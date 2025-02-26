Умерла звезда "Баффи" и "Сплетницы" актриса Мишель Трахтенберг. Ей было 39 лет

В Нью-Йорке на 40-м году жизни скончалась актриса и телеведущая Мишель Трахтенберг, известная по ролям в популярных сериалах.

Ее тело утром в среду обнаружила мать, а прибывшие медики констатировали смерть. По данным полиции, признаков насильственной смерти нет. В последние годы актриса страдала от проблем со здоровьем и недавно перенесла пересадку печени.

Мишель Трахтенберг родилась в 1985 году в Нью-Йорке. Ее отец был родом из Германии, а мать — из СССР, поэтому актриса владела русским языком. Свою карьеру она начала в три года, снимаясь в рекламных роликах, а позже — в детских телесериалах.

В полнометражном кино Трахтенберг дебютировала в 1996 году, сыграв главную роль в фильме "Шпионка Хэрриэт". Наибольшую известность ей принесли съемки в сериалах "Баффи – истребительница вампиров", "Сплетница", "Морская полиция: Лос-Анджелес", а также роли в фильмах "Евротур", "Сонная лощина" и "Принцесса льда".

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