Умер Джин Хэкмен, звезда Голливуда и двукратный лауреат "Оскара"

Двукратный лауреат премии "Оскар" Джин Хэкмен и его жена Бетси Аракава были найдены мертвыми у себя дома в Санта-Фе, штат Нью-Мексико.

Хэкмену было 95 лет, его жене 63. Актер дважды получил премию "Оскар": за роль в криминальном боевике о наркоторговцах "Французский связной" (1971) и в вестерне 1992 года "Непрощенный".

Юджин Аллен Хэкмен, его жена, пианистка Бетси Аракава, и их собака были найдены мертвыми у себя дома в Санта-Фе (штат Нью-Мексико), сообщает полиция. Смерть наступила накануне. Сайт Santa Fe New Mexican, ссылаясь на шерифа округа, пишет, что следов насильственной смерти не было.

Карьера Хэкмена началась в шестидесятых, он снялся в более чем 80 фильмах и работал на телевидении. Помимо "Оскара", он трижды получал "Золотой глобус" и дважды премию BAFTA.

Джин Хэкмен был известен также по ролям в фильмах "Мост слишком далеко", "Миссисипи в огне", "Багровый прилив", "В тылу врага", "Сердцеедки", "Семейка Тененбаум".

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