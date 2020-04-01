Издание дешевых газет совпало с ростом популярности бульварного чтива — любовных романов и детективов. В целом можно считать, что именно тогда начала зарождаться массовая культура.
В Латвии времен Первой республики желтая пресса также пользовалась большим успехом. Правда, часто грешила публикацией непроверенных слухов, за что подвергалась судебному преследованию. Например, журналы Aizkulises и Intīmā Rīga были закрыты указом министра внутренних дел, а в Литве из соображений нравственности полиция конфисковала эротическое иллюстрированное издание Eross с рисунками известного латышского художника Сигисмунда Видбергса, выходившее с мая по декабрь 1925 года.
С падением железного занавеса и обретением независимости в Латвии стали возрождаться бульварные издания — от эротических и мистических до таблоидов, рассказывающих о тайнах жизни новоиспеченной финансовой и политической элиты и богемы.
Фото: Public Domain
Были и другие издания, которые, впрочем, оказались нежизнеспособными. Среди них - газета Spogulis (попытка клонировать британскую Mirror), журналы Mēs и Septiņi.
И музыкант, и его теперь уже жена и ранее попадали в громкие истории. Например, Андрис был известен не только как поп-исполнитель и телеведущий, но как любитель поскандалить и даже подраться, а еще - своими любовными похождениями. До свадьбы с Лиене он уже трижды был женат, при этом во время первого брака с баскетболисткой Илзе Иевиней у него была связь со стилистом Даной Домбровской, которая родила от Кивичса сына. Еще двое детей родились в третьем браке - с предпринимательницей Мадарой Нипере. И, несмотря на уже существующую репутацию ловеласа, его роман с Лиене Скулме буквально взорвал социальные сети в конце 2018 года, когда Кивичс сообщил, что уже не живет вместе с супругой Мадарой и начал новые отношения.
Пикантности ситуации придавал и скандальный роман Скулме с женатым актером Андрисом Булисом, который активно обсуждался в СМИ в 2016 году. Как утверждала Лиене, их отношения длились три года, и начались, когда Андрис не жил вместе с женой Илзе. Сам он позднее вернулся к супруге, которая в январе 2017 года родила их второго сына, и публично раскаялся, опубликовав в журнале Ieva "исповедь".
Возможно, обсуждение нового романа Скулме и Кивичса через пару недель или месяцев и утихло бы, если бы пара влюбленных сама не привлекала к себе внимание. Например, прямым эфиром в Facebook, когда они в течение пары часов транслировали, как принимают ванну вдвоем.
Андрис Кивичс периодически обещает надавать тумаков недоброжелателям и посвящает песни своей Лиене. В начале этого года они поженились, успев стать героями реалити-шоу о своих отношениях. В январе Андрис, которого еще полгода назад подозревали в рукоприкладстве по отношению к возлюбленной, сообщил, что его четвертая жена ждет ребенка. Судя по всему, эта пара еще долго будет радовать публику эпатажными поступками и личной жизнью напоказ. И, как заявил ставший нумерологом экс-баскетболист Кристап Валтерс, "серебряную свадьбу они вряд ли отпразднуют, но скучно не будет".
За прошедшие шесть лет Магоне не исчезала со страниц желтой прессы и порталов, регулярно радуя читателей подробностями личной жизни. Публичное выяснение отношений с отцом ее второго ребенка и взаимные обвинения продолжаются по сей день. Осенью 2017 года в Лондоне Магоне вышла замуж за литовца Жана Шутоваса, взяв фамилию Шутовиене, и уже родила ему сына и дочь. Девочка появилась на свет в конце февраля, при этом роды прошли перед камерами - с осени прошлого года Магоне, которая вернулась с мужем и детьми жить в Латвию, снова блистает на экранах в телешоу «Знаменитости. Без фильтра» (Slavenības. Bez filtra) на телеканале STV Pirmā. И, похоже, что мыльная опера с участием девушки с хутора будет продолжаться вечно - недавно Магоне потрясла зрителей признанием, что у них с Жаном кризис и она даже задумывалась о расставании с мужем.
Как писала 10 лет назад пресса, брак Инесе не выдержал испытания славой - она рассталась с мужем (и коллегой по музыкальному коллективу) Эриком Цибульскисом (к тому моменту у супругов уже было четверо общих детей). В интервью она без стеснения рассказывала, что интимные отношения в семье закончились три года назад из-за грубого отношения Эрика, а в ожидании развода она уже познакомилась с мужчиной из Египта и ждет его в гости, предвкушая горячие страстные ночи. Правда, позднее выяснилось, что несостоявшийся любовник - аферист, ищущий отнюдь не любовь, а возможность перебраться в Европу, и в Латвию ему въезжать запретили.
Впрочем, новоиспеченная звезда эстрады долго не горевала и уже через месяц рассказывала про невероятную любовь с живущим в Латвии датским пенсионером, открывая самые интимные подробности их связи. Затем в ее жизни появился итальянский пенсионер Серджио, за ним - известный своими скандальными похождениями латвийский певец Сандис Киопс. Неизвестно, связывало ли их что-то большее, нежели дружба и творческое сотрудничество, но вместе эта пара достигла невероятной славы, пусть и дурной. Особенно ярким эпизодом стали съемки клипа на песню Киопса Dziļāk vēl, когда среди белого дня в центре Риги Инесе позировала на камеру обнаженной в разных позах. Полиция смелость Саулите не оценила и оштрафовала ее на 60 латов. На фоне этого инцидента спонтанный стриптиз в баре или пьяные скандалы выглядели детскими шалостями.
В прошлом году Саулите отметила 40-летие. В интервью журналу Kas Jauns она с уверенностью заявила, что именно сейчас начинаются лучшие годы, а сама она стала "лакомым кусочком" и обязательно встретит того самого и единственного.
Отличительная черта желтой прессы - табуированная тематика: интимные отношения, семейные скандалы, личные трагедии и т.п. Людям нравится наблюдать «в замочную скважину» через эти издания. Не исключено, что поэтому в «желтой» прессе доминирует визуальная составляющая – большое количество фотографий, не обязательно качественных».
Читатели же часто уверены, что дыма без огня не бывает. В свою очередь политолог Ивета Кажока, комментируя появление подобных слухов в СМИ, выразила уверенность, что чаще всего они генерируются индустрией так называемого «черного пиара». Но даже если слухи и подтверждаются, наш народ почему-то склонен прощать слабости неверных госмужей. По словам бывшего генконсула Латвии в Санкт-Петербурге Айи Страутмане, латвийские избиратели про это поговорят, посмеются, поругают — да и забудут.