Процесс закупок не идеален. Ошибки могут быть сделаны как при составлении описания закупки, так и при оценке результатов. Это не всегда совершается злонамеренно, чаще — результат небрежности или недостаточных знаний отрасли, в которой проводится тендер. Поэтому в законе оговорены права коммерсантов, участвующих в тендере, оспаривать как саму процедуру, так и объявленные результаты. Бизнесмены и юристы рассказали Delfi Plus о нюансах, которые должен учитывать потенциальный участник конкурса.

Эта статья — часть проекта "Конкурсы и закупки: выиграть нельзя проиграть", в котором мы рассказываем, как устроен процесс закупок в Латвии. Можно ли выиграть тендер? Как подать заявку? Как оспорить решение, которое кажется неправильным? Об этом и многом другом рассказывают латвийские предприниматели и эксперты.

Крупные компании, часто участвующие в тендерах, скорее всего хорошо знакомы с процедурами закупок и оспариванием. Но по мнению экспертов, этот опыт стоит изучить и более мелким компаниям, поскольку иногда подготовка качественных документов для подачи в Бюро по надзору за закупками (IUB) может потребовать все отведенное законом время и откладывать подачу жалобы не рекомендуется.

Право жаловаться есть у всех

Закон предусматривает, что у коммерсанта есть право оспорить требования процедуры закупки еще до конкурса.