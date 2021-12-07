Чиновники политику не формируют: принятие решений в руках политиков. Так директор Бюро по надзору за закупами Артис Лапиньш оценивает дискуссии вокруг поправок к Закону о публичных закупках. В течение года через бюро проходят договора на общую сумму 3,3 млрд евро: это почти треть от годового бюджета Латвии в 2021 году. Что происходит в сфере государственных и муниципальных закупок? Чего ждать в будущем?

Эта статья — часть проекта "Конкурсы и закупки: выиграть нельзя проиграть", в котором мы рассказываем, как устроен процесс закупок в Латвии. Можно ли выиграть тендер? Как подать заявку? Как оспорить решение, которое кажется неправильным? Об этом и многом другом рассказывают латвийские предприниматели и эксперты.

Артис Лапиньш, в прошлом — директор юридического департамента Министерства финансов — возглавил Бюро по надзору за закупками (IUB) в ноябре прошлого года. Он планировал усилить потенциал учреждения и способствовать централизации закупок. В интервью порталу Delfi Plus глава IUB оценивает текущую ситуацию в сфере госзакупок, компетентность латвийских заказчиков и "грехи" участников рынка, а также равные возможности конкуренции.

В 2020 году существенно выросло количества жалоб. К рассмотрению принято 510 заявок (для сравнения: в 2019 году — 360 заявок). По мере ухудшения экономической ситуации количество жалоб, подаваемых в Бюро по контролю за закупками, увеличивается. Сколько жалоб подано в этом году?

Корреляция действительно существует.

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