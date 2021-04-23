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Диалог настоящего с прошлым в стиле хюгге
Жилой квартал Lofts&Rosegold
Интерьер главного холла LOFTS & ROSEGOLD
Текст: Сабине Кошелева
Пресс-фото R.evolution
В повседневной спешке и суете особое значение обретает гармоничная и комфортная среда, в которую можно вернуться после напряженного рабочего дня - успокоиться, погрузиться в ощущение "здесь и сейчас", восстановить силы, обрести мотивацию и вдохновение развиваться и работать дальше. Это и есть основа датской философии благополучия хюгге, которая уделяет особое внимание связи между окружающей средой и эмоциональным состоянием человека. За последнее десятилетие она заслуженно обрела всемирную популярность.
Хюгге — ощущение настоящего дома
Родина хюгге – Дания. Страна, где в зимние месяцы темное время суток может длиться до 17 часов, а средняя температура воздуха балансирует в районе нуля. Поэтому жители испокон веков проводят много времени в домах, обустроенных таким образом, чтобы без особой надобности их не покидать. Суть хюгге: вечер, проведенный у камина, укутавшись в теплый и мягкий плед, в компании собаки, с книжкой в одной руке и чашкой глинтвейна - в другой. Происхождение этого слова можно отследить в древнем норвежском языке - оно означает "благополучие, благосостояние". Датчане позаимствовали это понятие в конце 18-го века, и сегодня оно признано и почитаемо во всем мире.

"У слова "hygge" есть два значения: это семейные посиделки в приглушенном свете и качественное время, проведенное наедине с собой за чтением хорошей книги", - пояснила BBC Сюзанна Нильсон, преподаватель датского языка, которая попутно знакомит с культурой этой страны в лондонском колледже Morley. "Лучший способ достичь этого ощущения, это когда вокруг людей не слишком много пустого пространства. "Философия хюгге - это уют, расслабление и чувство дома, чтобы, по возможности, забыть обо всех заботах и потрясениях внешнего мира.
"Похоже, мир потихоньку просыпается и начинает понимать мудрость датчан: расслабленное и уютное времяпрепровождение в кругу семьи и друзей, зачастую с кофе, пирожным или за кружкой пива, может стать почти что сакральным обрядом для души", - предполагает Хелен Рассел, автор книги "The Year of Living Danishly: Uncovering the Secrets of the World's Happiest Country" ("Год жизни по-датски: раскрываем секреты самой счастливой страны в мире"). "Для меня значение хюгге прежде всего в том, чтобы проявить внимание к самой себе - отдаться мгновению, хорошо провести время, при этом не испытывая чувство вины за балование себя".
На языке дизайна хюгге - это гармоничная синергия между окружающей средой и человеком, создающая ощущение легкости, безопасности и надежды. Каждый элемент интерьера - от кофейных чашек и книжных полок до освещения - выдержан в атмосфере аскетичной элегантности, и характерной для хюгге гамме теплых тонов.
Главные принципы хюгге:
• Удовольствие - включите в свой распорядок дня заботу о хорошем самочувствии;
• Присутствие и осознанность - быть здесь и сейчас, прочувствовать каждый миг;
• Соучастие - взаимодействие с окружающей средой и людьми;
• Ощущения и осязание - запахи, вкусы, звуки и прикосновения.
Хюгге - это не разовые акции, чтобы улучшить настроение пасмурным осенним вечером, это ежедневная работа над собой, цель которой - научиться позволять себе быть в гармонии для начала с самим собой, а затем - с окружающей средой и людьми вокруг. С одной стороны, это тщательное планирование и сотрудничество, с другой - спонтанность и эмоциональность.

Хюгге помогает прочувствовать каждый момент и полноценно прожить каждый день. Конечно, невозможно избежать всех жизненных вызовов и проблем, но в наших силах сделать так, чтобы даже в трудные времена мы не забывали заботиться о своем духовном благополучии, разделять внутренний и внешний миры и учиться вовремя останавливаться.

Положительный стресс-менеджмент и открытое мышление витально необходимы для стабильности нервной системы, ведь меняя повседневные привычки и мышление, можно "перепрограммировать" нейрохимические реакции в той части мозга, которая отвечает за благополучие человека. Внося изменения в наш интерьер, окружающую среду и повседневные привычки, мы действительно можем сделать наше душевное состояние более стабильным и спокойным.
Место, которое позволяет быть в гармонии
Именно такой образ жизни, в созвучии с философией хюгге, предлагает новый жилой квартал Lofts&Rosegold – культурная арт-среда в тихом центре Риги, которая органично сочетает прошлое и настоящее, дыхание мира с милым душевным уютом. Место для тех, кто дорожит фундаментальными ценностями. Квартал Lofts&Rosegold - это ансамбль из двух зданий - новый семиэтажный многоквартирный дом с просторными террасами на южной и юго-западной стороне и коммерческими площадями на первом этаже, а также реставрированное здание бывшего Манежа верховой езды, который является памятником архитектуры местного значения.

Lofts&Rosegold - один из проектов, реализованных девелопером недвижимости компанией R.evolution. Автор концепции проектов - председатель правления R.evolution Алексей Загребельный - видит в каждом своем объекте нечто большее, чем просто жилую площадь на продажу, его идея — создать новую среду обитания, задать стиль жизни и языком архитектуры, элементов дизайна раскрыть идею, которая является главенствующей при построении концепции здания. К разработке проекта было привлечено бюро "ARHIS Arhitekti" и архитектор Андрис Кронбергс. Он выделяет три аспекта, которые характеризуют заданные проектом ценности и философию, превращают его в жилое и рабочее пространство с добавленной стоимостью.

В первую очередь, это место расположения - в историческом центре Риги: "Сама структура города вызывает чувства. Традиционные ортогональные кварталы, ширина улиц и высота зданий - все это создает определенное настроение, которое мы хотели сохранить и передать, с целью поддержания единой нити с историческим центром".
Фасады исторического и нового зданий LOFTS&ROSEGOLD
Во-вторых, существенную роль в создании проекта сыграл памятник архитектуры местного значения - расположенный на углу улиц Стрелниеку и Эмиля Мелнгайля Конный манеж, спроектированный одним из основоположников градостроительной концепции Риги архитектором Иоганном Даниэлем Фелско в 1895 году. "Это важная деталь, которая сильно влияет на расположение квартала в пространстве. Получился не закрытый угол, что характерно для центра города и зачастую акцентируется башенками, а совсем наоборот. Новая архитектура задумана в дополнение к исторической - это оправа, которая окружает и защищает «драгоценный камень» проекта, историческое здание Манежа", - рассказывает архитектор.

В-третьих, ощущение уюта создает комфортный интерьер внутри здания, созданный архитектурным бюро Open AD. В интерьерных решениях прочно поселилась скандинавская душа – отражение неспешной жизни, более известной как философия хюгге, которая превращает комфорт и гармонию в главные составляющие качества жизни.
Атмосфера задается с помощью цвета, материалов и света. В отделке исторического здания преобладают коричневые тона, кремовые оттенки и натуральный кирпич, что успокаивает и создает ощущение баланса. Ничего яркого и навязчивого. В этом и состоит идея проекта - мир и гармония. Окружение не давит, а позволяет комфортно в нем существовать. Человек и его хорошее самочувствие - это главное.
Андрис Кронбергс, архитектор
Взаимоотношения истории с современностью
Внешний вид проекта Lofts&Rosegold органично находит золотую середину между заложенным в названии "розовым золотом" и свойственными философии хюгге природными цветами. Фасад современного здания выполнен из керамики: "Оттенки розового золота приглушены до близких к нашей латвийской глине цветов, - поясняет Кронбергс. - Он также хорошо перекликается с расположенными напротив зданиями пожарной станции и Музея пожарных, построенного из красного кирпича. Таким образом поддерживается диалог, укрепляющий чувство единения с историческим центром города и его застройкой".

В отделке внутренних помещений Манежа раскрыты все исторические ценности здания - оригинальные текстуры стен и кирпичная кладка. Как рассказал Кронбергс, кладка намеренно не закрыта отделочными материалами, чтобы не потерять ощущение эпохи, когда она создавалась. Это создает особую атмосферу, в которой старое и новое гармонично сочетаются друг с другом, с глубоким уважением к наследию прошлого.

Гармоничным переходом от истории к современности стала застекленная галерея. "Галерея выполняет функцию внутренней улицы, с которой можно попасть как в новую, так и в старую часть. Это общее пространство, своего рода благоустроенный вестибюль, где люди могут встречаться и общаться", - поясняет архитектор.
Галерея LOFTS & ROSEGOLD
Центром же взаимодействия и общения жителей квартала, сердцем Lofts&Rosegold и воплощением хюгге является просторный холл площадью 220 квадратных метров со стеклянной крышей и потолками 4,2 метра. В интерьере холла современные элементы хюгге сочетаются с историческими свидетельствами - мягким желтоватым освещением, натуральными материалами отделки и стеклянной крышей, сквозь которую можно наблюдать за звездами, и открытой кладкой кирпичных стен. В фоновом режиме звучит умиротворяющая музыка, а в воздухе парит созданный специально для этого дома легкий аромат.

Именно это взаимодействие на всех уровнях – от зданий до его жильцов и гостей - главная характерная черта Lofts&Rosegold. "Создание общих открытых и закрытых публичных пространств - глобальная тенденция, которая становится все более заметной во всех типах архитектуры, как в школах и университетах, так и в городской среде – например, организация зеленых улиц с зонами отдыха и сниженным транспортным потоком. Эта же тенденция царит в создании жилых пространств. В проекте Lofts&Rosegold все сложилось самым естественным образом – в соединении двух зданий разных эпох было создано место для взаимодействия людей. Общество становится более коммуникабельным и нуждается в месте для встреч и общения с единомышленниками. Здесь это возможно осуществить наиболее комфортным образом", - подчеркивает Кронбергс.

Интерьер общего холла, фасад исторического здания LOFTS & ROSEGOLD
Про Lofts&Rosegold:

Проект Lofts&Rosegold расположен по адресу ул. Стрелниеку, 8 - в части города, которая больше всего соответствует сути философии «хюгге», в самой респектабельной и престижной части Риги. При этом немного в стороне от излюбленных туристами объектов и мест, где возможен более спокойный и размеренный стиль жизни. Проект Lofts& Rosegold состоит из двух зданий - нового семиэтажного многоквартирного дома и четырехэтажного памятника архитектуры в стиле неоренессанс. Два здания соединены стеклянной галереей. В новом здании со второго по седьмой этаж расположились 75 квартир площадью от 50,2 до 171,4 м2. Высота потолков 2,96 м, на седьмом этаже - 3 м. К проекту прилагается благоустроенная территория площадью 3955 квадратных метров.
Про Lofts&Rosegold:

Проект Lofts&Rosegold расположен по адресу ул. Стрелниеку, 8 - в части города, которая больше всего соответствует сути философии «хюгге», в самой респектабельной и престижной части Риги. При этом немного в стороне от излюбленных туристами объектов и мест, где возможен более спокойный и размеренный стиль жизни. Проект Lofts& Rosegold состоит из двух зданий - нового семиэтажного многоквартирного дома и четырехэтажного памятника архитектуры в стиле неоренессанс. Два здания соединены стеклянной галереей. В новом здании со второго по седьмой этаж расположились 75 квартир площадью от 50,2 до 171,4 м2. Высота потолков 2,96 м, на седьмом этаже - 3 м. К проекту прилагается благоустроенная территория площадью 3955 квадратных метров.
В рамках проекта "Город эмоций и ощущений" мы вместе с R. evolution, архитекторами и дизайнерами изучим самые разные проекты: ближе познакомимся с необычным "Домом парящих деревьев" (HOFT); проектом Lofts&Rosegold, который создан, чтобы воплотить в жизнь философию "хюгге"; с историей шахматной легенды Михаила Таля и Tal Residence. Мы узнаем о тех, кто идет своим путем и выбирает для жизни Philosophers Residence, а также расскажем, почему Villa Milia – глубоко личный проект. Интересные истории пробуждают чувства – давайте исследовать их вместе!
В начало
Над проектом "Город эмоций и ощущений" работали: содержание – Кристине Мелне и Сабине Кошелева, фото – Карлис Дамбранс и пресс-фото, предоставленные R.Evolution, дизайн – Наталия Шиндикова, Оскарс Дрегис, разработка – Улдис Олекшс, редактор – Кристине Мелне, руководитель проекта – Марта Цируле, эксперт по медиакоммуникациям – Илона Тесъюле-Линмейере.

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