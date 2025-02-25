Поэтессу Веру Полозкову внесли в список террористов и экстремистов

Российские власти внесли поэтессу Веру Полозкову в официальный список террористов и экстремистов, при этом о возбуждении уголовного дела в отношении Полозковой ранее не сообщалось.

В 2023 году в интервью на телеканале "Дождь" (включен в реестр "иноагентов" и признан "нежелательной организацией" в РФ) поэтессу спросили, выпила ли она шампанского после покушения на Захара Прилепина. Весной 2023 года автомобиль Прилепина взорвали — его водитель погиб, сам он получил тяжелые ранения.

В 2017 году после того, как Прилепин объявил о переезде в Донецк и создании собственного батальона в составе пророссийских формирований, Полозкова писала в соцсетях, что откроет бутылку лучшего шампанского в случае его убийства.

В интервью телеканалу "Дождь" после покушения на Прилепина поэтесса ответила, что до шампанского "не дотянули" — "максимум пивко". При этом она отметила, что не испытала "ни радости, ни злорадства".

После этого председатель думского комитета по культуре Елена Ямпольская обратилась к Генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой оценить высказывания поэтессы на соответствие статье УК о публичном оправдании терроризму. Генпрокуратура перенаправила обращение депутата в ФСБ.

Поэтесса уехала из России после начала войны.

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