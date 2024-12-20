По версии искусственного интеллекта, проанализировавшего множество снимков, самой красивой девушкой является 25-летняя блогер из Бразилии Кэрол Розалин.

Австралийская версия издания Playboy, сделавшая соответствующий запрос для ИИ, пишет, что Кэрол "обладает идеальным телом с точки зрения пропорций и является идеалом в этом фитнес-мире".

У Кэрол миллион подписчиков в Instagram, 44 тысячи в Х и, как пишут в сети, 24,5 тысячи в OnlyFans. Розалин начала активно заниматься фитнесом около восьми лет назад. Она считает, что ее телосложение стало возможным благодаря строгой диете и регулярным посещениям спортзала.

"И пластической хирургии", - добавляют комментаторы в интернете, обращая внимание на некоторые части тела девушки, которые выглядят неестественно . "Чего тут удивляться, - острят они, - искусственный интеллект выбрал искусственную женщину".

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