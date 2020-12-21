Как фейки и конспирологи не помогли Трампу задержаться в кресле президента США

В 2016 году, вскоре после инаугурации Дональда Трампа на посту президента США, технологические гиганты Facebook и Google объявили глобальную войну фейк-новостям. Команда нового президента уже после первых 100 дней не посту опубликовала первый клип, в котором перечислялись достижения Трампа, о которых, согласно утверждениям авторов, ведущие СМИ рассказывать не будут – потому что сами относятся к фейкам. Уже тогда многие опасались того, что на выборах 2020 года возможны манипуляции с помощью дезинформации.



Говорили и том, что на исход выборов могут повлиять из-за границы – с учетом попыток, которые предпринимались в 2016 году со стороны России. Исследователи аналитического центра Digital Forensic Research Lab (DFRLab) допускали, что на выборы осенью 2020 года попытаются повлиять не только из России, но и со стороны Ирана и Китая. Об интересе со стороны Китая говорил и сам Трамп, а также высокопоставленные американские должностные лица.



В общем, все чего-то ждали. Гиганты Кремниевой долины искали способы уменьшить политическую ответственность и увеличить социальную. Разоблачение фальшивых новостей превратилось в одну из важных функций СМИ. Между тем Трамп и в публичных выступлениях, и в соцсетях не стеснялся распространять ложные и вводящие в заблуждение сообщения. Многие члены его администрации, а также отдельные СМИ повторяли и дополняли эти заявления, и фейковые новости по сути постоянно присутствовали в медиа-пространстве.

