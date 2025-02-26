"Привет врагу и предателю". В Москве подожгли дверь квартиры Левы из "Би-2"

Видео поджога было опубликовано выложено в одном из закрытых телеграмм-каналов. При этом на стене рядом с квартирой поджигатели написали "Привет врагу и предателю Леве от Пианиста", сообщает Baza.

Видео сопроводили подписью, что это был "подарок на 23-е февраля" и "Егор Бортник, который всю жизнь зарабатывал в России, но как началась война — убежал и начал финансировать ВСУ, подставил бизнес всей своей группы".

Несколько дней назад в разговоре с пранкерами музыкант заявил, что ежемесячно направляет на помощь ВСУ 5 тысяч евро, а суммарно уже перечислил более 100 тысяч.

После разговора с пранкерами видео с полным адресом квартиры Левы было выложено в одном из крупнейших новостных телеграм-каналов.

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