Магоне Бурка (теперь - Шутовиене) стала известной после участия в латвийской версии телешоу "Давай поженимся!" и первом сезоне "Хозяин ищет жену" (Saimnieks meklē sievu). Но настоящей звездой ее сделал второй сезон шоу про поиски любви на хуторе , где она стала "хозяйкой", выбиравшей потенциального мужа. Правда, выбор оказался не самым удачным. После совместного круиза с избранником Вентисом Витолсом Магоне сообщила, что ждет ребенка (при этом у нее уже был 3-летний сын Роберт), а в финале шоу удивила всех заявлением, что уезжает в Лондон. Три недели жизни с женихом, сделавшим ей предложение перед камерами, убедили женщину, что будущего у них нет. Для зрителей шоу такой сюжетный поворот стал огромным сюрпризом. Впрочем, как и многие поступки Магоне - именно это и привлекало к экранам огромную аудиторию и обеспечило непредсказуемой героине место на страницах таблоидов на долгие годы.



За прошедшие шесть лет Магоне не исчезала со страниц желтой прессы и порталов, регулярно радуя читателей подробностями личной жизни. Публичное выяснение отношений с отцом ее второго ребенка и взаимные обвинения продолжаются по сей день. Осенью 2017 года в Лондоне Магоне вышла замуж за литовца Жана Шутоваса, взяв фамилию Шутовиене, и уже родила ему сына и дочь. Девочка появилась на свет в конце февраля, при этом роды прошли перед камерами - с осени прошлого года Магоне, которая вернулась с мужем и детьми жить в Латвию, снова блистает на экранах в телешоу «Знаменитости. Без фильтра» (Slavenības. Bez filtra ) на телеканале STV Pirmā . И, похоже, что мыльная опера с участием девушки с хутора будет продолжаться вечно - недавно Магоне потрясла зрителей признанием, что у них с Жаном кризис и она даже задумывалась о расставании с мужем.