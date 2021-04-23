Родина хюгге – Дания. Страна, где в зимние месяцы темное время суток может длиться до 17 часов, а средняя температура воздуха балансирует в районе нуля. Поэтому жители испокон веков проводят много времени в домах, обустроенных таким образом, чтобы без особой надобности их не покидать. Суть хюгге: вечер, проведенный у камина, укутавшись в теплый и мягкий плед, в компании собаки, с книжкой в одной руке и чашкой глинтвейна - в другой. Происхождение этого слова можно отследить в древнем норвежском языке - оно означает "благополучие, благосостояние". Датчане позаимствовали это понятие в конце 18-го века, и сегодня оно признано и почитаемо во всем мире.



"У слова "hygge" есть два значения: это семейные посиделки в приглушенном свете и качественное время, проведенное наедине с собой за чтением хорошей книги", - пояснила BBC Сюзанна Нильсон, преподаватель датского языка, которая попутно знакомит с культурой этой страны в лондонском колледже Morley. "Лучший способ достичь этого ощущения, это когда вокруг людей не слишком много пустого пространства. "Философия хюгге - это уют, расслабление и чувство дома, чтобы, по возможности, забыть обо всех заботах и потрясениях внешнего мира.

