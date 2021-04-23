Пресс-фото R.evolution
"У слова "hygge" есть два значения: это семейные посиделки в приглушенном свете и качественное время, проведенное наедине с собой за чтением хорошей книги", - пояснила BBC Сюзанна Нильсон, преподаватель датского языка, которая попутно знакомит с культурой этой страны в лондонском колледже Morley. "Лучший способ достичь этого ощущения, это когда вокруг людей не слишком много пустого пространства. "Философия хюгге - это уют, расслабление и чувство дома, чтобы, по возможности, забыть обо всех заботах и потрясениях внешнего мира.
• Присутствие и осознанность - быть здесь и сейчас, прочувствовать каждый миг;
• Соучастие - взаимодействие с окружающей средой и людьми;
• Ощущения и осязание - запахи, вкусы, звуки и прикосновения.
Хюгге помогает прочувствовать каждый момент и полноценно прожить каждый день. Конечно, невозможно избежать всех жизненных вызовов и проблем, но в наших силах сделать так, чтобы даже в трудные времена мы не забывали заботиться о своем духовном благополучии, разделять внутренний и внешний миры и учиться вовремя останавливаться.
Положительный стресс-менеджмент и открытое мышление витально необходимы для стабильности нервной системы, ведь меняя повседневные привычки и мышление, можно "перепрограммировать" нейрохимические реакции в той части мозга, которая отвечает за благополучие человека. Внося изменения в наш интерьер, окружающую среду и повседневные привычки, мы действительно можем сделать наше душевное состояние более стабильным и спокойным.
Lofts&Rosegold - один из проектов, реализованных девелопером недвижимости компанией R.evolution. Автор концепции проектов - председатель правления R.evolution Алексей Загребельный - видит в каждом своем объекте нечто большее, чем просто жилую площадь на продажу, его идея — создать новую среду обитания, задать стиль жизни и языком архитектуры, элементов дизайна раскрыть идею, которая является главенствующей при построении концепции здания. К разработке проекта было привлечено бюро "ARHIS Arhitekti" и архитектор Андрис Кронбергс. Он выделяет три аспекта, которые характеризуют заданные проектом ценности и философию, превращают его в жилое и рабочее пространство с добавленной стоимостью.
В первую очередь, это место расположения - в историческом центре Риги: "Сама структура города вызывает чувства. Традиционные ортогональные кварталы, ширина улиц и высота зданий - все это создает определенное настроение, которое мы хотели сохранить и передать, с целью поддержания единой нити с историческим центром".
В-третьих, ощущение уюта создает комфортный интерьер внутри здания, созданный архитектурным бюро Open AD. В интерьерных решениях прочно поселилась скандинавская душа – отражение неспешной жизни, более известной как философия хюгге, которая превращает комфорт и гармонию в главные составляющие качества жизни.
В отделке внутренних помещений Манежа раскрыты все исторические ценности здания - оригинальные текстуры стен и кирпичная кладка. Как рассказал Кронбергс, кладка намеренно не закрыта отделочными материалами, чтобы не потерять ощущение эпохи, когда она создавалась. Это создает особую атмосферу, в которой старое и новое гармонично сочетаются друг с другом, с глубоким уважением к наследию прошлого.
Гармоничным переходом от истории к современности стала застекленная галерея. "Галерея выполняет функцию внутренней улицы, с которой можно попасть как в новую, так и в старую часть. Это общее пространство, своего рода благоустроенный вестибюль, где люди могут встречаться и общаться", - поясняет архитектор.
Именно это взаимодействие на всех уровнях – от зданий до его жильцов и гостей - главная характерная черта Lofts&Rosegold. "Создание общих открытых и закрытых публичных пространств - глобальная тенденция, которая становится все более заметной во всех типах архитектуры, как в школах и университетах, так и в городской среде – например, организация зеленых улиц с зонами отдыха и сниженным транспортным потоком. Эта же тенденция царит в создании жилых пространств. В проекте Lofts&Rosegold все сложилось самым естественным образом – в соединении двух зданий разных эпох было создано место для взаимодействия людей. Общество становится более коммуникабельным и нуждается в месте для встреч и общения с единомышленниками. Здесь это возможно осуществить наиболее комфортным образом", - подчеркивает Кронбергс.
Проект Lofts&Rosegold расположен по адресу ул. Стрелниеку, 8 - в части города, которая больше всего соответствует сути философии «хюгге», в самой респектабельной и престижной части Риги. При этом немного в стороне от излюбленных туристами объектов и мест, где возможен более спокойный и размеренный стиль жизни. Проект Lofts& Rosegold состоит из двух зданий - нового семиэтажного многоквартирного дома и четырехэтажного памятника архитектуры в стиле неоренессанс. Два здания соединены стеклянной галереей. В новом здании со второго по седьмой этаж расположились 75 квартир площадью от 50,2 до 171,4 м2. Высота потолков 2,96 м, на седьмом этаже - 3 м. К проекту прилагается благоустроенная территория площадью 3955 квадратных метров.
Проект Lofts&Rosegold расположен по адресу ул. Стрелниеку, 8 - в части города, которая больше всего соответствует сути философии «хюгге», в самой респектабельной и престижной части Риги. При этом немного в стороне от излюбленных туристами объектов и мест, где возможен более спокойный и размеренный стиль жизни. Проект Lofts& Rosegold состоит из двух зданий - нового семиэтажного многоквартирного дома и четырехэтажного памятника архитектуры в стиле неоренессанс. Два здания соединены стеклянной галереей. В новом здании со второго по седьмой этаж расположились 75 квартир площадью от 50,2 до 171,4 м2. Высота потолков 2,96 м, на седьмом этаже - 3 м. К проекту прилагается благоустроенная территория площадью 3955 квадратных метров.