеи проекта, дерево также выполняет функцию тотема квартиры, который станет хранителем очага, заряженным на удачу амулетом для жильцов, символом мира и гармонии в семье.
Крупномасштабные жилые районы Риги, доставшиеся нам от советского наследия и достигшие рубежа необратимого технического износа, изменятся до неузнаваемости - это будет зеленая, очень гуманная и безопасная среда со своими районными культурными центрами. Но, прежде всего, я очень, очень надеюсь, что Рига не утратит своего особого очарования, а каждый последующий год, благодаря мыслящим на перспективу застройщикам и разумному управлению городом, пойдет лишь на пользу развитию Риги".
Архитектор Зане Тетере-Шулце, размышляя о будущем городской среды Риги, и о том, насколько зеленым город будет через десять, двадцать или более лет, подчеркивает, что очень важно уже сейчас начинать идти в это направлении.
HOFT находится на улице Стрелниеку 5 - это комплекс зданий, состоящий из реконструированного исторического фасадного здания с современной надстройкой и 7-этажной новостройки во внутреннем дворе, под которой спроектирована просторная двухуровневая автостоянка. В проекте 42 квартиры, площадь квартир - от 76 м² до 232 м² с возможностью объединения. Средняя высота потолков - 2,9 м. Во всех квартирах есть авономные балконы шириной не менее 1,80 м, а также большие интегрированные застекленные панели, которые открывают роскошные виды как на оживленную улицу Стрелниеку, так и на зеленое пространство внутреннего двора.
HOFT находится на улице Стрелниеку 5 - это комплекс зданий, состоящий из реконструированного исторического фасадного здания с современной надстройкой и 7-этажной новостройки во внутреннем дворе, под которой спроектирована просторная двухуровневая автостоянка. В проекте 42 квартиры, площадь квартир - от 76 м² до 232 м² с возможностью объединения. Средняя высота потолков - 2,9 м. Во всех квартирах есть авономные балконы шириной не менее 1,80 м, а также большие интегрированные застекленные панели, которые открывают роскошные виды как на оживленную улицу Стрелниеку, так и на зеленое пространство внутреннего двора.