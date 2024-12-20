Вышел первый трейлер долгожданной перезагрузки Супермена Джеймса Ганна, фильма, который, как надеется Голливуд, станет одним из самых громких релизов 2025 года и спасет неумолимо тонущие экранизации комиксов.

Для перезапуска франшизы на смену Генри Кавиллу пришел пока не очень известный Дэвид Коренсвет, внешне максимально похожий на всех предыдущих криптонцев. 31-летний Коренсвет, ранее снимавшийся в сериалах "Политик", "Голливуд" и "Мы владеем этим городом", стал четвертым актером, сыгравшим эту роль в полнометражном фильме о Супермене, и первым за десятилетие.

В роли антагониста Лекса Лютора - британец Николас Холт, которому для роли пришлось избавиться от волос. Возлюбленную Кларка Кента Лоис Лейн сыграла Рэйчел Броснахэн. Также у героя появится суперпитомец - пес по кличке Крипто, который часто сопровождал хозяина в оригинальных комиксах(там существует целый отряд суперпитомцев).

В трейлере также представлены другие персонажи: Гай Гарднер/Зеленый Фонарь (Нейтан Филлион), Рекс Мейсон/Метаморфо (Энтони Кэрриган), Орлица или Девушка-ястреб (Изабела Мерсед) и Майкл Холт/Мистер Террифик (Эди Гатеги).

Лента призвана открыть новую эру для DC Studios, которую сценарист и режиссер Ганн и продюсер Питер Сафран взяли под свой контроль в 2022 году. В последние годы студии с трудом удается выпустить крупные хиты: такие фильмы, как "Шазам! Ярость богов", "Отряд самоубийц", "Чудо-женщина 1984" и "Джокер 2: Безумие для двоих" собрали в североамериканском прокате менее 60 млн долларов США каждый. Это произошло в ключевой момент для Голливуда, который пытается сохранить ажиотаж вокруг блокбастеров после ряда провальных кассовых сборов и наступившей "усталости от супергероев".

Между тем, "Дэдпул и Росомаха" от Marvel этим летом стал большим хитом, но это был единственный релиз студии в этом году. В 2025 году студия начнет свой шестой этап с перезагрузки "Фантастической четверки".

Дэвид А. Гросс, который пишет информационный бюллетень FranchiseRe о кассовых сборах, считает, что история Супермена имеет историю и родословную, чтобы стать хитом на сегодняшнем рынке. "Это классика, и ее серьезно воспримут как фанаты супергероев, так и более широкая аудитория, - сказал он BBC.- Джеймс Ганн знает, что делает, и придает проекту полную достоверность. В таких историях актерский состав может меняться, и в этом случае новый актерский состав — это плюс, ведь он является частью обновления истории. Сейчас в жанре супергероев нет ничего определённого, но "Супермен" должен быть очень успешным, эти фильмы пользуются успехом во всём мире".

Ожидается, что фильм сосредоточится на главном герое, которому предстоит найти баланс между своим криптонским происхождением и земным воспитанием. "Это попытка создать что-то приземленное, но также это невероятно причудливый мир, это фэнтези, как, например, "Игра престолов" - вселенная, где супергерои действительно существуют. В них есть магия, которую невозможно отрицать", - говорит Джеймс Ганн. Он добавил, что долго спорил с Коренсветом, нужны ли Супермену его красные плавки - и да, актер настоял, что нужны.

Трейлер, меньше чем за сутки набравший почти 28 миллионов просмотров на YouTube, уже получил восторженную реакцию в социальных сетях. Премьера "Супермена" в кинотеатрах запланирована на 11 июля 2025 года.

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