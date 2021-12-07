Предприниматели, которые еще не участвовали в государственных тендерах, считают этот процесс чрезвычайно сложным, и часто отказываются от этой затеи. Отраслевые эксперты и бывалые участники конкурсов на закупку согласны: процесс непростой, к тому же нужно следить за постоянно меняющимся законодательством. Но, выполнив все "домашние задания", в конце концов можно неплохо преуспеть.

Эта статья — часть проекта "Конкурсы и закупки: выиграть нельзя проиграть", в котором мы рассказываем, как устроен процесс закупок в Латвии. Можно ли выиграть тендер? Как подать заявку? Как оспорить решение, которое кажется неправильным? Об этом и многом другом рассказывают латвийские предприниматели и эксперты.

"В тендере может участвовать любой желающий, если он соответствует всем квалификационным требованиям", — поясняет специалист по связям с общественностью Бюро по надзору за закупками (IUB) Эдуард Бекерис. Бывают исключительные случаи, когда участвовать могут только определенные компании (авторское право, технические причины, указанные в законе исключения), но в открытых конкурсах на закупку может участвовать любой, кто соответствует выдвинутым требованиям и гарантирует выполнение контракта.

Правда, участие в публичных конкурсах на закупку для компаний, которые ранее этим не занимались или участвовали редко, может стать вызовом, поскольку нужно соблюдать многие требования, объясняет присяжный адвокат ZAB Sorainen Райво Раудзепс. Во-первых, требования различаются в зависимости от применяемой процедуры закупки. Поэтому коммерсантам нужно сначала ознакомиться с процедурой закупки. Во-вторых, при государственных закупках многие требования устанавливаются заказчиком. По этой причине в разных закупках требования отличаются. Раудзепс рекомендует предпринимателям воспринимать каждую закупку как отдельный проект с индивидуальными правилами, а не бездумно полагаться на то, что все закупки унифицированы. Иначе участие успехом не увенчается.