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Инфодемия
Как фейки и конспирологи не помогли Трампу задержаться в кресле президента США
Андрис Карклувалкс
Опасения по поводу того, что Дональд Трамп занимается манипуляциями при помощи дезинформации, впервые были озвучены почти четыре года назад – вскоре после того, как он занял пост президента США.
Коротко
  • Фальшивые новости сопровождали предвыборную кампанию в США, распространялись в день выборов и после него.
  • Значительную часть таких новостей создавал и продолжает создавать Дональд Трамп. За время президентства он сделал более 20 000 ложных заявлений.
  • Перед выборами прогнозировались попытки иностранного вмешательства, но в итоге они оказались несущественными.
  • Дезинформация о выборах в США, которая распространяется в Латвии через соцсети - это репосты или переводы с английского или русского языка.
  • На исход выборов дезинформация повлияла незначительно, поскольку доля неопределившихся избирателей была небольшой.
В 2016 году, вскоре после инаугурации Дональда Трампа на посту президента США, технологические гиганты Facebook и Google объявили глобальную войну фейк-новостям. Команда нового президента уже после первых 100 дней не посту опубликовала первый клип, в котором перечислялись достижения Трампа, о которых, согласно утверждениям авторов, ведущие СМИ рассказывать не будут – потому что сами относятся к фейкам. Уже тогда многие опасались того, что на выборах 2020 года возможны манипуляции с помощью дезинформации.

Говорили и том, что на исход выборов могут повлиять из-за границы – с учетом попыток, которые предпринимались в 2016 году со стороны России. Исследователи аналитического центра Digital Forensic Research Lab (DFRLab) допускали, что на выборы осенью 2020 года попытаются повлиять не только из России, но и со стороны Ирана и Китая. Об интересе со стороны Китая говорил и сам Трамп, а также высокопоставленные американские должностные лица.

В общем, все чего-то ждали. Гиганты Кремниевой долины искали способы уменьшить политическую ответственность и увеличить социальную. Разоблачение фальшивых новостей превратилось в одну из важных функций СМИ. Между тем Трамп и в публичных выступлениях, и в соцсетях не стеснялся распространять ложные и вводящие в заблуждение сообщения. Многие члены его администрации, а также отдельные СМИ повторяли и дополняли эти заявления, и фейковые новости по сути постоянно присутствовали в медиа-пространстве.
Коллаж: Delfi
Издание The Washington Post вело скрупулезный подсчет ложных заявлений Трампа с момента его вступления на пост. К лету 2020 года количество таких случаев достигло 20 тысяч. Это означает, что в каждом публичном выступлении было несколько случаев вранья. Издание упорядочило собранную информацию и пришло к выводу, что некоторые месседжи Трамп повторял сотни раз. Кроме того, видно, что фейковые новости распространялись, чтобы создать впечатление, что президент выполняет обещания. Например, Трамп регулярно утверждал, что во время его администрации экономика США была самой большой в истории – хотя на самом деле экономическая ситуация при Бараке Обаме была еще лучше. Кроме того, Трамп более ста раз утверждал, что осуществил крупнейшее сокращение налогов в истории США – однако даже при Обаме два сокращения налогов были более существенными, сообщает The Washington Post.

Исследователи не пришли к единому мнению по поводу того, сыграли ли фейк-новости решающую роль на выборах в 2016 году. Преподаватель Университета Центральной Флориды, член Комитета по координации коммуникации ООН Крисалис Райт отмечает, что, согласно исследованиям, аудитория замечает фейковые новости намного лучше, чем реальные. Кроме того, неопределившиеся избиратели склонны больше всего верить именно фейкам. Если разница в количестве голосов невелика, то именно они играют самую важную роль.

Президентский срок Трампа совпал с несколькими кризисами, крупнейшим из которых стала пандемия Covid-19. Она унесла жизни более 300 тысяч американцев и изогнула кривую экономического роста вниз. Именно на экономический Трамп возлагал наибольшие надежды в своей кампании по переизбранию. Все это сопровождалось ложными заявлениями Трампа, который то старался приуменьшить значение и влияние пандемии, то безосновательно хвалил себя за успехи в борьбе с вирусом. Только этой весной администрация Twitter – главного канала коммуникации президента – приняла решение проверять его публикации. Первая отметка о том, что слова Трампа рекомендуется проверить в других источниках, появилась в его твите в конце мая. Президент утверждал, что практика голосования по почте, которая насчитывает десятки лет, несет в себе риски махинаций.
Twitter начал отмечать вводящие в заблуждение записи в связи с пандемией, пишет Politico. Компания утверждала, что от нее на протяжении нескольких лет требовали ограничения риторики Трампа. Однако Twitter придерживался принципа, согласно которому в интересах общества знать мнение мировых лидеров. Кроме того, несмотря на то, что твиты президента часто не соответствовали истине, они не нарушали правила сервиса в отношении разжигания ненависти и призывов к насилию.

Другие гиганты Кремниевой долины не спешили запрыгивать в этот поезд. Однако, когда Трамп после действий Twitter пообещал законодательно ограничить интернет-компании, они объединились в ассоциацию NetChoice и отреагировали довольно остро, пишет Politico.

С приближением выборов фейков становилось все больше. Летом популярность набрала теория заговора QAnon – в ее основе представление о том, что Трамп как мессия борется с некоей элитой, контролирующей все вокруг.
"Эта история зародилась более десяти лет назад на форумах в виде игры. Все, кто ее поддерживал, понимали, что это шутка. Ситуация изменилась, когда теорию перенесли в соцсети, и уже там многие восприняли ее как нечто реальное. Толчок к развитию произошел пять лет назад, когда Трамп начал свою предвыборную кампанию", – отмечает ведущий исследователь DFRLab Ника Алексеева. Она объясняет, что теория работает на уровне веры. Многие не поддерживают какие-либо идеи QAnon, но им нравится Трамп, и они уверены, что он сделает США и мир лучше. Для них эта теория - эмоциональная история, которая выглядит как комплимент Трампу.

Сторонники QAnon уже совершили несколько преступлений, и с теорией связаны группы крайне правых боевиков. ФБР объявило теорию потенциальной угрозой для внутренней безопасности страны. Тем не менее, у QAnon множество сторонников, да и сам Трамп поддерживает теорию. До выборов он сделал как минимум 256 ретвитов от 150 последователей теории, сообщает Media Matters.
Перед выборами количество фейк-новостей стало расти: это очевидным образом отражало опасения Трампа по поводу того, что голосование по почте небезопасно, а на выборах ожидаются масштабные фальсификации. За месяц до выборов более 25 000 тысяч пользователей Twitter, в том числе сын президента Дональд Трамп-младший расшарили публикацию крайне правого сайта о том, что более тысячи бюллетеней были найдены в мусорном контейнере в округе Сономе (Калифорния). Объяснения властей по поводу того, что бюллетени на выборах этого года не рассылались, а на фото изображены отправленные на переработку неиспользованные конверты с промежуточных выборов 2018 года, убедили не всех. Поток фейковых новостей по поводу выборов только усиливался.
Тем не менее, и месседжи, и то, как они распространялись, существенно отличались от 2016 года, отмечает Science Mag. Если на предыдущих выборах заметную роль играла дезинформация российского происхождения, то на этот раз большая часть фейковых новостей шла с "правого крыла" местной политики. При этом они были, в основном, направлены на то, чтобы разрушить доверие к системе голосования, и особенно к голосованию по почте. К примеру, новость о бюллетенях в округе Сонома распространяли базирующиеся в США порталы и пользователи с широким кругом фолловеров, связанных между собой, отмечает Election Integrity Partnership. Большую часть новостей впервые опубликовали именно крайне правые конспирологи.

"Дезинформация, конечно, была. В этот период она в основном была посвящена легитимности процесса выборов. Высказывались утверждения, что выборы по почте приведут к фальсификации; искали мотивы, по которым Байден мог бы захотеть подделать голосование. Были и другие темы - связи сына Байдена Хантера с украинской компанией; опасения по поводу состояния здоровья Байдена - так же, как и в 2016 году в связи с Хиллари Клинтон", – заявила Ника Алексеева.
"Очень многое из того, что говорит Трамп, квалифицируется как абсолютная ложь", – отмечает Алексеева. По ее словам, в высказываниях Байдена тоже были неточности, и его слова следует классифицировать как полуправду или фактологическую ошибку. "Но все же это не яркие выдумки, которые высказывает Трамп, особенно в "твиттере"", – говорит она.

Редактор отдела фактчекинга AP Карен Махабир утверждает, что за небольшой промежуток времени после закрытия избирательных участков ее команда раскрыла около 20 фейковых новостей на английском и испанском языках.
Исследователь DFRLab Ника Алексеева дает интервью DELFI

Фото: Карлис Дамбранс
На следующий день после выборов агентство AP обобщило информацию о фейк-новостях и пришло к выводу, что в целом никаких неожиданностей не было. Обычные небольшие проблемы преподносились как значительные, а старые фото и видеоматериалы выдавались за свежие.

Единственный сюрприз преподнес сам Трамп, который провозгласил, что победил на выборах. Он воспользовался тем, что процесс подсчета голосов затянулся, чтобы при помощи дезинформации объяснить ситуацию по-своему. Несмотря на 20 тысяч ложных заявлений, которые он успел сделать за свое президентство, эта публикация стала прецедентом - так же, как и то, что Трамп отказался признать поражение на выборах.
Примеры фейк-новостей в связи с выборами
Найденные голоса
"Они находят голоса Байдена везде – в Пенсильвании, Висконсине и Мичигане. Это ужасно для нашей страны", – писал в "твиттере" Трамп на следующий день после выборов, реагируя на изменения в процессе голосования. В реальности это нормальная практика на любых выборах. При этом он, скорее всего, специально не упомянул Аризону, где на тот момент росла доля голосов, отданных за Трампа.
Скандал #Sharpiegate
В округе Марикопа (штат Аризона) избирателям предлагали маркеры Sharpie. Предполагалось, что бюллетени за Трампа, заполненные этими маркерами, не будут засчитаны.
Парализованный избирательный участок
В родном городе Байдена – Скрантоне (Пенсильвания) - на несколько минут завис аппарат для автоматического подсчета голосов. Вскоре в соцсетях появились сообщения о том, что из строя на несколько часов вышло множество аппаратов. Пенсильвания стала одним из тех штатов, где решался исход выборов, и десятки новостей о том, что там происходит, были тысячи раз опубликованы и расшарены через Facebook и Twitter.
Подозрения насчет иностранного вмешательства в выборы не подтвердились – по крайней мере, не в заслуживающем внимания объеме. Команда Берни Сандерса еще в феврале сообщала, что получила информацию от американской контрразведки по поводу попыток России вмешаться в процесс выборов. В мае AP со ссылкой на анонимный источник утверждала, что зафиксированы попытки иностранных сил "пристроиться" к протестам в связи с убийством Джорджа Флойда.

Тем не менее, в целом все это выглядело довольно скромно. Российские информационные кампании повторяли сообщения об инцидентах и нарушениях на избирательных участках, пытаясь таким образом уменьшить доверие к демократическим процессам. RT и "Спутник" стали платформами для консервативных и правых комментаторов. Однако в целом уровень вмешательства был небольшим, отмечает Election Integrity Partnership. К тому же выводу – о том, что Россия в этом году попытается разрушить доверие общества к демократическим процессам, в том числе и при помощи утверждений, что голосование по почте создает риск махинаций, в сентябре пришло Министерство внутренней безопасности США.

До Латвии доходила лишь небольшая часть фейковых новостей. Чаще всего их распространяли те же люди, кто отрицает пандемию или борется против ограничений, связанных с Covid-19. "Они не оригинальны. Они черпают вдохновение в том, что создано в других местах, это зависит и от владения языком. Для тех, кто вырос в Латвии, ближе русский и английский языки, поэтому эти фейки идут из англоговорящих стран (например, про вакцинацию – из Великобритании) и России. Трамп подходит под комплект ценностей тех, кто поддерживает антилиберальные идеи, и его используют в разных нарративах", – говорит Алексеева.

В этом году, вопреки опасениям, мощные и разрушительные кампании по дезинформации, направленные именно на выборы в США, замечены не были. Но легко заметить другой феномен: фейки стали рутиной, и их автором часто был сам президент. Информация, которую он распространял, усиливала поляризацию общества, в итоге в этом году выборы из двух кандидатов нередко уходили на второй план. Люди голосовали, в первую очередь, за или против Трампа. И голосовали настолько активно и уверенно, что доля потенциальной аудитории фейков – неопределившиеся и колеблющиеся – оказались небольшой.

В долгосрочной перспективе действия Трампа принесли его стране и всему Западному миру новые вызовы. Систематическое отрицание фактов, причисление ведущих СМИ к "фейкам" и разрушение доверия к выборному процессу укрепило базу его сторонников. Это может пригодиться на выборах через четыре года, но в то же время несет вред демократии и вдохновляет авторитарных лидеров в других странах мира.
Projektu atbalsta NATO Publiskās
diplomātijas nodaļa, projekta partneris -
Baltijas Mediju izcilības centrs
Над проектом работали: Ансис Иванс, Андрис Карклувалкс, Томс Гигулис, Катрина Жукова (текст); Филипс Ластовскис (редактор); Наталья Шиндикова и Улдис Олекшс (дизайн и разработка). Микс Силиньш, Патрикс Паулс Брикис (видео).

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