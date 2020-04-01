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Кристина Моисеева
КТО ВСЕ ЭТИ ЛЮДИ
Главные герои желтой прессы Латвии — светские львицы, ловеласы и телезвезды с хутора
Герои таблоидов — не только звезды кино или поп-музыки. Сейчас знаменитостей зачастую делают телевизионные реалити-шоу или Интернет. И для этого необязательно обладать каким-либо талантами, порой достаточно эпатажа. В нашей стране желтая пресса работает так же, но есть и свои особенности.
Смерть, секс и деньги — эти темы всегда вызывают самый большой отклик аудитории еще со времен зарождения так называемой желтой прессы. Принято считать, что первые бульварные издания появились в первой половине XIX века в США, когда индустриализация вызвала рост больших городов рядом с заводами и фабриками. Серьезные газеты с финансовыми и международными политическими новостями, написанные высокопарным слогом, были простым рабочим были труднодоступны для понимания. Занятым тяжелым физическим трудом людям были нужны эмоции развлечения и эту потребность издатели удовлетворили выпуском бульварных листков с кричащими заголовками, напечатанных на дешевой бумаге желтого цвета. Такова одна из версий происхождения желтой прессы.
По второй, своим названием таблоиды обязаны тяжбе конкурирующих издательств Йозефа Пулитцера и Уильяма Херста из-за невероятно популярного комикса о «желтом малыше» Элли — мальчике настолько бедном, что вместо одежды он носил мешок желтого цвета. Надо сказать, что в те времена газеты в цвете не печатались, и малыш Элли стал феноменом и первым ярким персонажем на страницах прессы, увеличив тиражи. Херст переманил у Пулитцера автора графических историй — художника Ричарда Аутколта, они долго конфликтовали из-за авторских прав на комикс и конкурирующие газеты в итоге стали называться желтой прессой.

Издание дешевых газет совпало с ростом популярности бульварного чтива — любовных романов и детективов. В целом можно считать, что именно тогда начала зарождаться массовая культура.

В Латвии времен Первой республики желтая пресса также пользовалась большим успехом. Правда, часто грешила публикацией непроверенных слухов, за что подвергалась судебному преследованию. Например, журналы Aizkulises и Intīmā Rīga были закрыты указом министра внутренних дел, а в Литве из соображений нравственности полиция конфисковала эротическое иллюстрированное издание Eross с рисунками известного латышского художника Сигисмунда Видбергса, выходившее с мая по декабрь 1925 года.

С падением железного занавеса и обретением независимости в Латвии стали возрождаться бульварные издания — от эротических и мистических до таблоидов, рассказывающих о тайнах жизни новоиспеченной финансовой и политической элиты и богемы.

The Yellow Kid.
Фото: Public Domain
Юрис Миллерс. Фото: LETA
Рождение первых постсоветских таблоидов не было простым, вспоминает один из известнейших латвийских журналистов Юрис Миллерс, описавший свой опыт в книге «Дневник папарацци» (Paparaci dienasgrāmata, 2007). По большей части их содержание составляли «байки» об инопланетянах, хаотичные истории из жизни зарубежных звезд и местные интервью. Первой ласточкой в 1991-92 годах стало издание Bulvāris — приложение к газете Rīgas Balss, выходившее раз в две недели. Попытка оказалась неуспешной. Бывший редактор Rīgas Balss Илма Ругая объясняет это тем, что создатели руководствовались интуицией и собственными представлениями, не используя зарубежного опыта и расследований. В их распоряжении не было качественных примеров.

Неудачной стала и попытка оживить популярный в начале XX века развлекательный еженедельник Atpūta, который через четыре года был закрыт, рассказывает Миллерс. Фиаско ожидало и газету Atmoda Atpūtai под руководством Элиты Вейдемане. «Пытаясь привлечь внимание читателя, но не сумев его удержать, Вейдемане начала публиковать серию рассказов «Мужчины в моей жизни», что для 90-х было шокирующим открытием, - вспоминает Юрис. - Сейчас же они воспринимаются, как нечто банальное и примитивное».

Журнал Atpūta (1934)
ФОТО: Public Domain
Часть журналистов после закрытия газеты в 1993 году ушли в новое издание Vakara Ziņas, ставшее невероятно популярным. «Причины этого успеха, - говорит Миллерс, - в свое время в статье «Latvijas mediji: izaicinājumi, ieguvumi un draudi (1987.-2002.)» описала профессор Латвийского университета, медиаэксперт Инта Брикше — лаконичный стиль, простой язык и дружественный диалог с читателем, а также критическое отношение к власти». По оценке Брикше, появление Vakara Ziņas сильно изменило как систему прессы в целом, так и ее контент. Однако в конце 90-х газета сдала позиции — сменились ее владельцы, которые видели в ней не требующий инвестиций бизнес-проект, а инструмент политического влияния, и на рынке появилось конкурирующее издание Privātā Dzīve.

Были и другие издания, которые, впрочем, оказались нежизнеспособными. Среди них - газета Spogulis (попытка клонировать британскую Mirror), журналы Mēs и Septiņi.
В 2005 году Vakara Ziņas обрела второе дыхание — к газете добавился одноименный еженедельный журнал, ставший конкурентом Privātā Dzīve, а в январе 2006 года появился и третий участник рынка еженедельных таблоидов — журнал Kas Jauns. Все три выходят до сих пор. Зачастую темы и освещаемые события в них совпадают — это особенность СМИ в условиях маленького рынка. С каждым годом выживать им, как и печатной прессе в целом, становится все сложнее, так как появилось множество развлекательных порталов "желтой" направленности, где новости публикуются оперативнее, а технические требования к визуальным материалам ниже. Читателям доступны многочисленные Интернет-таблоиды и на других языках, поэтому ставку надо делать на местные сенсации и скандалы и местных героев. И они есть. Основные поставщики - разнообразные реалити-шоу, которые лепят знаменитостей буквально как на конвейере, правда, остаться на слуху удается далеко не всем.
Андрис Кивичс и Лиене Скулме. Пресс-фото
В прошлом году самой обсуждаемой темой в развлекательной прессе Латвии и соцсетях стал роман музыканта Андриса Кивичса и бывшей участницы конкурсов красоты, телеведущей и светской львицы Лиене Скулме. По данным Google, Кивичс занял второе место по количеству поисковых запросов в Латвии за 2019 год.

И музыкант, и его теперь уже жена и ранее попадали в громкие истории. Например, Андрис был известен не только как поп-исполнитель и телеведущий, но как любитель поскандалить и даже подраться, а еще - своими любовными похождениями. До свадьбы с Лиене он уже трижды был женат, при этом во время первого брака с баскетболисткой Илзе Иевиней у него была связь со стилистом Даной Домбровской, которая родила от Кивичса сына. Еще двое детей родились в третьем браке - с предпринимательницей Мадарой Нипере. И, несмотря на уже существующую репутацию ловеласа, его роман с Лиене Скулме буквально взорвал социальные сети в конце 2018 года, когда Кивичс сообщил, что уже не живет вместе с супругой Мадарой и начал новые отношения.

Пикантности ситуации придавал и скандальный роман Скулме с женатым актером Андрисом Булисом, который активно обсуждался в СМИ в 2016 году. Как утверждала Лиене, их отношения длились три года, и начались, когда Андрис не жил вместе с женой Илзе. Сам он позднее вернулся к супруге, которая в январе 2017 года родила их второго сына, и публично раскаялся, опубликовав в журнале Ieva "исповедь".

Возможно, обсуждение нового романа Скулме и Кивичса через пару недель или месяцев и утихло бы, если бы пара влюбленных сама не привлекала к себе внимание. Например, прямым эфиром в Facebook, когда они в течение пары часов транслировали, как принимают ванну вдвоем.
Видео вызвало не только массовое осуждение влюбленных в социальных сетях, но и привлекло внимание Госинспекции по правам детей. По мнению чиновников, показ подобных видео в публичном доступе можно считать эмоциональным насилием над детьми, что может привести и к лишению родительских прав. После этого три дочери Лиене Скулме от расторгнутого в 2013 году брака стали жить со своим отцом. В конце прошлого года на аукцион была выставлена квартира женщины - предположительно, из-за неуплаты алиментов, но недавно торги отменили.

Андрис Кивичс периодически обещает надавать тумаков недоброжелателям и посвящает песни своей Лиене. В начале этого года они поженились, успев стать героями реалити-шоу о своих отношениях. В январе Андрис, которого еще полгода назад подозревали в рукоприкладстве по отношению к возлюбленной, сообщил, что его четвертая жена ждет ребенка. Судя по всему, эта пара еще долго будет радовать публику эпатажными поступками и личной жизнью напоказ. И, как заявил ставший нумерологом экс-баскетболист Кристап Валтерс, "серебряную свадьбу они вряд ли отпразднуют, но скучно не будет".
Магоне Шутовиене (Бурка). Фото: DELFI
Магоне Бурка (теперь - Шутовиене) стала известной после участия в латвийской версии телешоу "Давай поженимся!" и первом сезоне "Хозяин ищет жену" (Saimnieks meklē sievu). Но настоящей звездой ее сделал второй сезон шоу про поиски любви на хуторе , где она стала "хозяйкой", выбиравшей потенциального мужа. Правда, выбор оказался не самым удачным. После совместного круиза с избранником Вентисом Витолсом Магоне сообщила, что ждет ребенка (при этом у нее уже был 3-летний сын Роберт), а в финале шоу удивила всех заявлением, что уезжает в Лондон. Три недели жизни с женихом, сделавшим ей предложение перед камерами, убедили женщину, что будущего у них нет. Для зрителей шоу такой сюжетный поворот стал огромным сюрпризом. Впрочем, как и многие поступки Магоне - именно это и привлекало к экранам огромную аудиторию и обеспечило непредсказуемой героине место на страницах таблоидов на долгие годы.

За прошедшие шесть лет Магоне не исчезала со страниц желтой прессы и порталов, регулярно радуя читателей подробностями личной жизни. Публичное выяснение отношений с отцом ее второго ребенка и взаимные обвинения продолжаются по сей день. Осенью 2017 года в Лондоне Магоне вышла замуж за литовца Жана Шутоваса, взяв фамилию Шутовиене, и уже родила ему сына и дочь. Девочка появилась на свет в конце февраля, при этом роды прошли перед камерами - с осени прошлого года Магоне, которая вернулась с мужем и детьми жить в Латвию, снова блистает на экранах в телешоу «Знаменитости. Без фильтра» (Slavenības. Bez filtra) на телеканале STV Pirmā. И, похоже, что мыльная опера с участием девушки с хутора будет продолжаться вечно - недавно Магоне потрясла зрителей признанием, что у них с Жаном кризис и она даже задумывалась о расставании с мужем.
Огромная популярность Магоне имеет несколько причин, считает психотерапевт и нарколог Инара Варпа. «Просмотр подобных шоу, - поясняла эксперт в беседе с DELFI Izklaide, - очень удобный способ не решать собственные проблемы. Обсуждение чужой жизни отодвигает свою собственную на второй план. Большинство людей не способны разглядеть свои проблемы и решать их». А глядя на сложности в чужих отношениях, свои уже не кажутся такими серьезными. «Думаю, люди, которые участвуют в таких шоу, берут на себя ответственность и осознают, что им могут причинить боль и даже публично унизить. Но у всех есть выбор», - считает психотерапевт. И добавляет, что, возможно, мотивирующим фактором может быть низкая самооценка, а участие в таких шоу дает человеку надежду стать более ценным и важным в глазах окружающих.
Инесе Саулите. Фото: DELFI
Следующая участница нашего обзора - Инесе Саулите, известная как Комбулю Инесе (Kombuļu Inese), стала известной в 2008 году, благодаря участию в шоу Latvijas zelta talanti телеканала LNT, где выступила с группой Kombuļi (по названию волости, откуда приехали участники). Нелепый стиль и исполнение на уровне домашней самодеятельности тут же сделали их узнаваемыми.
Как и Магоне Бурка, Инесе сразила зрителей своей провинциальной непосредственностью и где-то даже бесстыдной демонстрацией личной жизни. Тем не менее, в СМИ ее называли певицей и артисткой.

Как писала 10 лет назад пресса, брак Инесе не выдержал испытания славой - она рассталась с мужем (и коллегой по музыкальному коллективу) Эриком Цибульскисом (к тому моменту у супругов уже было четверо общих детей). В интервью она без стеснения рассказывала, что интимные отношения в семье закончились три года назад из-за грубого отношения Эрика, а в ожидании развода она уже познакомилась с мужчиной из Египта и ждет его в гости, предвкушая горячие страстные ночи. Правда, позднее выяснилось, что несостоявшийся любовник - аферист, ищущий отнюдь не любовь, а возможность перебраться в Европу, и в Латвию ему въезжать запретили.

Впрочем, новоиспеченная звезда эстрады долго не горевала и уже через месяц рассказывала про невероятную любовь с живущим в Латвии датским пенсионером, открывая самые интимные подробности их связи. Затем в ее жизни появился итальянский пенсионер Серджио, за ним - известный своими скандальными похождениями латвийский певец Сандис Киопс. Неизвестно, связывало ли их что-то большее, нежели дружба и творческое сотрудничество, но вместе эта пара достигла невероятной славы, пусть и дурной. Особенно ярким эпизодом стали съемки клипа на песню Киопса Dziļāk vēl, когда среди белого дня в центре Риги Инесе позировала на камеру обнаженной в разных позах. Полиция смелость Саулите не оценила и оштрафовала ее на 60 латов. На фоне этого инцидента спонтанный стриптиз в баре или пьяные скандалы выглядели детскими шалостями.
Любовные похождения Инесе продолжились романом, а затем и свадьбой с садовником из Италии Паскуале Аддарио, который переехал жить в Латвию. Вместе они образовали музыкальный дуэт, однако дохода он не приносил и Паскуале пришлось уехать на заработки на родину. И тогда стали известны подробности - по словам Инесе, супруг оказался ленивым и хотел жить за ее счет, поэтому скоро она развелась, а спустя недолгий период представила публике нового воздыхатели - итальянского электрика Клаудио. Для очного знакомства с потенциальной невестой он приехал в Латвию с подарками. «Привез макароны, вяленое мясо, вино и другие угощения, - хвасталась Саулите. - Подарил мне новый телефон и сумочку Louis Vuitton». Дальше макарон, правда, дело не пошло, и вскоре Инесе представила еще одного возможного жениха - Джордана, который также жил в Италии. С ним, как рассказывала женщина, все было иначе - он стал ее духовным учителем. "Не хочу больше быть Комбулю Инесе, - заявила женщина. - Начну жить с чистого листа".

В прошлом году Саулите отметила 40-летие. В интервью журналу Kas Jauns она с уверенностью заявила, что именно сейчас начинаются лучшие годы, а сама она стала "лакомым кусочком" и обязательно встретит того самого и единственного.
То, что героями желтой прессы часто становятся люди без особых талантов, но одаренные умением попадать в скандалы или самим создавать их, объясняется эволюционными факторами, поясняет медиа-эксперт Ольга Казака. «То, что нестандартно, необычно и ново, потенциально может нести опасность. Поэтому мы приучены обращать на это внимание, - говорит она. - Плюс, в таких историях появляется и когнитивный диссонанс. Мы понимаем, что эта информация недостойна внимания, а тем более освещения в прессе, но она там есть. Этот контраст привлекает внимание и заставляет обсуждать.

Отличительная черта желтой прессы - табуированная тематика: интимные отношения, семейные скандалы, личные трагедии и т.п. Людям нравится наблюдать «в замочную скважину» через эти издания. Не исключено, что поэтому в «желтой» прессе доминирует визуальная составляющая – большое количество фотографий, не обязательно качественных».

Ольга Казака, партнер коммуникационного агентства A.W.Olsen & Partners, доцент Латвийского Университета, автор "Первой книги о PR". Фото: из личного архива
Интересно, что местные таблоиды много пишут не только и не столько о жизни звезд. Объектами интереса папарацци часто становятся известные бизнесмены и политики. «Традиционно латышская пресса больше ориентирована на освещение политических процессов, - говорит Казака. - Мы видим, что в случае желтой прессы, содержание строится вокруг разных героев, что показывает, насколько в разных развлекательных информационных пространствах живут русская и латышская аудитории. Это во многом связано с доступностью информации и привычками ее потребления. И чем старше аудитория, тем ярче выражена эта тенденция».
Впрочем, читателя латышских таблоидов интересуют не только процессы, но и личная жизнь политиков и известных бизнесменов. Не надо напоминать, как вся страна следила за громким разводом главы ABLV Banka Олега Филя и светской львицы Санты Замуэле и разделом имущества, оставленного в наследство предпринимателем Валерием Малыгиным, между его вдовой и тремя дочерьми. Не менее упоенно обсуждаются в обществе и слухи о романах министров. Например, уже пару лет отношения с коллегой приписывают женатому главе Министерства обороны Артису Пабриксу, хотя публично никаких поводов для подобных домыслов он не давал. Поводом для публикаций стали рассказы неких анонимных источников из министерства, якобы обеспокоенных увлечением политика, который отвлекается от работы.

Читатели же часто уверены, что дыма без огня не бывает. В свою очередь политолог Ивета Кажока, комментируя появление подобных слухов в СМИ, выразила уверенность, что чаще всего они генерируются индустрией так называемого «черного пиара». Но даже если слухи и подтверждаются, наш народ почему-то склонен прощать слабости неверных госмужей. По словам бывшего генконсула Латвии в Санкт-Петербурге Айи Страутмане, латвийские избиратели про это поговорят, посмеются, поругают — да и забудут.
Роберт Путнис. Фото: DELFI
Совсем другое дело, если политик — открытый гей. Как, например, бывший генсек партии «Прогрессивные» Роберт Путнис. О его нетрадиционной ориентации общество узнало в 2015 году после публикации налоговой декларации. Путнис на тот момент возглавлял отдел медиаполитики в министерстве культуры и, как любое должностное лицо, был обязан отчитываться о своих доходах и расходах. В декларации он указал, что состоит в официальном гражданском партнерстве с мужчиной — Дмитрием Марковым. С тех пор жизнь Путниса под постоянным наблюдением таблоидов, которые рассказывают про все подробности жизни политика — от романтических праздников и тренировок до бракосочетания (недавно Путнис и Марков официально оформили брак в Германии, став первой женатой однополой парой Латвии). Ничего скандального, но в нашей стране тема подобных отношений все еще вызывает жаркие споры и повышенный интерес к представителям секс-меньшинств и их личной жизни.
Фото: instagram.com/robertsputnis
Еще один известный гей Латвии - Кашерс (Каспар Блумс-Блуманис), за жизнью которого внимательно следят таблоиды, прославился за несколько лет до своего каминг-аута, став одним из наиболее ярких, обаятельных и стильных участников телешоу O!kartes skatuve (аналог «Фабрики талантов»). По рассказам Каспара, популярность была такой большой, что в социальной сети draugiem.lv у него накопились десятки тысяч запросов о дружбе, так как сеть позволяла подтверждать ежедневно не больше 30.
Каспар Блумс-Блуманис. Фото: F64
В прессе его называют мультиартистом - Каспар поет, профессионально занимается дизайном и организацией мероприятий, ведет телепрограммы. Очень общителен, хорошо ладит с людьми и часто посещает самые модные городские тусовки. Веселый нрав, открытость и доброжелательность сделали его желанным гостем на многих мероприятий и любимцем как публики, так и СМИ. Пока он не «вышел из шкафа».
О том, что он гей, Каспар сообщил летом 2018 года в соцсетях, опубликовав снимок с любимым мужчиной. Позднее он рассказывал, что сделал это, чтобы быть собой. Он признает, что поначалу были сложности. Так как его компания занималась в том числе организацией детских праздников, пришлось отменять уже запланированные мероприятия — многие заказчики звонили и под разными предлогами в срочном порядке отказывались от услуг шоумена. Постепенно шумиха улеглась, а любимые бабушки Каспара не сразу, но сумели принять внука таким, какой он есть, а заодно перестали постоянно изводить его вопросами о том, когда же он женится и обзаведется детишками. Зато таблоиды теперь еще пристальнее следят за жизнью Каспара. Например, в ноябре прошлого года стало известно, что он расстался с молодым человеком по имени Артур и начал отношения с фитнес-тренером Янисом. Подробностей личной жизни, впрочем, артист не афиширует, ограничиваясь редкими совместными селфи и эмоджи в виде сердечек в адрес своего партнера.
Это завершающая статья проекта KOД.LV, которым портал DELFI знакомит русскоязычную аудиторию с самыми любопытными и массовыми увлечениями, традициями и тенденциями латышского мира. Теми, что составляют современный код нации. Как понять, почему накануне Лиго латыши ходят на спектакль "Дни портных в Силмачах"? Чем затягивают в тёмные залы латвийские картины "Свингеры" и "Души в снежном вихре"? Над какими своими качествами смеются типичные латыши? Почему они так неравнодушны к шлягерам и интеллектуальным играм? И, наконец — помните, для чего последней женой надо обязательно взять латышку?
Над проектом работали: Кристина Худенко, Кристина Моисеева (текст), Марис Морканс (фото, видео), Наталия Шиндикова (дизайн), Карина Ляшук (IT), Анатолий Голубов.

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