Принц Гарри и Меган Маркл представили семейную рождественскую открытку этого года, на которой также изображены их дети - принц Арчи и принцесса Лилибет, которые очень быстро растут, сообщает Daily Mail.

Если в прошлые годы принц Гарри и Меган Маркл позировали для рождественского портрета только вдвоем, то на этот раз на открытке также изображены их пятилетний сын Арчи и трехлетняя дочь Лилибет Диана.

Рождественская открытка была опубликована в соцсети X Омидом Скоби, которого называют биографом и рупором принца и принцессы.

Рождественская открытка принца Гарри и Меган Маркл гласит: "Желаем вам счастливого праздничного сезона и радостного Нового года от имени принца Гарри и Меган, герцога и герцогини Сассекских, и агентств Archewell Productions и Archewell Foundation!".

Пара собрала фотоколлаж из лучших моментов года, включая снимки из четырехдневного визита в Колумбию.

The Sussexes share highlights of their year on the 2024 Archewell holiday card: pic.twitter.com/8GBeNwM2Eb — Omid Scobie (@scobie) December 16, 2024

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