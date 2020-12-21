Миф о тайном обществе педофилов: как теория заговора QАnon разошлась по миру

Хиршс также обращает внимание на то, что в наши дни теории заговора доступны все более широкому кругу людей - отсылки к ним можно найти на различных плакатах, в фильмах, в записях в соцсетях и выложенных в интернет видеороликах. Времена, когда эти теории в основном обсуждались на не слишком популярных форумах, прошли. К тому же сейчас массовое распространение такой информации можно объяснить и различными психологическими аспектами.



"Если человек считает, что идет борьба между правящей элитой и народом, то вероятность того, что он поверит и в другие теории заговора, растет", - уверен Хиршс. Специалист также добавляет: "Во времена кризиса люди зачастую пытаются найти объяснение происходящему. Причем научно и фактологически обоснованный аргумент может показаться не столь привлекательным, как упрощенная теория, которая объявляет кого-то виновником". Теории заговора дарят людям ощущение, что они понимают, как устроен мир. Они получают ощущение некоего контроля.



Говоря о способах, как можно избежать восприимчивости к QAnon и аналогичным теориям, Хиршс говорит, что простых и универсальных инструментов для этого на самом деле нет. "Одной из самых больших проблем является то, что в дезинформирующих материалах информация отражается однобоко - возможно, даже правдиво, но только разъясняя точку зрения одной стороны. Зачастую постулаты приверженцев теорий заговора являются попросту выдумкой, но иногда могут основываться на якобы правдивом или частично правдивом факте".



Второй проблемой, как считает Хиршс, является то, что значительное число людей попросту не доверяет правительству и считает, что политики им лгут. Такое отношение увеличивает риск того, что человек может увлечься одной из теорий заговора.



"Следует с осторожностью относиться к эмоционально насыщенному повествованию, преувеличениям и разъяснениям событий по принципу "черное против белого", - предупреждает он. Также подозрительным следует считать способ подачи информации, когда автор утверждает, что ему известна вся правда, попутно опровергая любые другие мнения. Нужно помнить и о том, что многие теории заговора уже были наглядно опровергнуты в ряде престижных СМИ, поэтому одним из способов отделить заслуживающую доверия информацию от сомнительной, является поиск по данной теме в известных и уважаемых источниках.

