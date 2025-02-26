Канадский телеканал Global News на прошлой неделе показал интервью с 112-летней Маргаретой Романс, живущей в Монреале, которая считается старейшей жительницей страны. В марте она отметит свой 113-й день рождения в кругу семьи и друзей, сообщает Latviesi.com.

В интервью Маргарета рассказала о своей молодости в Латвии, советской оккупации, годах в бегстве и переезде в Монреаль, где работала преподавателем искусства. Сегодня стены ее комнаты в доме престарелых украшают ее картины и фотографии из юности.

Несмотря на возраст, Маргарета сохраняет ясный ум, интересуется искусством, событиями в мире, обществе и жизни своей семьи. По ее словам, главный секрет долголетия — это любознательность и умение не держать зла. Молодежи она советует помнить, что учеба — первый шаг к знаниям.

"Никто не может отнять то, что у вас в голове", — подчеркнула Маргарета Романс в интервью, добавив, что любознательность — залог долгой жизни.

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