Для одного "копательство" — хобби и шанс пополнить коллекцию монет, для другого — возможность подзаработать, для третьего — честь поднять и перезахоронить останки павших солдат, а для кого-то — все вместе. Портал Delfi погружается в мир "черных", "серых" и "белых" археологов, пытаясь понять, по каким законам он живет.

Ранней весной Роман, крупный мужчина с густой бородой, чем-то похожий то ли на викинга, то ли на героя русских былин, приехал с друзьями на пикник в лиепайский Военный городок. "Перед тем, как поставить мангал, мы обычно место "прозваниваем": мало ли, там же может быть снаряд. Смотрим — свежие ямки, уже кто-то порылся. Видимо, искали металл, и нашли снаряды "Панцершрека" [немецкий ручной противотанковый гранатомет времен Второй мировой войны — Ред.]. Очень нестабильные, будут лежать на солнце — могут взорваться. Выкопали четыре штуки и бросили. Меня совесть замучила, позвонил ментам. Подъехал полицейский, нормальный мужик. Поехали с ним, посмотрели — у них любой снаряд закодирован. Звонит саперам. Они все оцепили, всех выгнали. Приезжаю через три часа — все уже выметено, вычищено, никого нет, только следы от грузовика. Обычно мы такое в болото скидываем, чтобы не возиться", — вспоминает Роман. Он — "черный археолог", "копатель", давно увлекается поисками исторических предметов в земле на территории Латвии.

Сообщество "копателей" достаточно тесное, благодаря форуму и ярмаркам так или иначе все друг друга знают. Но монолитным его назвать нельзя — внутри царит выраженная иерархия, выстроенная на определенных этических ценностях. Не чужды этой системе и механизмы внутренней саморегуляции. Если кто-нибудь пытается продать на тематическом форуме, к примеру, орден Красного знамени — к торговцу "приходят и делают внушение".