Вторая Карабахская война: не только пушки и беспилотники

"Я не посещаю форумы и не знаю, что о войне в Нагорном Карабахе известно среднему жителю Латвии, который потребляет доступную здесь информацию", – говорит журналист Атис Климовичс, который специализируется на работе в "горячих точках". Впрочем, собеседники, с которыми он говорил, были в курсе основных моментов конфликта.



"Я внимательно следил за очень разными источниками все 44 дня войны. Дезинформация не может повлиять на нас, профессионалов, потому что уже давно понятно, кто есть кто", – отмечает он. По его словам многие военные журналисты российских и украинских СМИ отражали ход событий профессионально и точно. "Каким бы ни было информационное пространство в России, есть профессиональная планка, ниже которой опускаться нельзя", – говорит он.



"Одна из бросившихся в глаза вещей: в 1990-х годах новостные агентства сообщали намного больше о том, если на каком-то районе фронта подбили танк. Сейчас информации стало меньше. С азербайджанцами понятно: они до конца войны не сообщали о потерях, потому что у них очень жесткая авторитарная власть. Там ничего такого и не могло появиться. Армяне не могли всех подсчитать, потому что отступали. И все же в 90-х пресса могла работать намного свободнее. Теперь армяне даже у дружественного журналиста, кажется, "Новой газеты", отняли аккредитацию. Потому что он описывал то, что видел сам, а это армянам было не по душе", – говорит Климовичс.



При этом, по словам журналиста, в целом картина была ясна. "Вскоре можно было понять, что у азербайджанцев дела идут лучше, и они продвигались вперед. И еще было ясно то, что потом превратится в поговорку "армия 21 века победила армию 20 века", – уверен Климовичс.



Внимательной наблюдатель уже вскоре после начала конфликта мог увидеть, что большую роль в конфликте играет Турция, которая выдавливает из региона Россию. Армения, в свою очередь, пыталась втянуть Россию в конфликт. "Как и все, что связано с Россией или бывшей территорией СССР, для Латвии это было важно. Мы могли наблюдать неспособность России вмешаться в ситуацию всерьез", – полагает журналист.

