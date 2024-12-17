Как сообщают российские СМИ, в Москве найден погибшим спортсмен из Латвии Янис Тимма. Тело 32-летнего Тиммы найдено в подъезде жилого дома в центре города. Предварительно, причиной смерти стало самоубийство, пишет ТАСС со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах. Анна Седокова, которая развелась со спортсменом в начале декабря, в сторис попросила оградить от трагических новостей ее ребенка.

Сообщается также, что рядом с телом был найден телефон, в котором, по предварительным данным, было последнее пожелание перед смертью. Также СМИ пишут, что на заставке телефона были номер Анны Седоковой и просьба ей позвонить.

О причинах смерти поступают противоречивые сведения - в telegram-каналах сообщают об асфиксии и о падении с большой высоты.

Анна Седокова и Янис Тимма поженились в 2020 году. Об их романе стало известно годом ранее, когда баскетболист еще был в браке с Санной Тиммой. У пары есть общий сын. Осенью 2024-го Анна объявила о прекращении отношений и подала прошение о разводе. 9 декабря их брак был официально расторгнут. Тимма пытался сохранить семью, он прилетел из Америки в Москву, где продолжал жить последние месяцы. Что стало причиной разрыва, неизвестно.

По словам Седоковой, их отношения были очень бурными: они ссорились, расставались, затем снова мирились. Тимма тяжело переживал разрыв и, не скрывая эмоций, рассказывал о своих чувствах в соцсетях, даже говорил о суицидальных мыслях. В одном из постов он заявлял, что Седокова предпочла их любви деньги.

16 декабря он опубликовал в сторис видео с Седоковой, поздравляя ее с днем рождения.

Анна Седокова, узнав о трагедии, опубликовала в соцсетях сторис. В видео она плачет, говорит, что последние годы жила в аду, и просит оградить от этой информации ее ребенка. Речь, скорее всего, идет о младшем ребенке артистки - 7-летнем Гекторе. Также у нее есть две дочери - Алина (20) и Моника (13).

Отец Яниса, баскетбольный тренер Райтис Тимма, узнал о трагедии из СМИ. Отец и сын не общались уже три года. "Я еще ничего не знаю. Я хочу найти какие-то контакты, я не знаю, с кем мне вообще там связываться. У нас три года были конфликты, я везде заблокирован был. Я не могу вникнуть сразу во всю эту историю. Отношения у нас были ужасные и страшные. У меня один друг об этом где-то прочитал в семь утра и все, а сейчас везде уже об этом. Надо бы точно знать, что это он: может, есть надежда, что это не так", - сказал Райтис Тимма в комментарии изданию Super.

В распоряжении telegram-канала Mash оказались кадры домофона, снятые в последние часы жизни спортсмена.

Тимма начал играть в баскетбол в Краславе, где родился и жил до 15 лет, когда переехал в Ригу и начал играть в ASK Rīga. В 2010 году завоевал бронзу на юношеском чемпионате Европы в составе сборной Латвии. В 2013 году его выбрали на драфте НБА под 60-м номером — Memphis Grizzlies, но поиграть там ему так и не удалось. В 2014 году подписал контракт с клубом VEF Rīga, в составе которого участвовал в Единой лиге ВТБ и Еврокубке. По итогам сезона Янис был назван лучшим молодым игроком Единой лиги ВТБ. В 2015 году он присоединился к петербургскому "Зениту", где провел два успешных сезона. В 2017 году перешел в Евролигу, где выступал за разные клубы. 2019 года греческий клуб Olympiacos отдал Тимму в аренду российскому клубу "Химки", который спортсмен покинул в сезоне 2020/2021 из-за конфликта с руководством. Летом 2021 Тимма дебютировал на Летней лиге НБА, а в феврале был включен в состав Lakeland Magic, выступающего в G-лиге. В конце 2022 года присоединился к пуэрториканскому клубу Grises de Humacao, став первым латвийским игроком, выступающим в национальном чемпионате. После четырех игр весной 2023 года было объявлено, что игрок покинул клуб. Осенью 2023 года перешел в один из сильнейших клубов Турции Darüşşafaka, но не закрепился и в нем. В этом году Янис принял предложение выступать в российской медиабаскетбольной лиге 3x3, что вызвало большое недовольство на родине баскетболиста.

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