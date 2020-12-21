Инфодемия
Лесные пожары в Австралии как магнит для фейковых новостей
Томс Гигулис
В 2020-м году, когда весь мир оказался во власти пандемии Covid-19, лесные пожары в Австралии кажутся уже чем-то очень старым. Тем не менее и гигантский ущерб, и резонанс, который эти трагические события вызвали в мире, сделали австралийские пожары одной из главных тем уходящего года.
Точно так же, как и другие события глобального масштаба, лесные пожары в Австралии стали поводом для создания и распространения дезинформации: фейковых новостей, фальшивых картинок и т.д. Одной из главных целей стала попытка нивелировать роль климатических изменений в сложившейся ситуации. Как это произошло и в чем выражалось?
Коротко
- Лесные пожары в Австралии привели к масштабным разрушениям. Погибло не менее 33 человек и множество животных.
- Дезинформация о событиях в Австралии распространялась в виде ложных новостей, фальшивых картинок и через необоснованные обвинения.
- Одна из главных целей дезинформации – приуменьшить роль климатических изменений как фактора риска для возникновения лесных пожаров.
Что произошло в Австралии?
Лесные пожары в Австралии начались в сентябре 2019 года и продолжались до начала этого года. Огонь бушевал на площади более 24 млн гектаров и уничтожил несколько тысяч домов. Погибло как минимум 33 человека и огромное количество диких животны, в том числе коал, о страшной судьбе которых много писали мировые СМИ.
Огонь затронул почти все штаты Австралии, особенно пострадал расположенный на юго-востоке континента Новый Южный Уэльс. Из-за жаркого сухого климата, характерного для Австралии летом, масштабные пожары случаются в этой стране каждый год. Как правило, они начинаются по естественным причинам – например, после удара молнии в одно из деревьев в лесу во время засухи.
Последствия пожаров 2019-2020 года ощущались и в крупнейших городах Австралии: там резко ухудшилось качество воздуха.
Огонь затронул почти все штаты Австралии, особенно пострадал расположенный на юго-востоке континента Новый Южный Уэльс. Из-за жаркого сухого климата, характерного для Австралии летом, масштабные пожары случаются в этой стране каждый год. Как правило, они начинаются по естественным причинам – например, после удара молнии в одно из деревьев в лесу во время засухи.
Последствия пожаров 2019-2020 года ощущались и в крупнейших городах Австралии: там резко ухудшилось качество воздуха.
Хештег для фейков
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Фейковые новости и дезинформация в связи с событиями глобального и регионального масштаба – обычное для наших дней явление. Лесные пожары в Австралии не стали исключением.
Одним из способов распространения ложной информации о происходящем в Австралии стало использование хэштегов в соцсети Twitter. В начале января, когда пожары уже привлекали внимание глобальной аудитории, исследователи Технологического университета Квинсленда обнаружили около 300 профилей, которые использовали хэштег #ArsonEmergency (применяется для обозначения чрезвычайной ситуации в случае с умышленным поджогом). Таким образом создавалось впечатление, что главной причиной пожаров были поджоги, а не изменения климата или различные метеорологические факторы.
Эти 300 профилей демонстрировали так называемое "неестественное поведение" – это означает, что, возможно, они были ботами, запрограммированными на распространение конкретных сообщений в ответ на определенные публикации или события, пишет The Sydney Morning Herald.
Одним из способов распространения ложной информации о происходящем в Австралии стало использование хэштегов в соцсети Twitter. В начале января, когда пожары уже привлекали внимание глобальной аудитории, исследователи Технологического университета Квинсленда обнаружили около 300 профилей, которые использовали хэштег #ArsonEmergency (применяется для обозначения чрезвычайной ситуации в случае с умышленным поджогом). Таким образом создавалось впечатление, что главной причиной пожаров были поджоги, а не изменения климата или различные метеорологические факторы.
Эти 300 профилей демонстрировали так называемое "неестественное поведение" – это означает, что, возможно, они были ботами, запрограммированными на распространение конкретных сообщений в ответ на определенные публикации или события, пишет The Sydney Morning Herald.
"Мы обнаружили, что многие профили, использовавшие хэштег #ArsonEmergency, вели себя "подозрительно" по сравнению с теми, что применяли хэштеги #AustraliaFire или #BushfireAustralia", – цитирует The Sydney Morning Herald слова представителей университета Тимити Грэма и Тобиаса Р. Келлера. – При помощи профилей, распространявших хэштег #ArsonEmergency, производились действия, похожие на те, что мы уже видели во время предыдущих кампаний дезинформации; например, когда российские тролли веди координированные действия в 2016 году перед выборами президента США".
Доктор коммуникационных наук, преподаватель Латвийского университета Клинта Лочмеле заявила Delfi, что боты в соцсетях имитируют профили реальных людей. У читателей не должно быть подозрений, что за ними не стоят живые люди. Боты используют для распространения определенных сообщений. "С их помощью можно распространять информацию таким образом, чтобы у людей возникло впечатление, что все вокруг, кроме него, думают определенным образом", – отмечает эксперт.
Кроме того, хэштеги являются одним из способов, как распространители дезинформации пытаются затруднить возможность узнать реальные факты или обстоятельства какого-либо события. В качестве примера она приводит убийство российского оппозиционера Бориса Немцова в Москве: "Узнав об этом, люди начинали искать информацию через твиттер, используя хэштег. И обнаруживали, что множество сообщений с хэштегом, посвященным Немцову, были совсем не по теме, или же сообщения сообщали о совсем другой причине его убийства".
Доктор коммуникационных наук, преподаватель Латвийского университета Клинта Лочмеле заявила Delfi, что боты в соцсетях имитируют профили реальных людей. У читателей не должно быть подозрений, что за ними не стоят живые люди. Боты используют для распространения определенных сообщений. "С их помощью можно распространять информацию таким образом, чтобы у людей возникло впечатление, что все вокруг, кроме него, думают определенным образом", – отмечает эксперт.
Кроме того, хэштеги являются одним из способов, как распространители дезинформации пытаются затруднить возможность узнать реальные факты или обстоятельства какого-либо события. В качестве примера она приводит убийство российского оппозиционера Бориса Немцова в Москве: "Узнав об этом, люди начинали искать информацию через твиттер, используя хэштег. И обнаруживали, что множество сообщений с хэштегом, посвященным Немцову, были совсем не по теме, или же сообщения сообщали о совсем другой причине его убийства".
Клинта Лочмеле. Фото: LETA
О поджогах в качестве причины пожаров в Австралии сообщали не только боты в твиттере, но и известные в обществе люди. Так, ведущий телеканала Fox News Шон Хэннити и сын президента США Дональд Трамп-младший распространяли утверждения о том, что в поджогах обвиняются почти 200 человек. Однако эта информация была ложной.
Информация о 200 обвиняемых была основана на пресс-релизе, который в начале января выпустила полиция Нового Южного Уэльса. В релизе сообщалось, что начиная с 8 ноября 2019 года 183 человека были задержаны в связи с различными нарушениями, в том числе из-за неправильно выброшенных окурков. То есть все 183 человека не были обвинены в умышленном поджоге, пишет Vox. По данным издания, обвинения в поджоге были выдвинуты 24 задержанным, при этом действия лишь нескольких из них привели к масштабным пожарам.
Умышленные поджоги действительно были причиной некоторых случаев лесных пожаров в Австралии, однако в случае с ситуацией 2019-2020 годов их роль существенно преувеличена, пишет The Guardian. Представители пожарной службы штата Новый Южный Уэльс отмечали, что как правило причиной пожара становился удар молнии. Таким же образом характеризовали причины пожаров и представители полиции штата Виктория.
Информация о 200 обвиняемых была основана на пресс-релизе, который в начале января выпустила полиция Нового Южного Уэльса. В релизе сообщалось, что начиная с 8 ноября 2019 года 183 человека были задержаны в связи с различными нарушениями, в том числе из-за неправильно выброшенных окурков. То есть все 183 человека не были обвинены в умышленном поджоге, пишет Vox. По данным издания, обвинения в поджоге были выдвинуты 24 задержанным, при этом действия лишь нескольких из них привели к масштабным пожарам.
Умышленные поджоги действительно были причиной некоторых случаев лесных пожаров в Австралии, однако в случае с ситуацией 2019-2020 годов их роль существенно преувеличена, пишет The Guardian. Представители пожарной службы штата Новый Южный Уэльс отмечали, что как правило причиной пожара становился удар молнии. Таким же образом характеризовали причины пожаров и представители полиции штата Виктория.
Старые снимки и "фотошоп"
Одна из причин, по которым пожары в Австралии стали настолько обсуждаемым событием – фотографии, на которых виден ущерб, нанесенным лесам, зданиям, людям и живой природе в целом. Снимки, вызывавшие острую эмоциональную реакцию, быстро обошли весь мир. Ими делились и простые люди, и знаменитости – пытаясь таким образом привлечь внимание к трагическим событиям в Австралии.
Тем не менее, многие фотографии и изображения не отражали реальных событий этого года или, более того, были скорректированы при помощи компьютерных программ. В итоге у аудитории возникало искаженное представление о том, что происходит в затронутых огнем районах.
Один из примеров – фотография, на которой можно видеть, как семья пытается укрыться от огня под причалом. Этот кадр был сделан в 2013 году, однако в СМИ использовали ее и во время пожаров в этом году, отмечает SBS News.
Тем не менее, многие фотографии и изображения не отражали реальных событий этого года или, более того, были скорректированы при помощи компьютерных программ. В итоге у аудитории возникало искаженное представление о том, что происходит в затронутых огнем районах.
Один из примеров – фотография, на которой можно видеть, как семья пытается укрыться от огня под причалом. Этот кадр был сделан в 2013 году, однако в СМИ использовали ее и во время пожаров в этом году, отмечает SBS News.
Фото: AP/Scanpix/LETA
В соцсетях распространяются и изображения, которые сделаны при помощи компьютерной программы Photoshop. Среди самых популярных – картинка, на которой девочка держит на руках коалу, а за ее спиной бушует огонь.
Кроме того, в соцсетях распространяли изображение, похожее на снимок со спутника, на котором якобы можно было оценить интенсивность пожаров в регионах Австралии. На самом деле это была иллюстрация, сделанная художником.
Тем не менее, множество людей приняли картинку за реальный снимок и распространяли ее в соцсетях. Среди них оказалась и певица Rihanna, которая опубликовала картинку в своем твиттер-профиле – на нее подписано более 90 млн человек. Ретвит публикации сделали более 70 000 человек. Автор изображения, дизайнер Энтони Херси, позже объяснял, что использовал спутниковые данные NASA, чтобы создать трехмерную визуализацию – и при этом использовал слишком много оранжевого цвета. "Считайте это графикой", – уточнял он в своем инстаграм-профиле.
Кроме того, в соцсетях распространяли изображение, похожее на снимок со спутника, на котором якобы можно было оценить интенсивность пожаров в регионах Австралии. На самом деле это была иллюстрация, сделанная художником.
Тем не менее, множество людей приняли картинку за реальный снимок и распространяли ее в соцсетях. Среди них оказалась и певица Rihanna, которая опубликовала картинку в своем твиттер-профиле – на нее подписано более 90 млн человек. Ретвит публикации сделали более 70 000 человек. Автор изображения, дизайнер Энтони Херси, позже объяснял, что использовал спутниковые данные NASA, чтобы создать трехмерную визуализацию – и при этом использовал слишком много оранжевого цвета. "Считайте это графикой", – уточнял он в своем инстаграм-профиле.
"Многие нечаянно делятся сфабрикованными или вырванными из контекста картинками. (..) Но есть и те, кто осознанно старается распространять дезинформацию – чтобы привлечь внимание или получить политическую выгоду", – заявила SBS News директор Международного центра журналистских исследований Джулия Посетти.
Обвиняют "зеленых"
Параллельно с кампаниями по дезинформации в соцсетях, в австралийской политике продолжался поиск виновных в сложившейся ситуации. Так, среди не подкрепленных фактами обвинений выделялось утверждение, что политики Партии Зеленых стремились затруднить борьбу с пожарами.
Такое мнение активно распространял политик Барнаби Джойс, который заявлял, что "политика зеленых" возводит преграды для практических действий, необходимых, чтобы ограничить и потушить пожары. Он обвинял "зеленых" в том, что те готовили документы, затруднявшие работу пожарных. Директор Центра управления рисками лесных пожаров в Университете Воллонгонг Росс Брэдсток полагает, что эти обвинения безосновательны. "Это просто теории заговора. Это очевидная попытка уклониться от разговора об изменениях климата", – цитирует слова Брэдстока The Guardian.
Бывший комиссар Нового Южного Уэльса по пожарной охране и спасению Грег Муллин тоже писал, что борьбу с огнем затрудняют жаркая и сухая погода, а также высокие показатели пожароопасности. "То, что "зеленые" виноваты в затруднении этих важных мероприятий – знакомое, популистское, но по сути совершенно несправедливое обвинение", – отмечает он.
Такое мнение активно распространял политик Барнаби Джойс, который заявлял, что "политика зеленых" возводит преграды для практических действий, необходимых, чтобы ограничить и потушить пожары. Он обвинял "зеленых" в том, что те готовили документы, затруднявшие работу пожарных. Директор Центра управления рисками лесных пожаров в Университете Воллонгонг Росс Брэдсток полагает, что эти обвинения безосновательны. "Это просто теории заговора. Это очевидная попытка уклониться от разговора об изменениях климата", – цитирует слова Брэдстока The Guardian.
Бывший комиссар Нового Южного Уэльса по пожарной охране и спасению Грег Муллин тоже писал, что борьбу с огнем затрудняют жаркая и сухая погода, а также высокие показатели пожароопасности. "То, что "зеленые" виноваты в затруднении этих важных мероприятий – знакомое, популистское, но по сути совершенно несправедливое обвинение", – отмечает он.
Как опознать фейковые новости?
Дезинформацию и фейковые новости чаще всего пытаются связать с очень чувствительными темами – такими, которые вызывают в обществе эмоции и резонанс, отметила в разговоре с Delfi Клинта Лочмеле.
Эксперт полагает, что дезинформация привлекает внимание людей, поскольку очень упрощенно разъясняет причины событий, которые на самом деле очень сложны. "Дезинформация, как правило, привлекает внимание громкими заголовками и лозунгами, использует периоды, когда люди находятся в неведении по поводу чего-либо. Когда существует вакуум информации, люди стараются получить ясность, ищут информацию. Если информация не приходит от официальных, проверенных источников, то люди могут искать ее где-то еще", – уверена Лочмеле.
Эксперт полагает, что дезинформация привлекает внимание людей, поскольку очень упрощенно разъясняет причины событий, которые на самом деле очень сложны. "Дезинформация, как правило, привлекает внимание громкими заголовками и лозунгами, использует периоды, когда люди находятся в неведении по поводу чего-либо. Когда существует вакуум информации, люди стараются получить ясность, ищут информацию. Если информация не приходит от официальных, проверенных источников, то люди могут искать ее где-то еще", – уверена Лочмеле.
“
Важно всегда смотреть на источник информации. Часто люди, используя социальные сети, вообще не понимают, кто распространяет данные. Порой [фейковые сайты] даже копируют дизайн и название. реального СМИ. Проверка источника часто дает позволяет отбросить сомнения в том, реальная это информация или нет. Кроме того, полезно сравнить, что по поводу конкретного события сообщают разные источники
Один из вызовов заключается в том, что в наше время любой может стать автором информации в онлайн-среде. Кроме того, нужно учитывать, что распространение дезинформации не ограничивается социальными сетями: слухи могут распространяться и по другим каналам взаимной коммуникации. Например, через обмен сообщениями в группах в Whatsapp.
Полностью избежать дезинформации невозможно, признает Лочмеле. "Нет единого рецепта борьбы. Распространители дезинформации развивают свои методы, поэтому для каждого важно найти источники реальной информации – понять, где искать новости в контексте конкретного события", – говорит она.
"Важно всегда смотреть на источник информации. Часто люди, используя социальные сети, вообще не понимают, кто распространяет данные. Порой [фейковые сайты] даже копируют дизайн и название. реального СМИ. Проверка источника часто дает позволяет отбросить сомнения в том, реальная это информация или нет. Кроме того, полезно сравнить, что по поводу конкретного события сообщают разные источники", – объясняет Лочмеле.
В распространении новостей в соцсетях большое значение имеют и алгоритмы, которые определяют, как информация – в том числе и фейковые новости – попадает к читателям: "Соцсеть учитывает поведение пользователя и начинает чаще предлагать ему похожий контент. По этой же логике определенная информация может и не дойти до определенных пользователей".
Лочмеле рекомендует всегда думать о том, какова цель конкретной информации: создается ли она для того, чтобы информировать общество, или цель в том, чтобы вызвать эмоции. "Прежде чем делиться информацией, важно сначала прочесть ее", – говорит она.