Большинство копателей утверждают, что гуляют с металлоискателем ради развлечения. Однако это не всегда так: в Латвии существует черный рынок артефактов, обнаруженных в земле. Кто-то ищет старинные предметы целенаправленно и продает их через интернет или на ярмарках, кто-то просто избавляется от ненужных вещей, чтобы освободить место под новые находки. По наблюдениям Delfi, в продаже можно найти почти все что угодно — начиная со ржавых предметов неизвестного предназначения, которые пользователи форума Antik-war называют "копаниной", и заканчивая оружием времен Первой или Второй мировой войны и археологическими древностями, охраняемыми законом.

По закону, в Латвии запрещено хранить и продавать предметы, которые датируются XVII веком и старше. Примеры таких артефактов собраны в "Каталоге подверженных риску латвийских археологических древностей". Остальные предметы можно и хранить, и продавать. Однако для вывоза за границу предметов старше 100 лет, а также связанных с историей культуры Латвии предметов старше 50 лет потребуется специальное разрешение. Кроме того, в Латвии запрещена свободная торговля оружием или его деталями — чтобы никто не мог собрать оружие по частям.

"Брошь викинга" за 200 евро

За оборотом древних и антикварных предметов следит отдел Управления национальным культурным наследием (NKMP). Там под руководством Яниса Асариса работает команда экспертов, в том числе археолог Марцис Калниньш и эксперт Агнесе Черная. Отдел оборота предметов культуры был создан совсем недавно, в начале 2020 года. Он занимает один из кабинетов в здании сразу за средневековым архитектурным комплексом "Три брата" в Старой Риге.

NKMP выдает разрешения на вывоз из страны любых предметов старше 100 лет, в том числе археологических древностей. Но, по словам Калниньша, "копатели" чаще всего попадают в поле зрения управления не из-за вывоза своих находок из страны. Речь идет о хранении и продаже древностей на территории Латвии.

Во время интервью Асарис показывает толстую папку с документами закрытого уголовного дела, в рамках которого полиция проводила обыск у одного из "копателей". У него была изъята целая коллекция древних артефактов: монеты и драгоценности на сумму более двух тысяч евро. Среди находок — бронзовая сакта XVII века (стоимость, по оценке Национального исторического музея, около 100 евро; фрагмент такой сакты оценивается в 35 евро).