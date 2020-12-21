Лесные пожары в Австралии как магнит для фейковых новостей



Один из вызовов заключается в том, что в наше время любой может стать автором информации в онлайн-среде. Кроме того, нужно учитывать, что распространение дезинформации не ограничивается социальными сетями: слухи могут распространяться и по другим каналам взаимной коммуникации. Например, через обмен сообщениями в группах в Whatsapp.



Полностью избежать дезинформации невозможно, признает Лочмеле. "Нет единого рецепта борьбы. Распространители дезинформации развивают свои методы, поэтому для каждого важно найти источники реальной информации – понять, где искать новости в контексте конкретного события", – говорит она.



"Важно всегда смотреть на источник информации. Часто люди, используя социальные сети, вообще не понимают, кто распространяет данные. Порой [фейковые сайты] даже копируют дизайн и название. реального СМИ. Проверка источника часто дает позволяет отбросить сомнения в том, реальная это информация или нет. Кроме того, полезно сравнить, что по поводу конкретного события сообщают разные источники", – объясняет Лочмеле.



В распространении новостей в соцсетях большое значение имеют и алгоритмы, которые определяют, как информация – в том числе и фейковые новости – попадает к читателям: "Соцсеть учитывает поведение пользователя и начинает чаще предлагать ему похожий контент. По этой же логике определенная информация может и не дойти до определенных пользователей".



Лочмеле рекомендует всегда думать о том, какова цель конкретной информации: создается ли она для того, чтобы информировать общество, или цель в том, чтобы вызвать эмоции. "Прежде чем делиться информацией, важно сначала прочесть ее", – говорит она.

