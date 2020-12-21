Инфодемия
Миф о тайном обществе педофилов: как теория заговора QАnon разошлась по миру
Томс Гигулис
В эпоху, когда практически каждый из нас является пользователем социальных сетей и располагает возможностью делиться информацией, которая совершенно очевидно является абсурдной, распространение теорий заговора стало делом молниеносным, причем вызывающим поддержку все большей части населения. Одним из ярких примеров стала теория QAnon, среди поклонников которой уже числятся не только представители различных интернет-сообществ, но и политики. В 2020 году эта теория заговора привлекла к себе особое внимание как в США, так и в остальном мире.
Попробуем разобраться, что лежит в основе QAnon, как эта идея находит почитателей, а также разберемся, как в наши дни не заблудиться в лабиринтах лжесвидетельств, фейков и намеренной дезинформации.
Попробуем разобраться, что лежит в основе QAnon, как эта идея находит почитателей, а также разберемся, как в наши дни не заблудиться в лабиринтах лжесвидетельств, фейков и намеренной дезинформации.
Коротко
- QAnon объединяет очень широкий спектр теорий заговора и фантазий о существовании тайной организации сатанистов-педофилов, которую стремится остановить Дональд Трамп.
- В течение последнего года количество сторонников теории выросло.
- Сторонники QAnon успешно боролись за посты депутатов в Палате представителей США
- Теория QAnon и ее отдельные элементы распространялись за пределами США, в том числе в крупных странах Европы. Главные идеи движения не стали популярными в Латвии.
Что такое QAnon?
QAnon - теория заговора, в основе которой лежит идея, что президент США Дональд Трамп якобы ведет борьбу с группой сатанистов-педофилов. В эту группу входят известные в обществе люди, в том числе влиятельные политики, бизнесмены и представители масс-медиа. Предполагается, что тайная клика занимается сексуальным использованием детей, и именно Трамп способен остановить высокопоставленных педофилов. Некоторые доходят до утверждений, что члены группы используют выкачанную из детей кровь, чтобы продлить собственные жизни.
Согласно легенде, информацию о существовании тайного общества впервые обнародовал некий американский чиновник высокого ранга. Свои сообщения он подписывал буквой Q. Этой же буквой в США обозначается и уровень доступа к секретной информации Департамента энергетики. Впервые информация появилась на форуме 4chan, однако имя автора осталось неизвестным - как, впрочем, и то, действительно ли он имеет доступ к секретным правительственным документам.
Согласно легенде, информацию о существовании тайного общества впервые обнародовал некий американский чиновник высокого ранга. Свои сообщения он подписывал буквой Q. Этой же буквой в США обозначается и уровень доступа к секретной информации Департамента энергетики. Впервые информация появилась на форуме 4chan, однако имя автора осталось неизвестным - как, впрочем, и то, действительно ли он имеет доступ к секретным правительственным документам.
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Сторонники QAnon сначала говорили о насилии над детьми. Затем к этому добавились другие не соответствующие реальности заявления
Адепты идеи постепенно пришли к выводу, что положить конец обществу богачей-педофилов решила армия США, которая и попросила Трампа повторно выдвинуть свою кандидатуру на выборах. Однако тайное общество принялось ставить Трампу палки в колеса и обрушила на общество поток "фейковых новостей" и необоснованных обвинений, относящихся непосредственно к главе Белого дома.
Сторонники теории полагают, что в какой-то момент борьба с тайным обществом приведет к массовым арестам видных членов группировки, в том числе бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон.
Сторонники теории полагают, что в какой-то момент борьба с тайным обществом приведет к массовым арестам видных членов группировки, в том числе бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон.
В рамках работы над серией статей "Инфодемия 2020" прошла видеодискуссия "Что такое QAnon и что мы знаем о нем в Латвии"
Судя по социальным сетям, эту теорию заговора поддерживают сотни тысяч человек. Исследователь дезинформации Мартиньш Хиршс в беседе с Delfi говорит, что в основе QAnon лежат сразу несколько "городских легенд". Эксперт утверждает, что основная идея QAnon (существует некое тайное общество, которое контролирует происходящее во всем мире) - далеко не новая. Однако за последний год распространителям таких теорий удалось закрепиться на платформах, собирающих огромные аудитории.
Хиршс также отмечает, что изначально фанаты идеи QAnon в США использовали слоган "Спасем детей". Они полагали, что в Соединенных Штатах в больших масштабах происходят похищения несовершеннолетних, их продажа и сексуальное использование. Тема защиты детей использовалась, чтобы привлечь внимание общественности. Когда этого оказалось недостаточно, поклонники QAnon стали вплетать в свое повествование и другие элементы, которые не соответствуют действительности.
Хиршс также отмечает, что изначально фанаты идеи QAnon в США использовали слоган "Спасем детей". Они полагали, что в Соединенных Штатах в больших масштабах происходят похищения несовершеннолетних, их продажа и сексуальное использование. Тема защиты детей использовалась, чтобы привлечь внимание общественности. Когда этого оказалось недостаточно, поклонники QAnon стали вплетать в свое повествование и другие элементы, которые не соответствуют действительности.
Поддержка даже среди политиков
Среди людей, интересующихся данной теорией заговора, есть не только рядовые пользователи Facebook и Twitter, но и достаточно известные в США политики. Некоторые из них даже претендовали на попадание в Конгресс. На прошедших в этом году выборы в Палату представителей в одном из округов штата Джорджия победила Мэрджори Тейлор Грин, которая поддерживает QAnon. Выиграла на выборах и Лорен Боберт - представитель республиканцев штата Колорадо в нижней палате Конгресса США.
Дошло до того, что в преддверии прошедших недавно выборов в президенты США Дональда Трампа спросили, известно ли ему про QAnon и готов ли он полностью откреститься от этой теории. На что Трамп ответил "Я ничего не знаю про QAnon". А затем добавил: "Знаю, что они [поклонники QAnon] очень против педофилии".
Дошло до того, что в преддверии прошедших недавно выборов в президенты США Дональда Трампа спросили, известно ли ему про QAnon и готов ли он полностью откреститься от этой теории. На что Трамп ответил "Я ничего не знаю про QAnon". А затем добавил: "Знаю, что они [поклонники QAnon] очень против педофилии".
Дональд Трамп. Фото: Reuters/Scanpix/LETA
Мартиньш Хиршс напоминает, что 13 лет назад кандидат в вице-президенты США Сара Пэйлин стала одним из первых политиков, использовавших в своих интересах эмоциональные, противопоставляющие своего оппонента и своих избирателей истории. Она, например, говорила, что Барак Обама тайно практикует ислам. Несколько лет спустя эту тактику использовало и "Движение Чаепития", которое не столько поддерживало теории заговора, сколько предлагал крайне провокационных взглядов на политическую ситуацию и резко критиковала политиков Демократической партии. "Впоследствии в политике США этот подход теорий заговора и идей "хорошие против плохих" стал использоваться все чаще и чаще", - отмечает эксперт.
"Сам Трамп не слищком отрицал теории заговоров. Он даже говорил о существовании deep state ("глубинного государства" — теории, согласно которой в США существует скоординированная группа государственных служащих, влияющих на государственную политику без оглядки на демократически избранное руководство, - прим. ред.). Доказательств Трамп не привел, но многие люди поверили", - рассказывает Хиршс.
Внимание со стороны струтктур безопасности
Несколько сторонников QAnon были арестованы после угроз в интернете или попыток совершить противоправные действия в реальной жизни, отмечает британская телерадиокомпания BBC.
Действия QAnon привлекли внимание и органов госбезопасности. В прошлом году Федеральное бюро расследований (ФБР) объявило ряд теорий заговора факторами, создающими потенциальную угрозу терроризма.
В докладе ФБР штата Финикс от 30 мая 2019 года, в качестве источника растущей угрозы упоминаются "местные экстремисты, пребывающие под влиянием теорий заговора". Документ также подчеркивает особое положение теории QAnon. "ФБР считает, что эти теории заговора, скорее всего, будут распространяться в современном информационном поле, периодически вдохновляя как отдельных экстремистов, так и их группы на преступные или насильственные действия", - сказано в отчете.
При этом ФБР подчеркивает, что еще одним фактором, подогревающим интерес к такого рода теориям и увеличивающим риск угрозы со стороны экстремистов, является "открытие реальных заговоров, связанных с незаконными, вредоносными или антиконституционными действиями госчиновников или ведущих политических лиц". Документ не уточняет, о каких именно политических лидерах или нарушениях идет речь, сообщает портал Yahoo News.
За пределами США
Популярность идей QAnon уже не является чисто американским феноменом. И в остальном мире выдвигаемые в рамках этой теории заговора идеи привлекают все большее внимание общественности. Одной из таких стран стала Россия. Хотя сейчас в русскоязычном сегменте интернета намного чаще встречаются публикации против Covid-19 или утверждения о вреде сети 5G, публикации на тему QAnon тоже прибавили в популярности, признала в интервью порталу The Moscow Times антрополог Александра Архипова.
Например, в социальной сети "ВКонтакте" или мессенджере Telegram созданы группы, распространяющие теории заговора QAnon. Причем они уже успели собрать десятки тысяч подписчиков. "Как минимум у половины распространяющих идеи QAnon профилей - по 500 подписчиков и более", - рассказала Архипова, добавив, что это свидетельствует о поддержке теорий заговора со стороны общества. "Люди не боятся все это цитировать и даже видят выгоду в том, что они поделятся такой информацией дальше", - говорит специалист.
Российские поклонники QAnon также активно возмущаются ограничениями, введенными правительством с целью уменьшить распространение Covid-19. "В России QAnon в основном ассоциируется с оппозицией, выступающей против ношения масок и других мер общественного здравоохранения", - поясняет антрополог.
Например, в социальной сети "ВКонтакте" или мессенджере Telegram созданы группы, распространяющие теории заговора QAnon. Причем они уже успели собрать десятки тысяч подписчиков. "Как минимум у половины распространяющих идеи QAnon профилей - по 500 подписчиков и более", - рассказала Архипова, добавив, что это свидетельствует о поддержке теорий заговора со стороны общества. "Люди не боятся все это цитировать и даже видят выгоду в том, что они поделятся такой информацией дальше", - говорит специалист.
Российские поклонники QAnon также активно возмущаются ограничениями, введенными правительством с целью уменьшить распространение Covid-19. "В России QAnon в основном ассоциируется с оппозицией, выступающей против ношения масок и других мер общественного здравоохранения", - поясняет антрополог.
Активность поклонников теории заговора отмечена и в Германии, Италии, Франции и Великобритании
Рост популярности QAnon отмечен и в странах Европы. В частности, этот факт упомянут в исследовании NewsGuard, согласно которому более 400 000 пользователей соцсетей подписаны или являются участниками групп, связанных с QAnon. Рост популяргости был отмечен в конце 2019 и начале 2020 года. Пандемия Covid-19 лишь увеличила популярность данных источников, писал в июле ссылающийся на данные NewsGuard портал CNN.
Активность поклонников теории заговора отмечена и в Германии, Италии, Франции и Великобритании. В этих странах приверженцы QAnon переключаются на недовольство, связанное с местными социально-политическими проблемами, а также на осуждение действий руководителей государства. Например, в Германии мишенью для критики стала канцлер Ангела Меркель, а во Франции - президент Эммануэль Макрон. В Италии активисты QAnon в пику нынешней власти высказывают поддержку бывшему главе МВД страны, политику правого фланга Маттео Сальвини, а нынешнего премьера Джузеппе Конти, известного центристскими взглядами, подвергают осуждению.
В Великобритании местные группы в Facebook, собравшие под своей крышей поклонников QAnon, ведут дискуссии о том, не является ли премьер Соединенного Королевства Борис Джонсон аналогом Дональда Трампа - возможно, он тоже борется против тайных заговоров. "На этих площадках факт проведения Brexit и введенного правительством запрета на создание китайской корпорацией Huawei сети 5G в Великобритании упоминается как доказательство лояльности Бориса Джонсона идеям Q", - говорится в исследовании.
Хотя в Европе популярность QAnon все же не слишком велика, существует вероятность, что с течением времени приверженцы этой теории заговора могут присоединиться к другим движениям. Например, во Франции Facebook-группы, поддерживавшие протесты "Желтых жилетов", в последнее время заметно увлеклись идеями QAnon, отмечает NewsGuard.
Активность поклонников теории заговора отмечена и в Германии, Италии, Франции и Великобритании. В этих странах приверженцы QAnon переключаются на недовольство, связанное с местными социально-политическими проблемами, а также на осуждение действий руководителей государства. Например, в Германии мишенью для критики стала канцлер Ангела Меркель, а во Франции - президент Эммануэль Макрон. В Италии активисты QAnon в пику нынешней власти высказывают поддержку бывшему главе МВД страны, политику правого фланга Маттео Сальвини, а нынешнего премьера Джузеппе Конти, известного центристскими взглядами, подвергают осуждению.
В Великобритании местные группы в Facebook, собравшие под своей крышей поклонников QAnon, ведут дискуссии о том, не является ли премьер Соединенного Королевства Борис Джонсон аналогом Дональда Трампа - возможно, он тоже борется против тайных заговоров. "На этих площадках факт проведения Brexit и введенного правительством запрета на создание китайской корпорацией Huawei сети 5G в Великобритании упоминается как доказательство лояльности Бориса Джонсона идеям Q", - говорится в исследовании.
Хотя в Европе популярность QAnon все же не слишком велика, существует вероятность, что с течением времени приверженцы этой теории заговора могут присоединиться к другим движениям. Например, во Франции Facebook-группы, поддерживавшие протесты "Желтых жилетов", в последнее время заметно увлеклись идеями QAnon, отмечает NewsGuard.
Мартиньш Хиршс. Фото: DELFI
Хиршс подчеркивает, что большое влияние на умы людей оказывают заявления высших должностных лиц: "Когда президент США подвергает сомнению серьезность Covid-19, выражает неоднозначную позицию по поводу ношения масок и увлекается распространением теорий заговора - это проблема". Эксперт поясняет, что за словами главы государства следят СМИ, распространяющие дальше его заявления и аргументы. В итоге сказанное влияет на общественность. "Так теории заговора из США и попадают в Европу", - уверен Хиршс.
Он также напоминает о материальной составляющей распространения теорий заговора: "Существенным фактором является то, что некоторые из их авторов зарабатывают таким образом деньги. В США это Алекс Джонс, в Великобритании - Дэвид Айк. Они издают книги и другую ориентированную на это продукцию. Так что распространение теорий заговора может быть еще и бизнесом".
Хиршс заметил присутствие отдельных элементов теории QAnon и в Латвии: например, присутствует идея о якобы недоброжелательных действиях со стороны правящей элиты или различных организаций и персон. Часть латвийцев отметилась и скептическим отношением к сети 5G. Впрочем, он добавляет, что в Латвии не звучат заявления о том, что местные политики тайно занимаются сексуальным использованием детей и другого рода насилием.
Он также напоминает о материальной составляющей распространения теорий заговора: "Существенным фактором является то, что некоторые из их авторов зарабатывают таким образом деньги. В США это Алекс Джонс, в Великобритании - Дэвид Айк. Они издают книги и другую ориентированную на это продукцию. Так что распространение теорий заговора может быть еще и бизнесом".
Хиршс заметил присутствие отдельных элементов теории QAnon и в Латвии: например, присутствует идея о якобы недоброжелательных действиях со стороны правящей элиты или различных организаций и персон. Часть латвийцев отметилась и скептическим отношением к сети 5G. Впрочем, он добавляет, что в Латвии не звучат заявления о том, что местные политики тайно занимаются сексуальным использованием детей и другого рода насилием.
Популярность в обществе
Новостной портал Axios, ссылаясь на опрос компании HOPE, пишет, что более трети американцев допускают возможность того, что элитные представители индустрии развлечений, правительства и масс-медиа действительно могут быть "задействованы в тайной и масштабной торговле детьми".
В ходе опроса выяснилось, что значительная часть жителей США, хоть и не считает себя приверженцами QAnon, все же верит в часть входящих в эту теорию заговора идей. Лишь 28% респондентов заявили, что полностью отрицают реальность предположений, высказываемых QAnon. Большинство же не были уверены в своей позиции или же выбрали вариант ответа, что они не поддерживают, но и не отрицают теории QAnon.
В ходе опроса выяснилось, что значительная часть жителей США, хоть и не считает себя приверженцами QAnon, все же верит в часть входящих в эту теорию заговора идей. Лишь 28% респондентов заявили, что полностью отрицают реальность предположений, высказываемых QAnon. Большинство же не были уверены в своей позиции или же выбрали вариант ответа, что они не поддерживают, но и не отрицают теории QAnon.
Активисты QAnon. Фото: Reuters/Scanpix/LETA
Опубликованные в сентябре этого года результаты опроса Pew Research Center свидетельствуют, что 20% респрондентов, которые слышали о QAnon, уверены: действия сторонников этой теории несут благо для США. 57% респондентов заявили, что считают эту теорию негативной.
Говоря о распространении теорий заговора в обществе, Хиршс напоминает, что в наше время очень большую роль играют социальные сети. "Facebook пользуется очень много людей, и, если какая-либо дезинформация подается в достаточно привлекательном виде - просто и интересно - то есть вероятность, что она будет распространяться дальше. Истории о том, что "всё в порядке", людям не кажутся столь интересными. А вот эмоционально насыщенное и наглядное заявление людей затронет больше - и, соответственно, пойдет и дальше. Теории заговора существовали и раньше, но сейчас соцсети дают возможность найти единомышленников. Некоторые используют это, чтобы распространять свои идеи", - добавляет эксперт.
Говоря о распространении теорий заговора в обществе, Хиршс напоминает, что в наше время очень большую роль играют социальные сети. "Facebook пользуется очень много людей, и, если какая-либо дезинформация подается в достаточно привлекательном виде - просто и интересно - то есть вероятность, что она будет распространяться дальше. Истории о том, что "всё в порядке", людям не кажутся столь интересными. А вот эмоционально насыщенное и наглядное заявление людей затронет больше - и, соответственно, пойдет и дальше. Теории заговора существовали и раньше, но сейчас соцсети дают возможность найти единомышленников. Некоторые используют это, чтобы распространять свои идеи", - добавляет эксперт.
Как опознать?
Хиршс также обращает внимание на то, что в наши дни теории заговора доступны все более широкому кругу людей - отсылки к ним можно найти на различных плакатах, в фильмах, в записях в соцсетях и выложенных в интернет видеороликах. Времена, когда эти теории в основном обсуждались на не слишком популярных форумах, прошли. К тому же сейчас массовое распространение такой информации можно объяснить и различными психологическими аспектами.
"Если человек считает, что идет борьба между правящей элитой и народом, то вероятность того, что он поверит и в другие теории заговора, растет", - уверен Хиршс. Специалист также добавляет: "Во времена кризиса люди зачастую пытаются найти объяснение происходящему. Причем научно и фактологически обоснованный аргумент может показаться не столь привлекательным, как упрощенная теория, которая объявляет кого-то виновником". Теории заговора дарят людям ощущение, что они понимают, как устроен мир. Они получают ощущение некоего контроля.
Говоря о способах, как можно избежать восприимчивости к QAnon и аналогичным теориям, Хиршс говорит, что простых и универсальных инструментов для этого на самом деле нет. "Одной из самых больших проблем является то, что в дезинформирующих материалах информация отражается однобоко - возможно, даже правдиво, но только разъясняя точку зрения одной стороны. Зачастую постулаты приверженцев теорий заговора являются попросту выдумкой, но иногда могут основываться на якобы правдивом или частично правдивом факте".
Второй проблемой, как считает Хиршс, является то, что значительное число людей попросту не доверяет правительству и считает, что политики им лгут. Такое отношение увеличивает риск того, что человек может увлечься одной из теорий заговора.
"Следует с осторожностью относиться к эмоционально насыщенному повествованию, преувеличениям и разъяснениям событий по принципу "черное против белого", - предупреждает он. Также подозрительным следует считать способ подачи информации, когда автор утверждает, что ему известна вся правда, попутно опровергая любые другие мнения. Нужно помнить и о том, что многие теории заговора уже были наглядно опровергнуты в ряде престижных СМИ, поэтому одним из способов отделить заслуживающую доверия информацию от сомнительной, является поиск по данной теме в известных и уважаемых источниках.
"Если человек считает, что идет борьба между правящей элитой и народом, то вероятность того, что он поверит и в другие теории заговора, растет", - уверен Хиршс. Специалист также добавляет: "Во времена кризиса люди зачастую пытаются найти объяснение происходящему. Причем научно и фактологически обоснованный аргумент может показаться не столь привлекательным, как упрощенная теория, которая объявляет кого-то виновником". Теории заговора дарят людям ощущение, что они понимают, как устроен мир. Они получают ощущение некоего контроля.
Говоря о способах, как можно избежать восприимчивости к QAnon и аналогичным теориям, Хиршс говорит, что простых и универсальных инструментов для этого на самом деле нет. "Одной из самых больших проблем является то, что в дезинформирующих материалах информация отражается однобоко - возможно, даже правдиво, но только разъясняя точку зрения одной стороны. Зачастую постулаты приверженцев теорий заговора являются попросту выдумкой, но иногда могут основываться на якобы правдивом или частично правдивом факте".
Второй проблемой, как считает Хиршс, является то, что значительное число людей попросту не доверяет правительству и считает, что политики им лгут. Такое отношение увеличивает риск того, что человек может увлечься одной из теорий заговора.
"Следует с осторожностью относиться к эмоционально насыщенному повествованию, преувеличениям и разъяснениям событий по принципу "черное против белого", - предупреждает он. Также подозрительным следует считать способ подачи информации, когда автор утверждает, что ему известна вся правда, попутно опровергая любые другие мнения. Нужно помнить и о том, что многие теории заговора уже были наглядно опровергнуты в ряде престижных СМИ, поэтому одним из способов отделить заслуживающую доверия информацию от сомнительной, является поиск по данной теме в известных и уважаемых источниках.