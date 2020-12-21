Как фейки и конспирологи не помогли Трампу задержаться в кресле президента США

- Фальшивые новости сопровождали предвыборную кампанию в США, распространялись в день выборов и после него.
- Значительную часть таких новостей создавал и продолжает создавать Дональд Трамп. За время президентства он сделал более 20 000 ложных заявлений.
- Перед выборами прогнозировались попытки иностранного вмешательства, но в итоге они оказались несущественными.
- Дезинформация о выборах в США, которая распространяется в Латвии через соцсети - это репосты или переводы с английского или русского языка.
- На исход выборов дезинформация повлияла незначительно, поскольку доля неопределившихся избирателей была небольшой.
Говорили и том, что на исход выборов могут повлиять из-за границы – с учетом попыток, которые предпринимались в 2016 году со стороны России. Исследователи аналитического центра Digital Forensic Research Lab (DFRLab) допускали, что на выборы осенью 2020 года попытаются повлиять не только из России, но и со стороны Ирана и Китая. Об интересе со стороны Китая говорил и сам Трамп, а также высокопоставленные американские должностные лица.
В общем, все чего-то ждали. Гиганты Кремниевой долины искали способы уменьшить политическую ответственность и увеличить социальную. Разоблачение фальшивых новостей превратилось в одну из важных функций СМИ. Между тем Трамп и в публичных выступлениях, и в соцсетях не стеснялся распространять ложные и вводящие в заблуждение сообщения. Многие члены его администрации, а также отдельные СМИ повторяли и дополняли эти заявления, и фейковые новости по сути постоянно присутствовали в медиа-пространстве.
Исследователи не пришли к единому мнению по поводу того, сыграли ли фейк-новости решающую роль на выборах в 2016 году. Преподаватель Университета Центральной Флориды, член Комитета по координации коммуникации ООН Крисалис Райт отмечает, что, согласно исследованиям, аудитория замечает фейковые новости намного лучше, чем реальные. Кроме того, неопределившиеся избиратели склонны больше всего верить именно фейкам. Если разница в количестве голосов невелика, то именно они играют самую важную роль.
Президентский срок Трампа совпал с несколькими кризисами, крупнейшим из которых стала пандемия Covid-19. Она унесла жизни более 300 тысяч американцев и изогнула кривую экономического роста вниз. Именно на экономический Трамп возлагал наибольшие надежды в своей кампании по переизбранию. Все это сопровождалось ложными заявлениями Трампа, который то старался приуменьшить значение и влияние пандемии, то безосновательно хвалил себя за успехи в борьбе с вирусом. Только этой весной администрация Twitter – главного канала коммуникации президента – приняла решение проверять его публикации. Первая отметка о том, что слова Трампа рекомендуется проверить в других источниках, появилась в его твите в конце мая. Президент утверждал, что практика голосования по почте, которая насчитывает десятки лет, несет в себе риски махинаций.
There is NO WAY (ZERO!) that Mail-In Ballots will be anything less than substantially fraudulent. Mail boxes will be robbed, ballots will be forged & even illegally printed out & fraudulently signed. The Governor of California is sending Ballots to millions of people, anyone.....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2020
Другие гиганты Кремниевой долины не спешили запрыгивать в этот поезд. Однако, когда Трамп после действий Twitter пообещал законодательно ограничить интернет-компании, они объединились в ассоциацию NetChoice и отреагировали довольно остро, пишет Politico.
С приближением выборов фейков становилось все больше. Летом популярность набрала теория заговора QAnon – в ее основе представление о том, что Трамп как мессия борется с некоей элитой, контролирующей все вокруг.
President Trump retweeted a conspiracy theory from a QAnon account today that claimed Barack Obama accidentally killed Osama Bin Laden's body double.— Ben Collins (@oneunderscore__) October 13, 2020
Nobody cared! Nothing matters at all! pic.twitter.com/fitHAnbbOi
Сторонники QAnon уже совершили несколько преступлений, и с теорией связаны группы крайне правых боевиков. ФБР объявило теорию потенциальной угрозой для внутренней безопасности страны. Тем не менее, у QAnon множество сторонников, да и сам Трамп поддерживает теорию. До выборов он сделал как минимум 256 ретвитов от 150 последователей теории, сообщает Media Matters.
This morning @realDonaldTrump retweeted tweets from @The_Trump_Train.— Travis View (@travis_view) November 28, 2018
That account has previously promoted QAnon and the #WWG1WGA hashtag.
This is the third pro-QAnon account Trump has retweeted or quote-tweeted. The previous pro-Q accounts are @WyattEarpLA and @MAGAPILL. pic.twitter.com/f4rMJpxOqL
"Дезинформация, конечно, была. В этот период она в основном была посвящена легитимности процесса выборов. Высказывались утверждения, что выборы по почте приведут к фальсификации; искали мотивы, по которым Байден мог бы захотеть подделать голосование. Были и другие темы - связи сына Байдена Хантера с украинской компанией; опасения по поводу состояния здоровья Байдена - так же, как и в 2016 году в связи с Хиллари Клинтон", – заявила Ника Алексеева.
...I WON THE ELECTION, BIG. https://t.co/oFF4uzNBpe— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 6, 2020
Редактор отдела фактчекинга AP Карен Махабир утверждает, что за небольшой промежуток времени после закрытия избирательных участков ее команда раскрыла около 20 фейковых новостей на английском и испанском языках.
Фото: Карлис Дамбранс
Единственный сюрприз преподнес сам Трамп, который провозгласил, что победил на выборах. Он воспользовался тем, что процесс подсчета голосов затянулся, чтобы при помощи дезинформации объяснить ситуацию по-своему. Несмотря на 20 тысяч ложных заявлений, которые он успел сделать за свое президентство, эта публикация стала прецедентом - так же, как и то, что Трамп отказался признать поражение на выборах.
Тем не менее, в целом все это выглядело довольно скромно. Российские информационные кампании повторяли сообщения об инцидентах и нарушениях на избирательных участках, пытаясь таким образом уменьшить доверие к демократическим процессам. RT и "Спутник" стали платформами для консервативных и правых комментаторов. Однако в целом уровень вмешательства был небольшим, отмечает Election Integrity Partnership. К тому же выводу – о том, что Россия в этом году попытается разрушить доверие общества к демократическим процессам, в том числе и при помощи утверждений, что голосование по почте создает риск махинаций, в сентябре пришло Министерство внутренней безопасности США.
До Латвии доходила лишь небольшая часть фейковых новостей. Чаще всего их распространяли те же люди, кто отрицает пандемию или борется против ограничений, связанных с Covid-19. "Они не оригинальны. Они черпают вдохновение в том, что создано в других местах, это зависит и от владения языком. Для тех, кто вырос в Латвии, ближе русский и английский языки, поэтому эти фейки идут из англоговорящих стран (например, про вакцинацию – из Великобритании) и России. Трамп подходит под комплект ценностей тех, кто поддерживает антилиберальные идеи, и его используют в разных нарративах", – говорит Алексеева.
В этом году, вопреки опасениям, мощные и разрушительные кампании по дезинформации, направленные именно на выборы в США, замечены не были. Но легко заметить другой феномен: фейки стали рутиной, и их автором часто был сам президент. Информация, которую он распространял, усиливала поляризацию общества, в итоге в этом году выборы из двух кандидатов нередко уходили на второй план. Люди голосовали, в первую очередь, за или против Трампа. И голосовали настолько активно и уверенно, что доля потенциальной аудитории фейков – неопределившиеся и колеблющиеся – оказались небольшой.
В долгосрочной перспективе действия Трампа принесли его стране и всему Западному миру новые вызовы. Систематическое отрицание фактов, причисление ведущих СМИ к "фейкам" и разрушение доверия к выборному процессу укрепило базу его сторонников. Это может пригодиться на выборах через четыре года, но в то же время несет вред демократии и вдохновляет авторитарных лидеров в других странах мира.