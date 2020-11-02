С точки зрения закона

археологические древности – украшения, оружие, орудия труда, предметы быта, глиняные изделия, монеты и т.д.;

элементы объектов культуры, в том числе охраняемых государством памятников культуры, исторические реликвии, предметы искусства, древние рукописи и т. д.;

антикварные предметы и предметы искусства, которым более 100 лет;

исторически сформировавшиеся комплексы, коллекции, обладающие единой культурной ценностью.

Предметы культуры обладают беспрецедентным значением – они являются свидетельствами истории государства и его идентичности, отмечает Управление национального культурного наследия. Предметы культуры находятся под защитой государства. За их незаконную добычу, торговлю и вывоз за пределы Латвии нарушитель может быть призван к административной или уголовной ответственности. Оборот предметов культуры регулируют правовые акты Латвийской Республики, Европейского союза и правовые акты более широкого международного уровня.В Латвии предметами культуры считаются:Древности (датирующиеся до XVII века включительно), найденные в земле, на поверхности земли или под водой, принадлежат государству. О находке в течение пяти дней необходимо сообщить Управлению национального культурного наследия в письменной форме. В Латвии запрещено использовать металлоискатели на территории охраняемых государством памятников культуры без разрешения, выданного Управлением национального культурного наследия.Согласно комментарию Latvijas valsts meži (LVM), поиск предметов в земле (в том числе и с использованием металлоискателя) возможен только с разрешения владельца земли. При обнаружении какой-либо вещи в земле, принадлежащей LVM, необходимо в течение недели сообщить о своей находке в полицию. Разрешения на поиск предметов на территориях, принадлежащих LVM, акционерное общество не выдает, так как технически их использование проконтролировать невозможно.