Инфодемия
Вторая Карабахская война: не только пушки и беспилотники
Андрис Карклувалкс
27 сентября 2020 вооруженные силы Азербайджана прорвали линию укреплений, и началась Вторая Карабахская война. Первая часть конфликта завершилась более 26 лет назад — тогда армянам удалось закрепиться и на территории автономии Нагорного Карабаха, и на окружающих ее землях, изначально азербайджанских, но ставших в итоге буферной зоной. Ход и итоги второй войны были совершенно другими — на этот раз мир наблюдал за кадрами, снятыми с азербайджанских беспилотников и видел, как дроны практически безнаказанно атаковали с воздуха позиции армян. Появилось у военных действий и дополнительное измерение — цифровое, то есть интернет-пространство.
Коротко о конфликте
• Как Армения, так и Азербайджан отрицали начало нового вооруженного конфликта.
• Из-за обилия фейковых новостей азербайджанцы праздновали победу в войне и капитуляцию Армении, и лишь спустя месяц узнали, что все это досталось ценой жизней трех тысяч солдат.
• Помимо журналистов, с обеих сторон в конфликте участвовали и занимающиеся пропагандой группы активистов. Кроме всего прочего, они распространяли ложные новости в соцсетях.
• Азербайджану удалось превзойти Армению не только на поле боя, но и в информационной войне.
• Из-за обилия фейковых новостей азербайджанцы праздновали победу в войне и капитуляцию Армении, и лишь спустя месяц узнали, что все это досталось ценой жизней трех тысяч солдат.
• Помимо журналистов, с обеих сторон в конфликте участвовали и занимающиеся пропагандой группы активистов. Кроме всего прочего, они распространяли ложные новости в соцсетях.
• Азербайджану удалось превзойти Армению не только на поле боя, но и в информационной войне.
Изначально было сложно понять, что это не очередная кратковременная эскалация «замороженного» конфликта длиной в 26 лет. Обе стороны взвалили ответственность за развязывание боевых действий на своего противника, причем свои действия назвали справедливым отмщением. Например, в 2016 году мир уже стал свидетелем так называемой Четырехдневной войны за территории Нагорного Карабаха, когда этап напряженности быстро прекратился, не создав опасного долгосрочного прецедента. Да и обоюдный обстрел, имевший место в июле этого года, сначала выглядел как очередной «обмен любезностями» без особых последствий.
Однако на этот раз ситуация быстро изменилась. Пехота вооруженных сил Азербайджана уже в первый день военных действий преодолела первую линию обороны. Сначала армянам все же удалось удержать фронт, однако к 3 октября защита была подавлена без возможности исправить ситуацию. Помимо этого, обе стороны начали ракетный и артиллерийский обстрел городов, находящихся далеко за линией фронта. Последовали обоюдные обвинения в убийствах местных жителей с отрицанием собственной вины и факта нападений на гражданские цели.
Силы Азербайджана продолжили продвижение вглубь контролируемых то сих пор Арменией территорий. На северо-востоке Карабаха был занят ряд сел, после чего азербайджанцы замедлили темп. В свою очередь, на юге за несколько недель были возвращены бывшие районные центры Джабраил, Фузули, а затем и населенный этническими армянами Гадрут. После того как пал город Шуша, армянской стороне 9 ноября пришлось поднять белый флаг.
Улицы как Баку, так и Еревана той ночью наполнили толпы людей. Азербайджанцы праздновали победу и возвращение утерянных в 90-х годах прошлого столетия земель. В свою очередь, в центре столицы Армении к зданию парламента со всех сторон стекались шокированные и озлобленные протестующие, которые называли премьера Никола Пашиняна предателем и требовали отставки правительства. И первая, и вторая ситуация во многом стали итогом действий обеих стран на фронте пропаганды.
Однако на этот раз ситуация быстро изменилась. Пехота вооруженных сил Азербайджана уже в первый день военных действий преодолела первую линию обороны. Сначала армянам все же удалось удержать фронт, однако к 3 октября защита была подавлена без возможности исправить ситуацию. Помимо этого, обе стороны начали ракетный и артиллерийский обстрел городов, находящихся далеко за линией фронта. Последовали обоюдные обвинения в убийствах местных жителей с отрицанием собственной вины и факта нападений на гражданские цели.
Силы Азербайджана продолжили продвижение вглубь контролируемых то сих пор Арменией территорий. На северо-востоке Карабаха был занят ряд сел, после чего азербайджанцы замедлили темп. В свою очередь, на юге за несколько недель были возвращены бывшие районные центры Джабраил, Фузули, а затем и населенный этническими армянами Гадрут. После того как пал город Шуша, армянской стороне 9 ноября пришлось поднять белый флаг.
Улицы как Баку, так и Еревана той ночью наполнили толпы людей. Азербайджанцы праздновали победу и возвращение утерянных в 90-х годах прошлого столетия земель. В свою очередь, в центре столицы Армении к зданию парламента со всех сторон стекались шокированные и озлобленные протестующие, которые называли премьера Никола Пашиняна предателем и требовали отставки правительства. И первая, и вторая ситуация во многом стали итогом действий обеих стран на фронте пропаганды.
Фейк-новости: Азербайджан
Азербайджан свою готовность вести цифровую войну подтвердил еще в июле. Хотя официально ни у одной из втянутых в Карабахский конфликт стран нет специальных киберотрядов, при каждом случае эскалации как СМИ, так и интернет-среда становились платформой для масштабной информационной войны. При этом в кибернападениях подозревались и конкретные государственные ведомства этих государств.
Одной из главных площадок для интернет-битв стали социальные сети, в том числе Twitter, новости в котором активно и целенаправленно продвигали при помощи хэштегов. Здесь тоже преимущество было на стороне азербайджанцев, причем еще с лета. Тогда самые популярные азербайджанские хэштеги, связанные с эскалацией, были использованы примерно миллион раз, тогда как армянские аналоги — лишь 31 тысячу раз, сообщил находящийся под крылом The Atlantic Council центр изучения дезинформации Digital Forensic Research Lab (DFRLab).
Проведенное DFRLab углубленное исследование выявило целенаправленную манипуляцию азербайджанскими хэштегами с целью сделать их медийным трендом и добиться, чтобы в ходе обмена мнениями о войне акцент делался на точку зрения Азербайджана. Причем сделано это было путем использования сравнительно небольшого (до 500) числа профилей, которые в большинстве случаев вели не боты , а мотивированные пользователи. Одним из главных инструментов в этой «битве» стала крупнейшая молодежная организация страны IRELI, ранее уже отмечавшаяся координацией кампании в соцсетях, направленной против журналистов и критиков правительства Азербайджана. Исследователи DFRLab подчеркивают, что уже с 2018 года Oxford Internet Institute, проведя оценку возможностей азербайджанцев в вопросе манипуляции соцсетями, поставила их на один уровень с Индией и Пакистаном — странами, которые традиционно тратят на эти цели значительные средства. Отмечалась также схожесть тактики — содержание и мобилизация лояльных режиму молодежных организаций.
В конце сентября, с начала нападения Азербайджана, его государственная пропаганда резко набрала обороты. Австралийский центр исследования дезинформации International Cyber Policy Centre зафиксировал массовое создание новых профилей в Twitter именно дни начала военных действий. В свою очередь, в конце сентября, когда война была в разгаре, британская телерадиокомпания BBC сообщила о том, что соцсеть Facebook вынуждена провести акцию разового удаления сети азербайджанских ботов, под контролем которых находилось 589 профилей Facebook, 7906 страничек Facebook и 447 профилей Instagram.
Фото и видео с поля боя, субъективные интерпретации исторических событий и происходившего в те дни в Карабахе, а также поток перемешанных с подлинными фейковых новостей активно публиковались в Twitter и Facebook, успешно подавляя другие информационные потоки, относящиеся к данному конфликту. Впоследствии они же использовались в качестве первоисточников для других информационных каналов.
Например, азербайджанское масс-медиа Azer News стало автором ложной новости о том, что нападение Азербайджана на контролируемые тогда армянами территории было лишь удачной контратакой и ответом на якобы имевшее место масштабное наступление противника по всему фронту, а дальнейшая агрессия — реакция на ракетные нападения армян, совершенные против городов Азербайджана. Эта новость получила широкое распространение в соцсетях.
Одной из главных площадок для интернет-битв стали социальные сети, в том числе Twitter, новости в котором активно и целенаправленно продвигали при помощи хэштегов. Здесь тоже преимущество было на стороне азербайджанцев, причем еще с лета. Тогда самые популярные азербайджанские хэштеги, связанные с эскалацией, были использованы примерно миллион раз, тогда как армянские аналоги — лишь 31 тысячу раз, сообщил находящийся под крылом The Atlantic Council центр изучения дезинформации Digital Forensic Research Lab (DFRLab).
Проведенное DFRLab углубленное исследование выявило целенаправленную манипуляцию азербайджанскими хэштегами с целью сделать их медийным трендом и добиться, чтобы в ходе обмена мнениями о войне акцент делался на точку зрения Азербайджана. Причем сделано это было путем использования сравнительно небольшого (до 500) числа профилей, которые в большинстве случаев вели не боты , а мотивированные пользователи. Одним из главных инструментов в этой «битве» стала крупнейшая молодежная организация страны IRELI, ранее уже отмечавшаяся координацией кампании в соцсетях, направленной против журналистов и критиков правительства Азербайджана. Исследователи DFRLab подчеркивают, что уже с 2018 года Oxford Internet Institute, проведя оценку возможностей азербайджанцев в вопросе манипуляции соцсетями, поставила их на один уровень с Индией и Пакистаном — странами, которые традиционно тратят на эти цели значительные средства. Отмечалась также схожесть тактики — содержание и мобилизация лояльных режиму молодежных организаций.
В конце сентября, с начала нападения Азербайджана, его государственная пропаганда резко набрала обороты. Австралийский центр исследования дезинформации International Cyber Policy Centre зафиксировал массовое создание новых профилей в Twitter именно дни начала военных действий. В свою очередь, в конце сентября, когда война была в разгаре, британская телерадиокомпания BBC сообщила о том, что соцсеть Facebook вынуждена провести акцию разового удаления сети азербайджанских ботов, под контролем которых находилось 589 профилей Facebook, 7906 страничек Facebook и 447 профилей Instagram.
Фото и видео с поля боя, субъективные интерпретации исторических событий и происходившего в те дни в Карабахе, а также поток перемешанных с подлинными фейковых новостей активно публиковались в Twitter и Facebook, успешно подавляя другие информационные потоки, относящиеся к данному конфликту. Впоследствии они же использовались в качестве первоисточников для других информационных каналов.
Например, азербайджанское масс-медиа Azer News стало автором ложной новости о том, что нападение Азербайджана на контролируемые тогда армянами территории было лишь удачной контратакой и ответом на якобы имевшее место масштабное наступление противника по всему фронту, а дальнейшая агрессия — реакция на ракетные нападения армян, совершенные против городов Азербайджана. Эта новость получила широкое распространение в соцсетях.
Одним из мощнейших информационных посылов, используемых в ходе «интернет-войны» стало безусловное превосходство боевых беспилотников Азербайджана над вооружением армян. Хотя по сути эта информация является правдивой, постоянное и повсеместное ее повторение, а также публикация соответствующих фото- и видеоматериалов помогли достигнуть эффекта на более высоком уровне. Такие сообщения поднимали самооценку азербайджанской стороны, а на армян действовали противоположным образом. Еще одна важная функция данных хвалебных отчетов — подавление неприятных для самого Азербайджана новостей. Например, о сотнях погибших уже в первые дни столкновений солдат нападающей стороны. Причем для усиления эффекта азербайджанцы выпускали не только подлинные видеоролики с поля боя, но и фейковые новости. В одной из таких новостей использовалось фото четырехлетней давности, на котором изображена сгоревшая во время несчастного случая российская ракетная система «С-300». Эту фотографию пытались выдать за снимок удачной атаки Азербайджана с применением израильского дрона Harop.
Азербайджан является страной, в которой независимость масс-медиа ограничена, поэтому властями использовалась возможность пускать на линию фронта лишь отдельных, доверенных журналистов, запрещая им публиковать какую-либо информацию о потерях в технике и числе погибших. Это дало правительству все возможности пропустить все новости с полей сражений через призму государственной пропаганды. Например, сообщалось о новых занятых армией территориях, которые на самом деле еще не были отвоеваны; отрицались факты использования кассетных бомб и белого фосфора, осквернения церквей, священных мест и кладбищ, убийств военнопленных (подлинность видео подтверждена здесь и здесь), а также присутствия сирийских наемников на фронте (отрицание и подтверждение).
Часть зафиксированных запрещенных действий разоблачили ведомства Армении, часть — независимые факт-чекеры, что в итоге вынудило высокопоставленных чиновников Азербайджана признать факт совершения военных преступлений. В данном сюжете убийство пленных комментирует один из советников президента Азербайджана Ильхама Алиева Хикмат Хаджиев — на восьмой минуте.
Азербайджанская сторона даже запустила профили в соцсетях, где имитировалась проверка фактов, и подлинные новости Армении признавали фейками выдавали за фейки, а также запускали ложные новости собственного изготовления.
Часть зафиксированных запрещенных действий разоблачили ведомства Армении, часть — независимые факт-чекеры, что в итоге вынудило высокопоставленных чиновников Азербайджана признать факт совершения военных преступлений. В данном сюжете убийство пленных комментирует один из советников президента Азербайджана Ильхама Алиева Хикмат Хаджиев — на восьмой минуте.
Азербайджанская сторона даже запустила профили в соцсетях, где имитировалась проверка фактов, и подлинные новости Армении признавали фейками выдавали за фейки, а также запускали ложные новости собственного изготовления.
Фейк-новости: Армения
Как и Азербайджан, Армения обвиняла противника в обстреле ее городов, но отрицала собственные атаки и скрывала истинные цифры потерь на фронте. "Будучи неспособными достигнуть какой-либо победы на поле боя, азербайджанцы, с одной стороны, говорят о выдуманных успехах, а со второй — распространяют ложные обвинения в обстрелах населенных пунктов Азербайджана со стороны Армении", — сообщало 5 октября Армянское радио.
По сравнению с летним конфликтом, осенью армяне уже были намного более активны в соцсетях. BBC отмечает, что армянская сторона вынесла урок июльской эскалации — в предшествовавшие войне месяцы и на публичных форумах, и в комментариях в соцсетях армянами активно обсуждалась необходимость в способности мобилизоваться и отстаивать свою точку зрения в онлайн-среде. Проармянские группы в Facebook на этот раз согласовывали между собой и сообщения, и использование хэштегов, чтобы добиться преобладания своего посыла. Например, одна из созданных для такой цели групп за несколько недель собрала 100 000 подписчиков, отмечает британская телерадиокомпания.
Учитывая наличие ярких и убедительных новостей от азербайджанцев, хвалившихся своими победами и превосходством вооружений, главными целями новостей армян было подчеркивание и собственных военных достижений, а также представление войны как религиозной — то в виде атаки мусульман на христиан или на древние земли армян. Следует отметить, что последнее утверждение является правдой лишь отчасти — в качестве одной первых целей азербайджанской армии было поставлено возвращение оккупированных Арменией в 90-х годах территорий Азербайджана. Издревле населенные армянами территории Нагорного Карабаха были захвачены уже позже.
Посыл о «войне вероисповеданий» подхватил ряд настроенных обычно против мусульман политических сил и персонажей. Среди них известный крайне правый нидерландский политик Герт Вилдерс, сообщает TRT World. При этом отмечалось, что критическое отношение к Турции использовалось и рядом греческих профилей в соцсетях — например, распространялись ложные новости о том, что Турция переправляла из Сирии в Азербайджан боевиков ИГИЛ.
По сравнению с летним конфликтом, осенью армяне уже были намного более активны в соцсетях. BBC отмечает, что армянская сторона вынесла урок июльской эскалации — в предшествовавшие войне месяцы и на публичных форумах, и в комментариях в соцсетях армянами активно обсуждалась необходимость в способности мобилизоваться и отстаивать свою точку зрения в онлайн-среде. Проармянские группы в Facebook на этот раз согласовывали между собой и сообщения, и использование хэштегов, чтобы добиться преобладания своего посыла. Например, одна из созданных для такой цели групп за несколько недель собрала 100 000 подписчиков, отмечает британская телерадиокомпания.
Учитывая наличие ярких и убедительных новостей от азербайджанцев, хвалившихся своими победами и превосходством вооружений, главными целями новостей армян было подчеркивание и собственных военных достижений, а также представление войны как религиозной — то в виде атаки мусульман на христиан или на древние земли армян. Следует отметить, что последнее утверждение является правдой лишь отчасти — в качестве одной первых целей азербайджанской армии было поставлено возвращение оккупированных Арменией в 90-х годах территорий Азербайджана. Издревле населенные армянами территории Нагорного Карабаха были захвачены уже позже.
Посыл о «войне вероисповеданий» подхватил ряд настроенных обычно против мусульман политических сил и персонажей. Среди них известный крайне правый нидерландский политик Герт Вилдерс, сообщает TRT World. При этом отмечалось, что критическое отношение к Турции использовалось и рядом греческих профилей в соцсетях — например, распространялись ложные новости о том, что Турция переправляла из Сирии в Азербайджан боевиков ИГИЛ.
???????? Azerbaijani helicopter pic.twitter.com/Kf2Rt36OYD— maytham (@maytham956) September 27, 2020
Уже в самом начале войны Министерство обороны Армении сообщило о как минимум четырех сбитых вертолетах противника. Вскоре после этого в соцсетях были опубликованы фотографии, подпись к которым утверждала, что на них изображено падение одного из вертолетов. Факт-чекеры Reuters выяснили, что на самом деле это кадры видеоролика, в котором запечатлен совсем другой инцидент, имевший место в Сирии в феврале этого года. Речь идет об этом видео .
Ежедневной рутиной на армянском телевидении стали сюжеты, прославляющие победы и удачные контратаки защищающейся стороны. Лишь изредка сообщалось, что в ходе развития военного конфликта армянской стороне приходится оставлять все больше и больше территорий. Например, 21 октября в сюжете Армянского телевидения, выложенном и в YouTube, утверждается, что армяне на 25-й день войны заставили силы противника отступить.
Ежедневной рутиной на армянском телевидении стали сюжеты, прославляющие победы и удачные контратаки защищающейся стороны. Лишь изредка сообщалось, что в ходе развития военного конфликта армянской стороне приходится оставлять все больше и больше территорий. Например, 21 октября в сюжете Армянского телевидения, выложенном и в YouTube, утверждается, что армяне на 25-й день войны заставили силы противника отступить.
Эта и другие схожие передачи создали у многих впечатление, что, несмотря на большое число погибших, армяне все же добились успехов на фронте. Контраст между информацией, которую преподносили официальные каналы, и итогами войны, стал причиной того, что после капитуляции Армении 9 ноября на улицы Еревана вышли толпы шокированных и недовольных людей. Протестующим даже удалось вломиться в здание парламента страны.
Чтобы добиться поддержки международного сообщества, армяне активно использовали давние доводы о том, что Нагорный Карабах является армянским, и что, соответственно, Азербайджан осуществляет нападение на земли армян. Значительная часть данных информационных сообщений является или полностью, или частично неверной. Хотя в последние десятилетия армяне проживали на территории, входившей в автономный округ Нагорный Карабах в границах Азербайджанской ССР, в 90-х годах они выгнали до 300 тысяч азербайджанцев как с этой территории, так и близлежащих земель, которые в основном были населены именно азербайджанцами. Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции (822; 853; 884), в которых высказывалось требование к Армении вывести свои вооруженные силы с территории Азербайджана. Хотя в начале войны Пашинян высказал предложение признать независимость Нагорного Карабаха, до сих пор ни одна страна мира, включая саму Армению и ее главного военного союзника Россию, так и не сделала этого.
Чтобы добиться поддержки международного сообщества, армяне активно использовали давние доводы о том, что Нагорный Карабах является армянским, и что, соответственно, Азербайджан осуществляет нападение на земли армян. Значительная часть данных информационных сообщений является или полностью, или частично неверной. Хотя в последние десятилетия армяне проживали на территории, входившей в автономный округ Нагорный Карабах в границах Азербайджанской ССР, в 90-х годах они выгнали до 300 тысяч азербайджанцев как с этой территории, так и близлежащих земель, которые в основном были населены именно азербайджанцами. Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции (822; 853; 884), в которых высказывалось требование к Армении вывести свои вооруженные силы с территории Азербайджана. Хотя в начале войны Пашинян высказал предложение признать независимость Нагорного Карабаха, до сих пор ни одна страна мира, включая саму Армению и ее главного военного союзника Россию, так и не сделала этого.
Дезинформация не может скрыть правду
Atis Klimovičs Foto: DELFI
"Я не посещаю форумы и не знаю, что о войне в Нагорном Карабахе известно среднему жителю Латвии, который потребляет доступную здесь информацию", – говорит журналист Атис Климовичс, который специализируется на работе в "горячих точках". Впрочем, собеседники, с которыми он говорил, были в курсе основных моментов конфликта.
"Я внимательно следил за очень разными источниками все 44 дня войны. Дезинформация не может повлиять на нас, профессионалов, потому что уже давно понятно, кто есть кто", – отмечает он. По его словам многие военные журналисты российских и украинских СМИ отражали ход событий профессионально и точно. "Каким бы ни было информационное пространство в России, есть профессиональная планка, ниже которой опускаться нельзя", – говорит он.
"Одна из бросившихся в глаза вещей: в 1990-х годах новостные агентства сообщали намного больше о том, если на каком-то районе фронта подбили танк. Сейчас информации стало меньше. С азербайджанцами понятно: они до конца войны не сообщали о потерях, потому что у них очень жесткая авторитарная власть. Там ничего такого и не могло появиться. Армяне не могли всех подсчитать, потому что отступали. И все же в 90-х пресса могла работать намного свободнее. Теперь армяне даже у дружественного журналиста, кажется, "Новой газеты", отняли аккредитацию. Потому что он описывал то, что видел сам, а это армянам было не по душе", – говорит Климовичс.
При этом, по словам журналиста, в целом картина была ясна. "Вскоре можно было понять, что у азербайджанцев дела идут лучше, и они продвигались вперед. И еще было ясно то, что потом превратится в поговорку "армия 21 века победила армию 20 века", – уверен Климовичс.
Внимательной наблюдатель уже вскоре после начала конфликта мог увидеть, что большую роль в конфликте играет Турция, которая выдавливает из региона Россию. Армения, в свою очередь, пыталась втянуть Россию в конфликт. "Как и все, что связано с Россией или бывшей территорией СССР, для Латвии это было важно. Мы могли наблюдать неспособность России вмешаться в ситуацию всерьез", – полагает журналист.
"Я внимательно следил за очень разными источниками все 44 дня войны. Дезинформация не может повлиять на нас, профессионалов, потому что уже давно понятно, кто есть кто", – отмечает он. По его словам многие военные журналисты российских и украинских СМИ отражали ход событий профессионально и точно. "Каким бы ни было информационное пространство в России, есть профессиональная планка, ниже которой опускаться нельзя", – говорит он.
"Одна из бросившихся в глаза вещей: в 1990-х годах новостные агентства сообщали намного больше о том, если на каком-то районе фронта подбили танк. Сейчас информации стало меньше. С азербайджанцами понятно: они до конца войны не сообщали о потерях, потому что у них очень жесткая авторитарная власть. Там ничего такого и не могло появиться. Армяне не могли всех подсчитать, потому что отступали. И все же в 90-х пресса могла работать намного свободнее. Теперь армяне даже у дружественного журналиста, кажется, "Новой газеты", отняли аккредитацию. Потому что он описывал то, что видел сам, а это армянам было не по душе", – говорит Климовичс.
При этом, по словам журналиста, в целом картина была ясна. "Вскоре можно было понять, что у азербайджанцев дела идут лучше, и они продвигались вперед. И еще было ясно то, что потом превратится в поговорку "армия 21 века победила армию 20 века", – уверен Климовичс.
Внимательной наблюдатель уже вскоре после начала конфликта мог увидеть, что большую роль в конфликте играет Турция, которая выдавливает из региона Россию. Армения, в свою очередь, пыталась втянуть Россию в конфликт. "Как и все, что связано с Россией или бывшей территорией СССР, для Латвии это было важно. Мы могли наблюдать неспособность России вмешаться в ситуацию всерьез", – полагает журналист.
Другие участники войны на цифровом фроне
Одним из самых резонансных фейковых новостей этой войны стало видео, в котором утверждается, что живущие в приграничье жители Ирана могут в буквальном смысле наблюдать со стороны, как сражаются между собой армянские и азербайджанские войска.
Этот ролик изначально был опубликован в соцсетях Китая, однако затем разошелся по всей Сети и сейчас встречается на самых различных интернет-платформах в переводе на множество языков, выяснили факт-чекеры агентства AFP. На некоторых профилях в Facebook, Twitter, YouTube и Weibo это видео просмотрели уже сотни тысяч раз. Однако на самом деле съемка показывает отнюдь не перестрелку в Нагорном Карабахе — видео было снято осенью 2019 года в России, во время показательной части военных учений. На спине одного из людей в данном видео даже можно рассмотреть надпись «Россия», а некоторые фразы произнесены на русском.
Несмотря на то, что российские СМИ подхватили часть фейковых новостей из Армении, в целом дезинформационная активность России при освещении данного конфликта оценивается как низкая. Впрочем, отдельные случаи достойны упоминания. Например, ситуация, когда ряд прокремлевских профилей в соцсетях, в том числе журналиста финансируемого властями холдинга RT, пытались вызвать у армян и правительства Армении недоверие к соседней Грузии, публикуя необоснованные обвинения в том, что именно через Грузию Турция вооружает Азербайджан и присылает отряды сирийских наемников. Утверждалось также, что власти Грузии блокируют грузы с помощью Армении, идущие через ее территорию, сообщает DFRLab.
Международный центр исследовательской журналистики Bellingcat выявил и разоблачил фейковые новости, в которых утверждалось, что наемники связанной с Россией ЧВК «Вагнера» прибыли в Нагорный Карабах. Так как ложное сообщение распространялось на узкопрофильных каналах, представители Bellingcat полагают, что это могло быть попыткой обмануть отслеживающих эти специфические темы аналитиков, заставить их распространить неверную информацию и таким образом в итоге дискредитировать.
Несмотря на то, что российские СМИ подхватили часть фейковых новостей из Армении, в целом дезинформационная активность России при освещении данного конфликта оценивается как низкая. Впрочем, отдельные случаи достойны упоминания. Например, ситуация, когда ряд прокремлевских профилей в соцсетях, в том числе журналиста финансируемого властями холдинга RT, пытались вызвать у армян и правительства Армении недоверие к соседней Грузии, публикуя необоснованные обвинения в том, что именно через Грузию Турция вооружает Азербайджан и присылает отряды сирийских наемников. Утверждалось также, что власти Грузии блокируют грузы с помощью Армении, идущие через ее территорию, сообщает DFRLab.
Международный центр исследовательской журналистики Bellingcat выявил и разоблачил фейковые новости, в которых утверждалось, что наемники связанной с Россией ЧВК «Вагнера» прибыли в Нагорный Карабах. Так как ложное сообщение распространялось на узкопрофильных каналах, представители Bellingcat полагают, что это могло быть попыткой обмануть отслеживающих эти специфические темы аналитиков, заставить их распространить неверную информацию и таким образом в итоге дискредитировать.