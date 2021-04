"Похоже, мир потихоньку просыпается и начинает понимать мудрость датчан: расслабленное и уютное времяпрепровождение в кругу семьи и друзей, зачастую с кофе, пирожным или за кружкой пива, может стать почти что сакральным обрядом для души", - предполагает Хелен Рассел, автор книги "The Year of Living Danishly: Uncovering the Secrets of the World's Happiest Country" ("Год жизни по-датски: раскрываем секреты самой счастливой страны в мире"). "Для меня значение хюгге прежде всего в том, чтобы проявить внимание к самой себе - отдаться мгновению, хорошо провести время, при этом не испытывая чувство вины за балование себя".