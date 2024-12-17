Лиене Ушакова стала женой боксера Юриса Зундовскиса. Пара обручилась в конце лета после года знакомства, а теперь их любовь официально закреплена браком. Подготовка к свадьбе началась несколько месяцев назад, когда Лиене выразила желание устроить грандиозное и незабываемое торжество. Тогда организатор мероприятия сказал, что подобная свадьба может стоить до 20 000 евро, пишет Kas Jauns.

Лиене и Юрис познакомились на популярном шоу Amors, которое удивило зрителей не только развлекательными эпизодами, но и искренней любовью, которая зародилась между двумя участниками.

Свадебная церемония прошла в культурно-художественном пространстве Eviart Gallery. Вечер продолжился в ресторане Hercogs Garden, где гости наслаждались изысканными блюдами и танцевальными ритмами в исполнении Дианы Пашко и группы The Kruasans. Ведущим свадьбы был известный актер Мартиньш Почс.

На свадебном торжестве присутствовали только самые близкие друзья и члены семьи молодоженов. Пара выбрала черно-белый дресс-код, что, несомненно, придало событию особый шарм. Некоторые гости прибыли в элегантных черных нарядах.

Предсвадебный вечер пары будет показан в эфире реалити-шоу 18 декабря, а свадебное утро, церемония и торжество — 19 декабря в 18.00 на канале STV Pirmā! в реалити-шоу "Знаменитости. Без фильтра".

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