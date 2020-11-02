Ксения Колесникова, Алина Семенихина
Копать или не копать?
Любительская археология в вопросах и ответах
Что делать, если вы нашли на своей или чужой земле древний или взрывоопасный предмет? Что можно оставить себе, а чем придется поделиться с государством? И законно ли вообще заниматься самовольными раскопками? Портал DELFI рассказывает о том, что нужно знать, если вы заинтересовались "копательством".
Что делать, если я нашел что-то в земле? Какие предметы я могу оставить себе, а какие – передать государству?
Закон гласит, что о местонахождении объектов, которые найдены в земле, на поверхности земли, в воде, и которые могут иметь историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, нашедший немедленно, но не позднее, чем за пять дней письменно должен уведомить Управление национального культурного наследия. Древние предметы, датирующиеся до XVII века включительно, принадлежат государству, их нельзя оставлять себе. Древние предметы – это артефакты, созданные в результате осознанной деятельности человека (например, украшения, оружие, орудия труда, предметы быта, керамика, монеты – целые или их фрагменты).
Если вы нашли взрывоопасный предмет, следует сообщить в ближайший полицейский участок или по телефону 112.
Закон гласит, что о местонахождении объектов, которые найдены в земле, на поверхности земли, в воде, и которые могут иметь историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, нашедший немедленно, но не позднее, чем за пять дней письменно должен уведомить Управление национального культурного наследия. Древние предметы, датирующиеся до XVII века включительно, принадлежат государству, их нельзя оставлять себе. Древние предметы – это артефакты, созданные в результате осознанной деятельности человека (например, украшения, оружие, орудия труда, предметы быта, керамика, монеты – целые или их фрагменты).
Если вы нашли взрывоопасный предмет, следует сообщить в ближайший полицейский участок или по телефону 112.
Я хочу заняться археологией. Какие у меня есть варианты?
Чтобы стать "официальным" археологом и участвовать в раскопках, необходимо получить соответствующее образование. Иногда Общество археологов Латвии привлекает к раскопкам добровольцев, ранее не имевших такого опыта.
Также есть возможность принять участие в экспедициях поисковых отрядов. Крупнейший отряд в Латвии – "Легенда", также активно действуют крупные поисковые организации "Звезда" и "Патриот".
Кроме того, вы имеете право искать предметы (в том числе и с использованием металлоискателя) на своей земле, на чужой земле с разрешения собственника, но только если эта территория не обладает статусом культурного памятника.
Чтобы стать "официальным" археологом и участвовать в раскопках, необходимо получить соответствующее образование. Иногда Общество археологов Латвии привлекает к раскопкам добровольцев, ранее не имевших такого опыта.
Также есть возможность принять участие в экспедициях поисковых отрядов. Крупнейший отряд в Латвии – "Легенда", также активно действуют крупные поисковые организации "Звезда" и "Патриот".
Кроме того, вы имеете право искать предметы (в том числе и с использованием металлоискателя) на своей земле, на чужой земле с разрешения собственника, но только если эта территория не обладает статусом культурного памятника.
Культурные памятники являются частью культурного наследия – это пейзажи и отдельные территории (древние могильники, кладбища, парки, места исторических событий и места работы видных деятелей), а также отдельные погребения, комплексы зданий и отдельные здания, предметы искусства, устройства и предметы, которые имеют историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, и их сохранение для будущих поколений соответствует интересам Латвии и нации, а также международного сообщества.
Я хочу купить металлоискатель. Законно ли его использовать?
Металлоискатель можно приобрести совершенно законно – к примеру, в местных интернет-магазинах (и даже взять в аренду). Приборы для определения плотности предметов и материалов (таковыми являются и металлоискатели) запрещено использовать для исследования культурных памятников – за исключением случаев, когда на это получено разрешение Управления национального культурного наследия. Также металлоискатели запрещено использовать без разрешения собственника (правообладателя) в зоне охраны памятника культуры.
Металлоискатель можно приобрести совершенно законно – к примеру, в местных интернет-магазинах (и даже взять в аренду). Приборы для определения плотности предметов и материалов (таковыми являются и металлоискатели) запрещено использовать для исследования культурных памятников – за исключением случаев, когда на это получено разрешение Управления национального культурного наследия. Также металлоискатели запрещено использовать без разрешения собственника (правообладателя) в зоне охраны памятника культуры.
Вокруг памятников культуры, для которых не определены охранные зоны, и для вновь открытых памятников культуры в сельской местности определена охранная зона в 500 метров, в городах – в 100 метров. Работы в охранной зоне, влияющие на культурный памятник, могут проводиться только по разрешению Управления национального культурного наследия.
А если я найду предмет на чужой земле?
Искать предметы на чужой земле запрещено без разрешения на то собственника. В противном случае найденное будет принадлежать собственнику земли. Если вы случайно найдете на чужой земле клад, то получите половину, а вторая половина будет причитаться собственнику земли.
Искать предметы на чужой земле запрещено без разрешения на то собственника. В противном случае найденное будет принадлежать собственнику земли. Если вы случайно найдете на чужой земле клад, то получите половину, а вторая половина будет причитаться собственнику земли.
Что будет, если я решу продать предмет или оставить его себе?
Находки VII века и старше нельзя хранить у себя, продавать или незаконно вывозить за пределы Латвии – за незаконные действия с артефактами, принадлежащими государству, грозит лишение свободы до года или кратковременное лишение свободы, либо принудительные работы или денежный штраф.
За незаконный оборот предметов искусства и антиквариата (к примеру, вывоз за пределы Латвии без соответствующего разрешения) – предупреждение или денежный штраф для физических и юридических лиц от 100 до 1000 евро.
Находки VII века и старше нельзя хранить у себя, продавать или незаконно вывозить за пределы Латвии – за незаконные действия с артефактами, принадлежащими государству, грозит лишение свободы до года или кратковременное лишение свободы, либо принудительные работы или денежный штраф.
За незаконный оборот предметов искусства и антиквариата (к примеру, вывоз за пределы Латвии без соответствующего разрешения) – предупреждение или денежный штраф для физических и юридических лиц от 100 до 1000 евро.
С точки зрения закона
Предметы культуры обладают беспрецедентным значением – они являются свидетельствами истории государства и его идентичности, отмечает Управление национального культурного наследия. Предметы культуры находятся под защитой государства. За их незаконную добычу, торговлю и вывоз за пределы Латвии нарушитель может быть призван к административной или уголовной ответственности. Оборот предметов культуры регулируют правовые акты Латвийской Республики, Европейского союза и правовые акты более широкого международного уровня.
В Латвии предметами культуры считаются:
Древности (датирующиеся до XVII века включительно), найденные в земле, на поверхности земли или под водой, принадлежат государству. О находке в течение пяти дней необходимо сообщить Управлению национального культурного наследия в письменной форме. В Латвии запрещено использовать металлоискатели на территории охраняемых государством памятников культуры без разрешения, выданного Управлением национального культурного наследия.
Согласно комментарию Latvijas valsts meži (LVM), поиск предметов в земле (в том числе и с использованием металлоискателя) возможен только с разрешения владельца земли. При обнаружении какой-либо вещи в земле, принадлежащей LVM, необходимо в течение недели сообщить о своей находке в полицию. Разрешения на поиск предметов на территориях, принадлежащих LVM, акционерное общество не выдает, так как технически их использование проконтролировать невозможно.
В Латвии предметами культуры считаются:
- археологические древности – украшения, оружие, орудия труда, предметы быта, глиняные изделия, монеты и т.д.;
- элементы объектов культуры, в том числе охраняемых государством памятников культуры, исторические реликвии, предметы искусства, древние рукописи и т. д.;
- антикварные предметы и предметы искусства, которым более 100 лет;
- исторически сформировавшиеся комплексы, коллекции, обладающие единой культурной ценностью.
Древности (датирующиеся до XVII века включительно), найденные в земле, на поверхности земли или под водой, принадлежат государству. О находке в течение пяти дней необходимо сообщить Управлению национального культурного наследия в письменной форме. В Латвии запрещено использовать металлоискатели на территории охраняемых государством памятников культуры без разрешения, выданного Управлением национального культурного наследия.
Согласно комментарию Latvijas valsts meži (LVM), поиск предметов в земле (в том числе и с использованием металлоискателя) возможен только с разрешения владельца земли. При обнаружении какой-либо вещи в земле, принадлежащей LVM, необходимо в течение недели сообщить о своей находке в полицию. Разрешения на поиск предметов на территориях, принадлежащих LVM, акционерное общество не выдает, так как технически их использование проконтролировать невозможно.
Могу ли я рассчитывать на компенсацию от государства, если найду клад?
С точки зрения закона, кладом являются все зарытые в землю, замурованные или иным образом сокрытые ценные вещи, собственника которых за продолжительностью истекшего времени больше невозможно установить. Клад, найденный на собственной или бесхозяйной земле, становится собственностью нашедшего. Однако следует учитывать, что все артефакты, датирующиеся до XVII века включительно, придется отдать государству.
С точки зрения закона, кладом являются все зарытые в землю, замурованные или иным образом сокрытые ценные вещи, собственника которых за продолжительностью истекшего времени больше невозможно установить. Клад, найденный на собственной или бесхозяйной земле, становится собственностью нашедшего. Однако следует учитывать, что все артефакты, датирующиеся до XVII века включительно, придется отдать государству.
Куда попадают переданные государству находки?
Артефакты старше XVII века, найденные на территории археологических памятников, принадлежат государству и хранятся в публичных музеях.
Артефакты старше XVII века, найденные на территории археологических памятников, принадлежат государству и хранятся в публичных музеях.
А если я как коллекционер куплю старинный предмет? Что мне грозит, если его выкопали незаконно?
Коллекционеры имеют право покупать только те древности, которые были зарегистрированы в базе данных Государственной инспекции по защите памятников культуры (сделать это можно было до 30 марта 2013 года) и являются собственностью продавцов. Остальные ценности считаются незаконно присвоенными. Если древность вывезена или предполагается ее вывоз за пределы Латвии (например, если она предлагается в интернете покупателям из других стран), то необходимо наличие выданного Государственной инспекцией по защите памятников культуры разрешения на вывоз предмета культуры.
Коллекционеры имеют право покупать только те древности, которые были зарегистрированы в базе данных Государственной инспекции по защите памятников культуры (сделать это можно было до 30 марта 2013 года) и являются собственностью продавцов. Остальные ценности считаются незаконно присвоенными. Если древность вывезена или предполагается ее вывоз за пределы Латвии (например, если она предлагается в интернете покупателям из других стран), то необходимо наличие выданного Государственной инспекцией по защите памятников культуры разрешения на вывоз предмета культуры.